Deforestación, aguas residuales y controles de exportación: así responde México a las exigencias de EEUU antes de la tercera ronda

El embajador comercial Jamieson Greer encabeza la comitiva de Estados Unidos y sostiene encuentros en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, en seguimiento a meses de trabajo técnico

Estados Unidos y México se sentarán del 21 al 24 de julio en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del T-MEC. El embajador comercial Jamieson Greer encabezará la delegación estadounidense y se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, además de dar seguimiento a meses de trabajo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Antes de que arranquen las conversaciones, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reconoció una serie de “áreas de mejora” en las que México ya tomó medidas concretas, particularmente en materia ambiental y de comercio exterior.

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El aguacate, bajo la lupa ambiental

Uno de los puntos más sensibles es la exportación de aguacate, el segundo cultivo más valioso del campo mexicano. La USTR destacó que México está tomando medidas para frenar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente.

En los hechos, esto se ha traducido en:

El programa de certificación ProForest Avocado , que ya cubre alrededor del 90% de las exportaciones de Michoacán hacia Estados Unidos y cuenta con respaldo de senadores estadounidenses y decenas de organizaciones ambientales.

El bloqueo de exportación a cerca de 2 mil huertas en Michoacán que no lograron acreditar el origen legal de su suelo.

Una meta de “cero deforestación” para el sector agroexportador que busca extenderse a otros cultivos como berries, mango y cítricos hacia 2030.

La iniciativa de verificación abarca casi todos los envíos del estado al mercado estadounidense, cuenta con el respaldo de senadores de aquel país y suma el apoyo de decenas de organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguas residuales: la crisis binacional que llegó a la mesa

El segundo frente ambiental es el de las aguas residuales industriales, un tema que organizaciones ambientalistas de ambos países han empujado directamente hacia la revisión del tratado. La contaminación del río Tijuana, que arrastra descargas domésticas e industriales hacia comunidades de Estados Unidos, ha sido señalada como un riesgo real para la continuidad del acuerdo comercial.

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Entre las acciones ya reportadas está la reactivación de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y avances en obras binacionales para reducir las descargas hacia el Pacífico, aunque activistas insisten en que el tratado incorpore compromisos ambientales vinculantes, no solo declaraciones de buena voluntad.

Seguridad económica: México ajusta sus controles de exportación

En paralelo, México actualizó su regulación sobre bienes de uso dual, publicada el 3 de julio en el Diario Oficial de la Federación. La reforma, firmada por Ebrard, busca alinear los controles mexicanos con los estándares internacionales de no proliferación (Arreglo de Wassenaar, Grupo Australia, entre otros) y con las listas de control adicionales que Estados Unidos notifique.

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Ebrard concluye la segunda ronda del T-MEC en Washington; el 1 de julio marcará el inicio formal de la revisión, mientras Trump amenaza con no renovar el acuerdo. (Infoabe-Itzallana)

Lo que viene

A estos avances se suman actualizaciones en el sistema de ventanilla única aduanera y el nuevo programa de agentes de aduanas en todos los puertos del país. Para Washington, estas acciones son la base sobre la cual espera avanzar en los temas centrales de la ronda: acero, aluminio, sector automotriz, agricultura y servicios de pago electrónico.