Organizaciones frenan gasera que amenaza ballenas del Golfo de California: juez ordena revisar falta de transparencia en impacto ambiental

(Instagram/@la_biologolife)

El Golfo de California está amenazado por megaproyectos de gas cuya construcción impacta de manera irreversible al ecosistema que lo habita, siendo las ballenas una de las especies más afectadas.

La plantas de gas natural licuado (GNL) Saguaro y AMIGO GNL son las dos gaseras que comunidades y organizaciones ambientales en Sonora y todo el país, buscan frenar desde hace años, sin embargo, la reciente decisión de un juzgado abrió una ventana de esperanza para esta lucha ambiental.

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Un juez federal ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) detener la autorización de impacto ambiental para el proyecto AMIGO GNL en Sonora por falta de transparencia y presunta irregularidades sobre la participación ciudadana en el proceso.

La medida responde a un amparo solicitado por las organizaciones ambientales y de derechos humanos, Nuestro Futuro y Artículo 19, quienes acusaron omisiones en la entrega de información ambiental y deficiencias en la consulta pública.

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¿Por qué se exige la cancelación de gasoductos en el Golfo de California?

La planta de AMIGO GNL, impulsado por autoridades estatales y federales, contempla la exportación de más de 5.1 millones de toneladas al año hacia Asia desde Guaymas, con infraestructura terrestre y marítima.

El proyecto implicaría el tránsito constante de buques metaneros, dragados y ruido submarino, lo que pone en riesgo a especies de cetáceos y otros animales que usan el Golfo de California como corredor migratorio.

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“El Golfo de California, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta, afectando de forma relevante e irreversible una zona de altísima relevancia ecosistémica que debería ser declarada hábitat crítico por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)“, se lee en el comunicado de Nuestro Futuro.

Recientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico (Nuestro Futuro )

Más de 4 mil 800 personas exigieron freno a permisos ambientales

Durante la consulta pública organizada por la ASEA en marzo pasado, más de 4 mil 800 personas enviaron observaciones y comentarios técnicos para solicitar que no se autorice el proyecto. Las participaciones ciudadanas identificaron omisiones graves en la Manifestación de Impacto Ambiental: no se incluyó el análisis de efectos acumulativos ni se precisaron los riesgos para especies marinas, principalmente ballenas.

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Por esta razón, el juzgado federal consideró que existen elementos suficientes para suspender la autorización ambiental mientras se analiza si se violaron los derechos de acceso a la información y participación, de acuero a lo que establece la Constitución Mexicana y el Acuerdo de Escazú sobre la aprobación de megaproyectos que impactan a los ecosistemas del país. El fallo subraya que cualquier avance del proyecto debe respetar plenamente los límites legales.

Crédito Ministerio de Medio Ambiente

AMIGO GNL carece de permisos ambientales y enfrenta oposición comunitaria

“Esta suspensión ocurre en un contexto en el que algunas autoridades, como el gobierno de Sonora y dependencias del sector energético, han respaldado el desarrollo de infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado en la región, posicionando a AMIGO GNL como una inversión estratégica para Sonora y para el país, aún sin contar con permisos ambientales completos", denunció Nuestro Futuro y las oarganización que están promoviendo la proyección de esta zona, comúnmente llamada el acuario del mundo por su gran concentración de especies marinas.

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El gobernador de Sonora y dependencias del sector energético han insistido en promover AMIGO GNL como inversión estratégica, a pesar de que el proyecto no cuenta con permisos ambientales completos.

Por ello, organizaciones y comunidades locales mantienen su oposición y han señalado que la operación de la planta comprometería de forma irreversible los ecosistemas del Golfo.

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La suspensión judicial permanecerá vigente hasta que se emita una sentencia final que determine si las autoridades garantizaron adecuadamente los derechos de acceso a la información y participación pública.