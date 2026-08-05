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Caen presuntos operadores de la Unión Tepito y AntiUnión en operativos en Edomex y CDMX

Los operativos se realizaron en un inmueble de Nezahualcóyotl y en la alcaldía Cuauhtémoc; durante las acciones fueron aseguradas más de 600 dosis de droga, un arma de fuego, cartuchos, teléfonos celulares y vehículos

(Crédito: X | @PabloVazC)
(Crédito: X | @PabloVazC)
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la captura de dos presuntos integrantes de grupos delictivos antagónicos que operan en la capital del país y la zona metropolitana.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, anunció que se detuvo a Giovanni “N”, alias “Chícharo”, identificado como supuesto líder de una célula vinculada con la Unión Tepito, y a Cristian “N”, conocido como “El Wero del Palacio”, señalado como integrante de la AntiUnión Tepito.

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La detención de Giovanni “N” se realizó durante un cateo en un inmueble del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, como resultado de un operativo coordinado entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el presunto operador criminal fue localizado dentro del domicilio, donde también fueron aseguradas 554 dosis de aparente cocaína, 64 dosis de presunta marihuana, un arma de fuego, siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dos vehículos.

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Tanto el detenido como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en actividades relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos.

En una acción distinta, la SSC informó sobre la captura de Cristian “N”, alias “El Wero del Palacio”, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Según la dependencia, el hombre es identificado como presunto integrante de la AntiUnión Tepito, grupo criminal que mantiene una disputa con la Unión Tepito por el control de diversas actividades ilícitas en la Ciudad de México.

Las autoridades no detallaron las circunstancias de esta segunda detención, aunque señalaron que forma parte de una serie de acciones de inteligencia dirigidas contra células generadoras de violencia.

Unión Tepito y AntiUnión mantienen presencia en la capital

La Unión Tepito y la AntiUnión Tepito son dos de los principales grupos delictivos que operan en la Ciudad de México y cuya confrontación ha sido relacionada con homicidios, extorsiones, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

La SSC señaló que ambos operativos forman parte de la estrategia conjunta con autoridades del Estado de México para identificar y detener a integrantes de organizaciones criminales con presencia en la capital y la zona metropolitana.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la Ciudad de México y el Estado de México.

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