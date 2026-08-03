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Investigan a Dj en San Luis Potosí por muerte de su madre e incendio de su vivienda

Cuando los bomberos acudieron y apagaron el inicio del incendio encontraron a la mujer mayor sin vida

Vecinos llamaron a los bomberos por un connato de incendio y al acudir encontraron a una adulta mayor muerta, las autoridades investigan a su hijo quien era conocido como DJ en Ciudad Valles, San Luis Potosí Foto: Facebook Ciudad Valles
Vecinos llamaron a los bomberos por un connato de incendio y al acudir encontraron a una adulta mayor muerta, las autoridades investigan a su hijo quien era conocido como DJ en Ciudad Valles, San Luis Potosí Foto: Facebook Ciudad Valles
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La muerte de Anastasia, 70 años, en Ciudad Valles y la detención de Adán “N” por su presunta agresión dentro de una casa de la colonia Hidalgo quedaron bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que además buscó establecer cómo se originó el fuego que después dañó la vivienda familiar. Los hechos se concentraron entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, cuando vecinos reportaron primero gritos y horas más tarde humo saliendo del inmueble.

El caso ocurrió en el cruce de las calles Londres y Berlín, muy cerca del centro del municipio. En ese punto se desplegaron policías, bomberos, paramédicos y personal pericial después de un segundo llamado de auxilio al 911.

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La información preliminar indicó que la víctima fue localizada sin vida dentro de la vivienda y presentaba lesiones de gravedad en la cabeza. Otra versión incorporó un dato adicional: el cuerpo estaba desnudo cuando fue encontrado por las autoridades que ingresaron al domicilio.

El primer reporte se hizo desde la noche del viernes

La madre del hombre llamado Adán murió y las autoridades investigan su presunta responsabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
La madre del hombre llamado Adán murió y las autoridades investigan su presunta responsabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos comenzaron la noche del viernes, cuando habitantes de la colonia Hidalgo escucharon gritos provenientes de la casa y avisaron al sistema de emergencias. Elementos de seguridad acudieron para revisar el reporte, pero en ese momento no detectaron una condición que motivara una intervención y se retiraron.

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La mañana de este sábado se registró un nuevo llamado, ahora porque vecinos observaron humo saliendo del inmueble. Esa segunda alerta movilizó a corporaciones de emergencia y derivó en una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y rescatistas en la zona.

Al llegar, los equipos encontraron en el sitio a Adán “N”, quien fue asegurado de inmediato. Testimonios iniciales señalaron que el hombre gritaba: “Los voy a matar a todos”.

Dentro de la casa, peritos y rescatistas localizaron a la mujer sin signos vitales. Los primeros indicios apuntaron a que el ahora detenido habría agredido físicamente a su madre y después habría intentado provocar un incendio con un líquido inflamable.

Otra línea preliminar sostuvo que el intento de prender fuego se dirigió al cuerpo de la víctima mediante el uso de alcohol. El incendio causó daños en la vivienda, aunque fue sofocado antes de consumir por completo el inmueble.

Comunidades mexicanas afectadas, reconstrucción tras incendios, resiliencia social, desplazamiento, crisis de seguridad, apoyo comunitario, justicia, memoria – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El incendio fue apagado y descubrieron a la mujer mayor sin vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el operativo participaron la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencia. Después del hallazgo, la zona quedó acordonada para permitir las labores ministeriales y periciales.

La Fiscalía buscó definir la mecánica del crimen y el origen del fuego

Adán “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que debían determinar su situación jurídica conforme avanzaran las indagatorias. La Fiscalía estatal abrió una investigación para precisar la mecánica del crimen, la causa de muerte de la víctima y la forma en que comenzó el incendio.

La mujer fue identificada de manera preliminar como Anastasia “N”. Su edad, de 70 años, apareció en los reportes iniciales difundidos tras la movilización en la colonia Hidalgo.

También se informó de manera preliminar que otra mujer habría resultado lesionada durante los hechos y recibió atención de los servicios de emergencia. Ese dato formó parte de las versiones conocidas en las primeras horas del caso.

El detenido era conocido en Ciudad Valles por haber participado años atrás como DJ. En algunas versiones fue referido como DJ ZR y también se mencionó que trabajó tiempo atrás en una estación de radio local.

Personas cercanas a la familia señalaron que presuntamente se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde hacía varios años y que atravesaba una crisis desde el viernes. Otra versión extraoficial incluso sostuvo que presuntamente padecía esquizofrenia, pero esa información no fue confirmada por la Fiscalía y quedó sujeta a verificación dentro de la investigación.

Esas mismas fuentes añadieron que la familia ya había vivido otros episodios violentos. Según esos dichos, uno de los hermanos de Adán habría asesinado al padre y permanecía en prisión, mientras que otro murió hace apenas dos meses, vivía en condición de calle y presuntamente también padecía un trastorno mental.

La consternación en Ciudad Valles creció por la cercanía del hecho con la zona centro y por la secuencia de reportes vecinales que antecedieron al hallazgo. Hasta ese momento, la Fiscalía no había emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el caso.

• Anastasia “N”, de 70 años, fue localizada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Hidalgo en Ciudad Valles.

• Adán “N”, hijo de la víctima y conocido como DJ, fue asegurado en el lugar tras el presunto ataque y el fuego dentro de la casa.

• La Fiscalía estatal investigó la causa de muerte, el origen del incendio y la veracidad de las versiones sobre antecedentes psiquiátricos del detenido.

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