Salvar a las ballenas del Golfo de California de gasoducto en Saguaro, potegería a otros ecosistemas en riesgo, alertan organizaciones

Esta batalla legal, realizada por mujeres y hombres, guardianes de las ballenas que buscan a toda costa proteger la vida en el planeta, se da en un contexto en el que la construcción de plantas de gas natural licuado. (Jésús Avilés / Infobae México)

En entrevista con Infobae México, Nora Cabrera, directora de la organización ambiental Nuestro Futuro, explicó que organizaciones e integrantes de la comunidad comcáac de Sonora, actualmente llevan un proceso legal para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que declare hábitat crítico al Golfo de California.

El objetivo es proteger uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, amenazado por megaproyectos de gas natural licuado (GNL). Si el gobierno de México lo aprueba, el Golfo de California podría convertirse en el primer sitio del país declarado como hábitat crítico, una categoría establecida en la Ley General de Vida Silvestre desde haca años pero que no ha sido aplicada para ningún área.

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Esta batalla legal, realizada por mujeres y hombres, guardianes de las ballenas que buscan a toda costa proteger la vida en el planeta, se da en un contexto en el que la construcción de plantas de GNL, como Saguaro Energía y AMIGO GNL, afectaría de manera directa a las epecies marinas que habital el Golfo de California, siendo las ballenas los mámíferos más dañados.

¿Qué está pasando en el Golfo de California?

En el Golfo de California se desarrolla una disputa ambiental ante el avance acelerado de megaproyectos de gas fósil y otras infraestructuras industriales. Nora Cabrera detalló que actualmente existen autorizaciones para el proyecto Saguaro, ubicado en la parte norte del golfo, cerca de Puerto Libertad. Este proyecto fue aprobado hace varios años y, aunque ha sido impugnado por organizaciones ambientales, aún no ha sido revocado oficialmente por las autoridades ambientales.

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Además, se encuentra en trámite el proyecto Amigo GNL, situado en Guaymas, Sonora. Este proyecto todavía no cuenta con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, por lo que las organizaciones exigen que no se le otorgue el permiso.

Cabrera explicó que una de las principales preocupaciones es que estos proyectos permitirían el tránsito de buques metaneros de gran tamaño. La llegada de estas embarcaciones implicaría riesgos irreversibles para la biodiversidad marina, especialmente para especies como las ballenas. Pero no solo eso, “el Golfo de California es un lugar de donde depende el 70% del pescado que consumimos en todo el país, es un lugar del cual depende nuestra seguridad alimentaria”, subrayó.

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Decretar esta zona como hábitat natural

El Golfo de California es un ecosistema emblemático en México, considerado el acuario del mundo, pues en sus aguas habita el 39% de todas las especies de mamíferos marinos del planeta y el 80% de México. Además, cientos de especies de aves, peces e invertebrados que existen en esa zona.

La estrategia legal impulsada por Nuestro Futuro y otras organizaciones busca que la Semarnat declare al Golfo de California como “hábitat crítico”. Esta acción limitaría el desarrollo de infraestructura industrial y el paso de buques de gran tamaño, protegiendo así uno de los ecosistemas más diversos del mundo.

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Reecientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico (Nuestro Futuro )

Nora Cabrera explicó que esta figura jurídica permite a la autoridad ambiental identificar y proteger zonas esenciales para la supervivencia de especies y el equilibrio de los ecosistemas. Su objetivo es establecer límites claros frente a actividades industriales o proyectos que puedan causar daños irreversibles en áreas de alta biodiversidad. Esta exigencia se está haciendo por dos vías: una son los juicios de amparo, que ya están circulando, y la segunda es mediante la recolección de firmas.

Los amparos son “de conformidad con el artículo 4° y 27 de nuestra Constitución, que habla de que uno de los límites a cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer en nuestro país, es proteger la biodiversidad“. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger al medio ambiente ante cualquier megaproyecto. Estos juicios de amparo fueron presentados “en representación de las ballenas” y ya fueron admitidos en juzgados de distrito.

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La segunda vía es la incidencia pública y social. Nora Cabrera señaló que buscan reunir millones de firmas para presionar a Semarnat y exigir que cumpla su obligación de proteger la zona frente a proyectos energéticos.

