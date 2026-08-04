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UNESCO pone fecha límite a México para salvar a las ballenas y a la vaquita marina de planta de gas en el Golfo de California

Organizaciones como Nuestro Futuro han emprendido acciones para evitar que avance la construcción de estas plantas que ponen en riesgo al acuario más grande del mundo

Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
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El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fijó el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para que México demuestre acciones concretas que garanticen la protección del Golfo de California frente a la amenaza de nuevas plantas de gas natural licuado. La medida responde a la preocupación por el riesgo que estos proyectos representan para la vaquita marina, las ballenas y todas las especies marinas que habitan la región.

Durante la reunión 48 del Comité, realizada en julio en Busan, Corea, el organismo internacional solicitó que el Estado mexicano detalle las medidas de protección y la transparencia en torno a los proyectos, entre los que destacan Saguaro Energía y Amigo GNL. La resolución exige que cualquier iniciativa relacionada con gas natural cuente con una evaluación de impacto ambiental rigurosa antes de cualquier autorización definitiva.

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La población de la vaquita marina dejó de disminuir, pero se mantiene el riesgo

En 2025, los monitoreos reportan que la población de vaquita marina ya no presenta descensos y se observa la presencia de entre 7 y 10 ejemplares, con al menos dos crías y una hembra gestante. Esta estabilización es considerada un avance frente a años anteriores, aunque el Comité de la UNESCO advirtió que el número sigue siendo crítico y la especie permanece en peligro de extinción.

Las observaciones acústicas y visuales confirman que algunas vaquitas habitan zonas fuera de la Zona de Cero Tolerancia (ZCT), en áreas que aún carecen de protección efectiva, aunque están dentro del Refugio de la Vaquita Marina. El organismo subrayó la urgencia de ampliar los mecanismos de exclusión y fortalecer la vigilancia, pues cualquier resurgimiento de pesca ilegal pone en riesgo la supervivencia del animal, pero ahora se suma también la alerta por la construcción de plantas de gas en la zona.

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People hold signs during a protest organized by environmental collective "Salvemos el Golfo" (Save the Gulf) outside the J.P. Morgan Foundation, urging the financial institution to withdraw support for the Saguaro liquefied natural gas export project, which protesters say threatens whales, biodiversity in the Gulf of California and other marine species, in Mexico City, Mexico, July 16, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
People hold signs during a protest organized by environmental collective "Salvemos el Golfo" (Save the Gulf) outside the J.P. Morgan Foundation, urging the financial institution to withdraw support for the Saguaro liquefied natural gas export project, which protesters say threatens whales, biodiversity in the Gulf of California and other marine species, in Mexico City, Mexico, July 16, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Plantas de gas natural bajo revisión internacional

La UNESCO señaló que, de acuerdo a la información que el Estado mexicano brindó, los proyectos de infraestructura de gas natural en el noroeste del país, incluidos Sonora, AMIGO GNL, Vista Pacífico y Cosalá, permanecen suspendidos por recursos legales. Sin embargo, advirtió que cualquier desarrollo futuro debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que analice los efectos acumulados sobre la biodiversidad y los sistemas marinos del Golfo de California.

“Se pide al Estado que garantice que los impactos potenciales de dichos proyectos sobre el VUE del bien, incluidos la biodiversidad y los ecosistemas marinos, se evalúen mediante una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), de conformidad con el Párrafo 118bis de las Directrices Prácticas y la Guía y Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, antes de tomar cualquier decisión que sea difícil de revertir”

El Comité pidió al Estado mexicano entregar detalles técnicos de cualquier proyecto planificado en el área y evaluar con rigor los posibles daños al Valor Universal Excepcional del sitio, antes de tomar decisiones irreversibles. La falta de información clara sobre los proyectos genera preocupación en el organismo internacional.

Reecientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico
Reecientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico (Nuestro Futuro )

Preocupa proyectos de plantas de gas

Actualmente, la instalación de plantas de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de California, especialmente en Sonora, es uno de los principales temas de debate ambiental y político en México, dado el gran impacto que estos proyectos pueden tener sobre el ecosistema marino conocido como el “Acuario del mundo”.

El proyecto Saguaro Energía, es uno de los megaproyectos de gas más avanzados y que mayor preocupación ocasionan. Se trata de una planta de licuefacción y un gasoducto de más de 800 km que conectaría la frontera de Texas con la costa sonorense. El objetivo es exportar gas a Asia utilizando buques metaneros gigantes.

Este proyecto tuvo su aprobación ambiental durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una nueva revisión sobre los riesgos ambientales, específicamente en lo referente al tránsito de barcos y su posible impacto sobre especies como la vaquita marina y las ballenas.

Actualmente, organizaciones ambientales como Nuestro Futuro se encuentran movilizándose para evitar que la construcción de esta planta avance y ponga en riesgo a las especies que habitan este ecosistema.

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