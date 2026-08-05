Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Los panfletos exhibían los rostros de 25 influencers, músicos y figuras públicas señalados —sin pruebas— de presuntos vínculos con Los Chapitos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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El 9 de enero de 2025, habitantes de Culiacán reportaron el lanzamiento de volantes desde avionetas en distintos puntos de la ciudad. Los panfletos, impresos en blanco y negro, mostraban fotografías y nombres de 25 influencers, músicos y figuras públicas, a quienes acusaban de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El documento incluía señalamientos como ser “financieros”, “colaboradores cercanos” y “lavadores de dinero” de la organización criminal. Sin embargo, las acusaciones contenidas en los volantes no estaban acompañadas de pruebas y no han sido acreditadas por ninguna autoridad.

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Bajo el encabezado “Cártel Los Sapitos ¿Los conoces? Denúncialos”, los panfletos pedían a la población evitar apoyar a los creadores de contenido señalados y advertían que supuestamente financiaban las actividades de Los Chapitos.

Entre los nombres incluidos aparecían artistas como Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, y Roberto Tapia, además de integrantes del círculo cercano del influencer Markitos Toys, como sus hermanos Gail Castro, Kevin Castro y Mayve Castro, así como otros creadores de contenido conocidos en redes sociales.

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Aunque después de su aparición surgieron versiones que atribuían los volantes a una facción rival de Los Chapitos debido a la disputa interna del Cártel de Sinaloa, ningún grupo criminal se adjudicó públicamente su difusión y las autoridades no han confirmado quién estuvo detrás de su elaboración o distribución.

Cuatro de los señalados ya habían sido asesinados cuando aparecieron los volantes

Cuando los panfletos circularon por Culiacán, cuatro de las personas incluidas en la lista ya habían sido asesinadas. Sus nombres aparecieron marcados como “eliminados” dentro del propio documento.

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El primero fue Juan Carlos, conocido como “El Chilango”, asesinado el 19 de octubre de 2024. El creador de contenido formaba parte del entorno de los llamados Toys, un grupo de influencers sinaloenses con presencia principalmente en plataformas digitales.

Posteriormente fue asesinado Miguel Vivanco, “El Jasper”, cuyo homicidio ocurrió en noviembre de 2024. Vivanco era identificado como creador de contenido y colaborador cercano del círculo de Markitos Toys.

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El 9 de diciembre de 2024, perdió la vida Leovardo Aispuro, “Gordo Peruci”, influencer sinaloense que compartía contenido de entretenimiento y estilo de vida en redes sociales.

Cuatro días después, el 13 de diciembre de 2024, fue asesinado Adrián Antonio López Iribe, hermano de Óscar Antonio López Iribe, “El Compa Camarón”, otro de los nombres que aparecía en el volante.

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Los cuatro homicidios ocurrieron antes de la difusión de los panfletos, por lo que el documento los incluyó como personas ya asesinadas.

Gail Castro fue el primer integrante de la lista asesinado después de los panfletos

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro, conocido en redes sociales como “Gail Toys”, fue asesinado a balazos en Ensenada, Baja California.

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Castro era hermano de Markitos Toys y formaba parte del grupo de creadores de contenido conocido como Los Toys. En sus redes sociales compartía publicaciones relacionadas con automóviles, viajes y actividades personales.

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

Su asesinato ocurrió poco más de dos meses después de que su nombre y fotografía aparecieran en los volantes distribuidos en Culiacán.

El crimen se sumó a una serie de ataques contra personas relacionadas con el entorno de creadores de contenido sinaloenses, aunque las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el homicidio y los señalamientos incluidos en el panfleto.

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Camilo Ochoa, otro creador de contenido incluido en la lista

El 16 de agosto de 2025, el influencer Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, fue asesinado en Temixco, Morelos.

Ochoa era conocido por sus publicaciones en TikTok y otras plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con entretenimiento y su estilo de vida. Su nombre también formaba parte de los 25 incluidos en los volantes lanzados en Culiacán.

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El asesinato ocurrió meses después de que el creador de contenido apareciera señalado en el documento que circuló en Sinaloa.

Camilo Ochoa había advertido el riesgo que enfrentaba tras el asesinato de otros youtubers e influencers en el norte del país. (Foto: Soy Camilo Ochoa, YouTube)

Con su muerte, Gail Castro y Camilo Ochoa quedaron como las dos personas de la lista que fueron asesinadas después de la aparición de los panfletos, mientras que otros cuatro nombres ya correspondían a personas ejecutadas antes de la difusión del material.

Los señalamientos contra los creadores de contenido no han sido comprobados

Los volantes de enero de 2025 colocaron bajo sospecha a 25 personas del ámbito musical y digital, pero las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos no han sido comprobadas mediante investigaciones judiciales públicas.

La difusión del documento ocurrió en un periodo marcado por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, luego de la ruptura entre grupos vinculados con Los Chapitos y La Mayiza. No obstante, hasta agosto de 2026 no existe una confirmación oficial sobre los responsables de elaborar y distribuir los panfletos.

El caso de los influencers incluidos en la lista refleja cómo la disputa criminal en Sinaloa alcanzó también a figuras con presencia en redes sociales, cuyos nombres quedaron expuestos en un documento cuya autoría y acusaciones permanecen sin esclarecer.

Los volantes aparecieron en medio de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza; hasta agosto de 2026, ninguna autoridad ha confirmado quién los elaboró y distribuyó. (Crédito: redes sociales)

Personas incluidas en el volante que han sido asesinadas:

Juan Carlos “El Chilango”

Miguel Vivanco García “El Jasper”

Leovardo Aispuro Soto “Gordo Peruci”

Adrián Antonio López Iribe

Gail Castro Cárdenas “Gail Toys”

Camilo Ochoa Delgado “El Alucín”

Personas incluidas en el volante que no han sido víctimas de ataques hasta agosto de 2026:

Markitos Toys

Kevin Castro “El Chivo”

Carlos Arce “El Gordo Arce”

Alejandro Hurtado

José Ismael “Conejo Toys”

Mayve Castro

Víctor Adrián “Vitolias”

Manuel Zazueta “Kiko Ávalos”

Francisco Arredondo “Panchito Arredondo”

Yhoan Valentín “Piyuyi Cartel”

Samuel Ibarra “Padrinito Toys”

Fidel Castro

Óscar Antonio López Iribe “El Compa Camarón”

Hassan Emilio Kabande Laija “Peso Pluma”

Paul Baldomero

Carlos Lizárraga “El Horny”

Adrián Soto “El Pilotito”

Roberto Tapia

Ana Gastélum

Alejandro Hurtado

La lista original del volante contemplaba 25 nombres. Adrián Antonio López Iribe fue incluido en el panfleto por su relación familiar con “El Compa Camarón”, aunque no era creador de contenido.