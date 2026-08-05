Coyoacán tendrá Utopía: estos son los servicios médicos, deportivos y culturales gratuitos que ofrecerá la nueva sede

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la fecha desde el 27 de julio, cuando señaló que la construcción estaba prácticamente terminada y que solo faltaba concluir el equipamiento. (Composición Infobae/Gob. CDMX)

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La Ciudad de México inaugurará este domingo la primera Utopía de Coyoacán, un complejo gratuito de 10 mil metros cuadrados (107 mil 639 pies cuadrados) con servicios sociales, deportivos y culturales en el Barrio San Lucas.

La apertura está programada para el domingo 9 de agosto a las 12:00 horas en el inmueble histórico conocido como El Parián, con acceso por la calle Vicente García Torres, casi esquina con Avenida Miguel Hidalgo.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la fecha desde el 27 de julio, cuando señaló que la construcción estaba prácticamente terminada y que solo faltaba concluir el equipamiento.

Clara Brugada/Redes sociales

Tres ejes y decenas de servicios gratuitos

El eje deportivo incluye espacios para distintas disciplinas físicas, entre las que destaca una alberca olímpica como la infraestructura de mayor escala del recinto. (Foto: Archivo)

El complejo se organiza bajo tres grandes áreas. El eje social contempla comedor comunitario, atención médica general, consultorio de ginecología y servicios de psicología.

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El eje deportivo incluye espacios para distintas disciplinas físicas, entre las que destaca una alberca olímpica como la infraestructura de mayor escala del recinto.

El eje cultural reúne salones de música, pintura y danza. Todas las actividades son gratuitas; las inscripciones a talleres se realizarán en fechas que el Gobierno capitalino dará a conocer próximamente.

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El espacio inmersivo dedicado a Frida Kahlo

El espacio ocupa el edificio El Parián, en el Barrio San Lucas, que permaneció sin uso durante más de dos décadas antes de ser recuperado por el Gobierno de la Ciudad de México, donde primero albergó un PILARES y ahora se amplía como complejo comunitario. (Prensa Malba)

Uno de los atractivos del recinto será una sala inmersiva dedicada a Frida Kahlo, ubicada a un kilómetro del Museo Frida Kahlo. La propuesta combina proyecciones, iluminación, recursos digitales y narrativas audiovisuales para acercar la vida y la obra de la artista desde una perspectiva contemporánea.

El espacio ocupa el edificio El Parián, en el Barrio San Lucas, que permaneció sin uso durante más de dos décadas antes de ser recuperado por el Gobierno de la Ciudad de México, donde primero albergó un PILARES y ahora se amplía como complejo comunitario.

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Más Utopías previstas para agosto

Brugada también anunció la apertura de dos sedes adicionales durante agosto. La Utopía Miguel Hidalgo será un espacio compartido entre el Gobierno capitalino y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con proyecciones de cine al aire libre y conciertos nocturnos.

La Utopía Gustavo A. Madero, por su parte, se instalará en el Deportivo Hermanos Galeana e incluirá un túnel de viento para niñas, niños y jóvenes, áreas de teatro y danza, y un espacio de divulgación científica denominado “Aventura Galáctica”.

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Una red de 21 complejos y la meta de llegar a 100

Utopias CDMX (Gobierno CDMX/Youtube)

Las Utopías —cuyo nombre responde a las siglas de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social— son complejos de decenas de miles de metros cuadrados con servicios completamente gratuitos para la población.

El modelo surgió en la alcaldía Iztapalapa y se expandió a toda la capital. Con la inauguración de la Utopía Centli, en Topilejo, Tlalpan, el 27 de julio pasado, la ciudad alcanzó 21 recintos de este tipo y sumó seis nuevas aperturas en lo que va de 2026.

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Las otras cinco inauguradas este año son: Mixiuhca (Iztacalco), Ceylán (Azcapotzalco), La Heroica (Venustiano Carranza), Cen Tlalli (Magdalena Contreras) y Acatitla (Iztapalapa). La meta del Gobierno capitalino es completar 100 Utopías distribuidas en las 16 alcaldías antes de que concluya la administración.

Inversiones que van de 119 millones a 266 millones de pesos por sede

El costo de cada complejo varía según su escala. La Utopía Acatitla, en Iztapalapa, requirió una inversión de 119 millones de pesos para transformar más de 16 mil metros cuadrados (172 mil 222 pies cuadrados) que estaban abandonados, y beneficiará de forma directa a 47 mil 492 habitantes.

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La Utopía La Heroica, en Venustiano Carranza, demandó 266 millones de pesos y cuenta con laboratorio clínico gratuito y servicios de geriatría. La Utopía Centli, en Tlalpan, recibió 253 millones de pesos e intervino casi 50 mil metros cuadrados (538 mil 195 pies cuadrados).

El Gobierno capitalino ha destinado más de 5 mil 500 millones de pesos en presupuestos de 2025 y 2026 al programa. El costo específico de la Utopía de Coyoacán no ha sido publicado de forma oficial.

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Qué ofrecen las otras dos Utopías previstas para agosto

El Gobierno capitalino ha destinado más de 5 mil 500 millones de pesos en presupuestos de 2025 y 2026 al programa. El costo específico de la Utopía de Coyoacán no ha sido publicado de forma oficial. (Infobae México/Gob CDMX)

La Utopía Miguel Hidalgo se ubicará sobre la Calzada México-Tacuba y se abrirá por etapas. La primera sección está orientada a jóvenes y niños; la segunda depende del traspaso de un predio que aún pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se construirá cerca del metro Colegio Militar.

La Utopía Gustavo A. Madero se instalará en el Deportivo Hermanos Galeana con un túnel de viento para que niñas, niños y jóvenes puedan suspenderse, áreas de teatro y danza, y el espacio “Aventura Galáctica” para la divulgación científica de forma lúdica.

Ambas serán las primeras Utopías inauguradas en alcaldías gobernadas por la oposición: Coyoacán y Miguel Hidalgo están encabezadas por los panistas Giovani Gutiérrez y Mauricio Tabe, respectivamente.