Hay una tercera exigencia, que las ballenas sean reconocidas como sujetos de derechos en México. De acuerdo con Nuestro Futuro, y más de 30 organizaciones ambientales, ese reconocimiento permitiría tratarlas como una especie paraguas, lo que significa que su afectación puede alcanzar al resto del ecosistema. Lo que afecta a las ballenas, “impactaría de forma irreversible la biodiversidad del Golfo”, aseveró.

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Respuesta de Semarnat ante esta petición

En cuanto a la respuesta de las autoridades sobre este litigo estratégico, la directora de Nuestro Futuro consideró que los mensajes de la Semarnat no han sido claros. “Hemos tenido mensajes contradictorios hasta este momento”, declaró.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas ha sostenido que “el Golfo de California debe ser un golfo vivo y no un golfo muerto, y que estos proyectos, sobre todo el proyecto Saguaro, no debería de prosperar en el Golfo de California. Sin embargo, a la fecha todavía no tenemos una revocación de esa autorización", respodió Nora Cabrera.

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En el caso de la presidenta, la situación no ha sido muy distinta. “Lo que ha comentado es que este lugar no debe impactarse, pero tampoco tenemos todavía una cancelación del proyecto. Entonces, pues seguimos en la lucha y exigiendo que estos proyectos no prosperen por el bien de todas y todos los mexicanos”, aseveró la abogada y activista.

Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico (Diana Morán / Infobae México)

Declarar hábitat crítica a esta zona permitiría proteger otras áreas en riesgo como Topolobampo

El reconocimiento del Golfo de California como hábitat crítico tendría consecuencias directas en la protección de otras zonas vulnerables, como Topolobampo, Sinaloa, en donde actualmente existe una resistencia a la construcción de una planta de amoniaco en la zona que pone directamente en riesgo al medio ambiente y a las comunidades indígenas que lo habitan.

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Nora Cabrera explicó que esta figura legal podría frenar el avance de los tres proyectos industriales planeados en la bahía de Ohuira, relacionados con amoníaco, metanol y fertilizantes. El desarrollo de estos proyectos en Topolobampo incrementaría el tráfico marítimo en la región y causaría impactos directos tanto en la bahía como en el propio golfo.

La presión para industrializar el golfo responde a intereses energéticos internacionales. “Algo que es muy relevante decir es que mucho del gas de Texas, se quiere utilizar para mandarse en diferentes formas, gas licuado o fertilizantes, a Asia. Estados Unidos por donde lo pudo haber sacado era por California, y California no lo permitió. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues mandarlo por México" declaró la activista.

Por ello, se busca construir gasoductos y plantas de licuefacción en la región, aprovechando la ruta marítima del Golfo de California y evitando el paso por el canal de Panamá. “Eso está generando que mucha de la industria que, que proviene del gas se quiera ir a la parte continental del Golfo de California”, detalló. En eso consiste el Proyecto Saguaro.

En este contexto, la declaratoria de hábitat crítico no solo protegería el entorno marino del Golfo de California, sino que también serviría como barrera legal ante nuevos megaproyectos industriales que ponen en riesgo a otras áreas y comunidades del país.

Llamado a la comunidad para convertirse en un Guardián del Golfo

Son más de 30 las organizaciones ambientales que están trabajando en esta lucha ambietanl por salvar a las ballenas, entre ellas, se encuentran Expresión Colectiva por la Naturaleza, Greenpeace, Oceana, México sin ecocidio, entre muchas otras.

Reecientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de México, al cual asistieron más de 800 asistentes y 500 firmas recabadas, organizaciones ambientales, artistas, juventudes, comunidades e integrantes de la comunidad comcáac. Durante el evento, se recabaron quinientas firmas para respaldar la exigencia de declarar el Golfo de California como hábitat crítico y protegerlo frente al avance de megaproyectos industriales.

“Nos quedamos con un sentimiento de mucho aliento, de mucha esperanza, de que estas causas podemos ganarlas”, recordó Nora Cabrera al constatar la creciente resistencia comunitaria y la articulación de esfuerzos territoriales.