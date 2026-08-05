Ricardo Anaya acusa a Morena de proteger a Rocha Moya pese a acusación formal en EEUU y exige aplicar tratado de extradición

El legislador del PAN afirma que un gran jurado en Nueva York presentó cargos, una jueza autorizó su captura y ya se pidió la entrega del mandatario con licencia, mientras el Ejecutivo alega falta de elementos

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El senador panista Ricardo Anaya Cortés acusó al Gobierno federal de proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a que un gran jurado de Estados Unidos emitió una acusación formal en su contra, una jueza federal giró una orden de aprehensión y las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición. El legislador señaló que, mientras tanto, el Ejecutivo mexicano sostiene que no existen pruebas suficientes para proceder contra el mandatario sinaloense con licencia.

El reclamo: aplicar el tratado de extradición

Según Anaya, el Gobierno mexicano debería cumplir el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos, el cual —de acuerdo con lo expuesto por el senador— establece que las personas señaladas deben ser detenidas de manera provisional para que corra un plazo de 60 días en el que se presenten las pruebas correspondientes y, en su caso, se proceda a la extradición.

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Reportes periodísticos han documentado que el caso contra Rocha Moya se originó tras una investigación de un fiscal estadounidense, que después fue avalada por un gran jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y culminó con una orden judicial. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, ha señalado públicamente que no cuenta con elementos suficientes para proceder contra el exgobernador.

Dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaron en EU

Como parte de su argumento, Anaya destacó que dos de los colaboradores más cercanos a Rocha Moya —quienes se desempeñaron como su secretario de Finanzas y su secretario de Seguridad Pública— se presentaron de manera voluntaria ante autoridades estadounidenses y, según el senador, están aportando información dentro del proceso. Esta afirmación corresponde a declaraciones del legislador panista y no ha sido confirmada de manera independiente por fuentes oficiales en el marco de esta nota.

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La exigencia del senador Ricardo Anaya Cortés reabre el debate sobre cómo se aplica el acuerdo bilateral cuando hay una orden judicial y una solicitud de entrega, mientras la Fiscalía General de la República alega falta de elementos. Crédito: PAN

El caso Ruffo, calificado como “distractor”

Anaya también vinculó el caso de Ernesto Ruffo Appel, expresidiente del Consejo Consultivo del partido Somos México y exgobernador de Baja California, detenido semanas atrás por presunta participación en una red de contrabando de combustible (“huachicol fiscal”). El senador lo calificó como un “preso político” y sostuvo, sin aportar pruebas verificables en el segmento citado, que el caso habría sido utilizado para distraer la atención de los señalamientos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos le canceló la visa.

Esta última acusación —la cancelación de la visa a la mandataria— sí ha sido documentada por diversos medios. Sin embargo, las afirmaciones sobre presuntos “actos violatorios de la ley” atribuidos a la gobernadora, así como la existencia de audios que la involucrarían, corresponden a señalamientos hechos por el propio Anaya y por columnas periodísticas, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial por parte de una autoridad competente.

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La mandataria pide a la ciudadanía atender los datos oficiales de la FGR y no una declaración firmada por 25 exjefes de Estado, al asegurar que el expediente se refiere a conductas delictivas

Contexto del caso

El 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo tras ser acusado, junto con otros nueve funcionarios, de delitos relacionados con narcotráfico ante un tribunal federal estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, de existir pruebas claras, los señalados serían procesados en México.

Según reportes periodísticos, la lista de políticos mexicanos señalados por autoridades de EU incluiría a otros perfiles de Morena, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Justicia estadounidense.