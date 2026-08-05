Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán

El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales en el estacionamiento de un KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.
Dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron al lugar, uno de ellos disparó en la cabeza al creador de contenido con un arma corta y ambos huyeron.
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