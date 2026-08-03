¿Peligro en tu cama? Cómo saber si es un piquete de chinche o mosquito

Despertar con ronchas en la piel no siempre significa lo mismo: saber si fue una chinche o un mosquito depende del patrón de las lesiones, el horario en que aparecieron y la zona del cuerpo afectada, de acuerdo con la UNAM, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y el ISSSTE.
La chinche de cama (Cimex lectularius) pica de noche, mientras la persona duerme. El mosquito, en cambio, ataca al anochecer o al aire libre.
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Esa diferencia de contexto —cama cerrada contra espacio abierto— es el primer filtro para saber qué insecto es el responsable.
Picaduras de chinche y mosquitos: características y diferencias
La UNAM, a través del documento “Lesiones producidas por insectos y arácnidos” describe la picadura de chinche como varias protuberancias rojas alineadas en fila o zigzag, con comezón intensa y, en ocasiones, una pequeña ampolla o vesícula en la punta.
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El mosquito, en cambio, deja un solo montículo rojo y elevado con una pequeña marca de punción al centro: una lesión aislada, no agrupada.
La diferencia en el patrón existe porque la chinche pica varias veces seguidas mientras se desplaza por la piel. El mosquito pica una sola vez en cada sitio. Eso produce la característica “fila” de dos o tres marcas juntas que distingue a la chinche, según la UNAM.
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Los CDC, a través de su portal oficial agregan que los piquetes de chinche pueden tardar hasta 14 días en aparecer en algunas personas, o no manifestarse en absoluto.
El mosquito, en cambio, produce reacción en minutos: una zona ligeramente inflamada y roja que pica de inmediato.
Ubicación de las picaduras dependiendo del insecto
Las chinches atacan la piel que queda expuesta durante el sueño: cara, cuello, brazos, manos y piernas. No pican a través de la ropa.
Los piquetes de mosquito también aparecen en zonas expuestas, pero pueden surgir en cualquier parte del cuerpo y en cualquier contexto, no solo al despertar.
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Ambos tipos de lesión son producto de sustancias en la saliva del insecto que generan inflamación y comezón, señala la UNAM.
Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero el rascado excesivo puede derivar en infecciones secundarias en la piel en los dos casos.
La chinche de cama no transmite enfermedades
La chinche de cama no constituye un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos, indican la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y su Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), a través de un comunicado publicado en el portal de la Jefatura de la Ciudad de México.
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No hay alerta sanitaria por este insecto en la capital y los Centros de Salud no han registrado solicitudes de atención médica por mordedura.
El problema real de la chinche es la irritación, la pérdida de sueño y, en casos de rascado intenso, una posible infección secundaria.
Cómo saber si hay chinches en la cama antes de que piquen
El ISSSTE advierte que la chinche se transporta en ropa, muebles y equipaje, y durante el día se esconde en grietas de paredes, colchones, marcos de cama y costuras de sillones.
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Las señales de infestación son puntos de color rojo oscuro o negro en la ropa de cama, alfombras y muebles, además de despertar con piquetes que no estaban la noche anterior.
Qué hacer para prevenir la aparición de chinches en el hogar, y cuándo consultar a un experto
La AGEPSA recomienda lavar sábanas, colchas y fundas con detergente a altas temperaturas, usar cubierta protectora en el colchón y no meter a casa colchones ni muebles tapizados recogidos de la calle.
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El ISSSTE suma pasar la aspiradora en zonas infestadas, sellar grietas y lavar toda la ropa a agua caliente, secándola a temperatura máxima al menos 30 minutos.
En caso de infestación confirmada, la AGEPSA indica que la fumigación debe realizarla un experto autorizado con plaguicidas registrados.
Ante cualquier piquete que genere dudas, los Centros de Salud de la Ciudad de México ofrecen orientación; sus ubicaciones están disponibles en el portal salud.cdmx.gob.mx.
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