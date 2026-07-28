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5 cosas del día a día que llenan tu casa de mosquitos sin que te des cuenta

La hembra localiza a las personas por la temperatura corporal y el olor de la piel, y luego busca depósitos domésticos donde deja huevos que pueden adherirse a ellos

Imagen macro de un mosquito volando muy cerca de la piel humana, que muestra folículos pilosos y textura. El insecto tiene alas transparentes y patas finas.
Solo la hembra del mosquito pica: necesita sangre para desarrollar sus huevos. El macho se alimenta exclusivamente de néctar, según el Instituto Nacional de Salud Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Salud identifica al mosquito Aedes aegypti como el principal transmisor de dengue, zika y chikungunya en México, y señala que se reproduce en cualquier recipiente con agua estancada dentro o fuera de los domicilios.

La hembra detecta a las personas por el dióxido de carbono que exhalan, el calor corporal y el olor de la piel; después busca agua para depositar sus huevos.

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Cinco objetos de uso cotidiano reúnen esas condiciones en los hogares mexicanos, según la NOM-032-SSA2-2010 y documentos del Instituto Nacional de Salud Pública.

La Secretaría de Salud instruye sobre la importancia de evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre. (YouTube/@SecretaríadeSaludMéxico-c5n)

El olor y calor corporal orientan al mosquito hacia una persona específica

La hembra usa mecanismos sensoriales olfatorios para identificar a sus huéspedes, según la publicación Aedes aegypti y arbovirosis: factores que determinan la presencia del vector y pautas para su control integral sostenido, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

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Ilustración detallada de un mosquito posado sobre piel humana con folículos pilosos, y una nube azul transparente de aroma de DEET a su alrededor.
La Secretaría de Salud de Sonora indica que las larvas del mosquito pasan por varias etapas durante aproximadamente cinco días antes de transformarse; uno o dos días después emerge el mosquito adulto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Heliot Zarza Villanueva, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma, indica en el boletín institucional UAM número 414 que el olor corporal —determinado por la sudoración, la alimentación y el pH de la piel— es lo que orienta al insecto hacia una persona específica.

Los platos debajo de las macetas generan una probabilidad 2.5 veces mayor de larvas

La hembra deposita sus huevos en recipientes con agua limpia, bordes lisos y sombra vegetal.

Macetas de hierba gatera con flores moradas en el alféizar de una ventana de piedra, con mosquitos sobre el cristal y un gato naranja dormido dentro.
Floreros y cubiertas plásticas resultaron los tipos de recipientes con mayor cantidad promedio de larvas y pupas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Parasites & Vectors determinó que los contenedores bajo sombra vegetal tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de albergar larvas que los expuestos al sol, con floreros y cubiertas plásticas como los criaderos más eficientes.

La Secretaría de Salud, en su programa de saneamiento básico publicado disponible en el portal oficial del Gobierno de México, recomienda rellenar los portamacetas con arena para absorber el excedente de agua de riego.

Un recipiente de vidrio con agua contiene larvas y pupas de mosquito. Varios mosquitos adultos se posan en el borde y sobre la superficie del agua.
La Secretaría de Salud advierte que una pequeña cantidad de agua basta para que el mosquito complete su ciclo de vida, por eso recomienda revisar el hogar al menos una vez por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tinaco sin tapa: criadero permanente según la Norma Oficial Mexicana

La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, publicada por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación, clasifica los tanques de almacenamiento sin tapa como “criaderos permanentes”: sitios que permiten el desarrollo continuo de larvas durante todo el año.

Primer plano de un tinaco de plástico azul sin tapa, parcialmente lleno de agua turbia, sobre una azotea de concreto, con edificios al fondo.
La Secretaría de Salud de Michoacán precisa que los huevecillos del mosquito son tan pequeños como un grano de arena y que solo un cepillado enérgico de las paredes del recipiente garantiza su eliminación. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Secretaría de Salud de Michoacán a través de un comunicado oficial precisa que los huevecillos son negros, del tamaño de un grano de arena, y se adhieren a las paredes internas de los tanques de almacenamiento, que pueden ser tinacos o cisternas. Lavar estos objetos sin tallar no los elimina.

Floreros y cubetas: criaderos productivos en hogares del sureste de México

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, con participación de la investigadora Ariane Dor de El Colegio de la Frontera Sur en Tapachula, Chiapas, documenta que además de los tinacos, los floreros y cubetas son los criaderos más productivos del mosquito en hogares del sureste mexicano.

Habitación oscura con luna visible, baldes, toallas mojadas, vasos derramados, charcos de agua, mosquitos volando, cucarachas y pececillos de plata.
El INSP documenta que varias especies de mosquitos pueden compartir los mismos criaderos, lo que condiciona que las comunidades aumenten en un mismo ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias recomiendan cambiar el agua de los floreros cada dos o tres días y cepillar las paredes internas para desprender los huevos adheridos.

El bebedero de la mascota y la charola del aire acondicionado completan los cinco objetos cotidianos que llenan la casa de mosquitos

La publicación del INSP indica que las larvas requieren agua templada y materia orgánica microscópica —como hojas o polvo— para completar su desarrollo; un bebedero de mascota sin lavar reúne exactamente esas condiciones.

Se recomienda cepillar constantemente los recipientes y cambiar el agua varias veces por semana, tanto de bebederos de animales de granja como domésticos.

Unidad exterior de aire acondicionado con ventilador y rejilla, tuberías de cobre, un tubo de drenaje transparente goteando agua sobre un suelo de hormigón mojado junto a una pared.
La NOM-032-SSA2-2010 establece que el lavado periódico con cepillo de cualquier recipiente que almacene agua es una medida obligatoria dentro de las estrategias de reducción de criaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOM-032-SSA2-2010 describe al mosquito como una especie que prefiere superficies oscuras y zonas poco ventiladas dentro de las viviendas.

La charola de desagüe del aire acondicionado cumple esas condiciones y acumula agua de forma constante. Las canaletas obstruidas hacen lo mismo tras cada lluvia.

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