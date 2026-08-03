¿Peligro en tu cama? Cómo saber si es un piquete de chinche o mosquito

Tanto la picadura de chinche como la de mosquito generan inflamación y comezón por sustancias presentes en la saliva del insecto, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Despertar con ronchas en la piel no siempre significa lo mismo: saber si fue una chinche o un mosquito depende del patrón de las lesiones, el horario en que aparecieron y la zona del cuerpo afectada, de acuerdo con la UNAM, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y el ISSSTE.

La chinche de cama (Cimex lectularius) pica de noche, mientras la persona duerme. El mosquito, en cambio, ataca al anochecer o al aire libre.

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Esa diferencia de contexto —cama cerrada contra espacio abierto— es el primer filtro para saber qué insecto es el responsable.

Reconocer el tipo de lesión, el horario en que apareció y el contexto donde ocurrió son los tres factores para identificar qué insecto picó.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Picaduras de chinche y mosquitos: características y diferencias

La UNAM, a través del documento “Lesiones producidas por insectos y arácnidos” describe la picadura de chinche como varias protuberancias rojas alineadas en fila o zigzag, con comezón intensa y, en ocasiones, una pequeña ampolla o vesícula en la punta.

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El mosquito, en cambio, deja un solo montículo rojo y elevado con una pequeña marca de punción al centro: una lesión aislada, no agrupada.

Las chinches pueden vivir varios meses sin alimentarse y sobreviven en hoteles, cruceros, dormitorios y transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia en el patrón existe porque la chinche pica varias veces seguidas mientras se desplaza por la piel. El mosquito pica una sola vez en cada sitio. Eso produce la característica “fila” de dos o tres marcas juntas que distingue a la chinche, según la UNAM.

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Los CDC, a través de su portal oficial agregan que los piquetes de chinche pueden tardar hasta 14 días en aparecer en algunas personas, o no manifestarse en absoluto.

El piquete de chinche deja ronchas rojas en zigzag o línea recta; el de mosquito produce una sola roncha aislada con una punción al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mosquito, en cambio, produce reacción en minutos: una zona ligeramente inflamada y roja que pica de inmediato.

Ubicación de las picaduras dependiendo del insecto

Las chinches atacan la piel que queda expuesta durante el sueño: cara, cuello, brazos, manos y piernas. No pican a través de la ropa.

Los piquetes de mosquito también aparecen en zonas expuestas, pero pueden surgir en cualquier parte del cuerpo y en cualquier contexto, no solo al despertar.

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La infografía de Infobae detalla las zonas donde pican las chinches y los mosquitos, sus efectos iniciales en la piel y las complicaciones por rascado, con información de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos tipos de lesión son producto de sustancias en la saliva del insecto que generan inflamación y comezón, señala la UNAM.

Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero el rascado excesivo puede derivar en infecciones secundarias en la piel en los dos casos.

El rascado excesivo de cualquier piquete de insecto puede derivar en una infección secundaria en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chinche de cama no transmite enfermedades

La chinche de cama no constituye un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos, indican la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y su Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), a través de un comunicado publicado en el portal de la Jefatura de la Ciudad de México.

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Inspeccionar colchones y muebles al visitar lugares desconocidos reduce el riesgo de traer chinches a casa, según el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay alerta sanitaria por este insecto en la capital y los Centros de Salud no han registrado solicitudes de atención médica por mordedura.

El problema real de la chinche es la irritación, la pérdida de sueño y, en casos de rascado intenso, una posible infección secundaria.

Cómo saber si hay chinches en la cama antes de que piquen

El ISSSTE advierte que la chinche se transporta en ropa, muebles y equipaje, y durante el día se esconde en grietas de paredes, colchones, marcos de cama y costuras de sillones.

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Las señales de infestación son puntos de color rojo oscuro o negro en la ropa de cama, alfombras y muebles, además de despertar con piquetes que no estaban la noche anterior.

Las chinches se transportan en ropa, maletas y muebles usados; no vuelan ni saltan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para prevenir la aparición de chinches en el hogar, y cuándo consultar a un experto

La AGEPSA recomienda lavar sábanas, colchas y fundas con detergente a altas temperaturas, usar cubierta protectora en el colchón y no meter a casa colchones ni muebles tapizados recogidos de la calle.

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El ISSSTE suma pasar la aspiradora en zonas infestadas, sellar grietas y lavar toda la ropa a agua caliente, secándola a temperatura máxima al menos 30 minutos.

La infografía detalla las medidas de prevención de chinches y los pasos a seguir ante una infestación, con recomendaciones de AGEPSA e ISSSTE para hogares de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de infestación confirmada, la AGEPSA indica que la fumigación debe realizarla un experto autorizado con plaguicidas registrados.

Ante cualquier piquete que genere dudas, los Centros de Salud de la Ciudad de México ofrecen orientación; sus ubicaciones están disponibles en el portal salud.cdmx.gob.mx.

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