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En FOTOS: Así fue el aparatoso accidente en Morones Prieto que dejó al menos tres lesionados y vialidad afectada

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los heridos y realizaron maniobras para retirar los vehículos involucrados

Un fuerte accidente registrado sobre la avenida Morones Prieto dejó tres personas lesionadas y provocó afectaciones a la circulación durante varias horas. El percance movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los heridos y realizaron maniobras para retirar los vehículos involucrados. (Facebook)
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La madrugada de este lunes se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Morones Prieto, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la zona metropolitana de Monterrey, que dejó como saldo tres personas lesionadas y un importante congestionamiento vial mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y agentes de Tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para atender la emergencia, brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de los vehículos y coordinar el cierre parcial de la circulación para evitar nuevos percances.

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¿Cómo ocurrió el accidente en Morones Prieto?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas, frente al Palacio Federal, cuando un Volkswagen Jetta rojo intentó incorporarse a la avenida Morones Prieto desde la calle Cuauhtémoc.

En ese momento fue impactado por un automóvil MG5 que circulaba sobre la vialidad principal, provocando un fuerte choque que dejó ambos vehículos con severos daños materiales.

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El impacto fue de tal magnitud que testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, quienes arribaron en cuestión de minutos para atender a los involucrados.

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Como consecuencia del accidente, dos mujeres y un hombre resultaron lesionados.

Los paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios en el sitio antes de trasladar a los heridos a distintos hospitales para una valoración médica.

Según el reporte:

  • Dos de los lesionados fueron llevados al Hospital Metropolitano.
  • Una tercera persona fue trasladada a la Clínica 21 del IMSS.
  • Hasta el momento no se ha informado que las lesiones pongan en riesgo la vida de las víctimas.

Familiares de los afectados también llegaron al lugar del accidente para acompañarlos mientras recibían atención médica.

FOTOS: Así quedaron los vehículos tras el choque

Las imágenes difundidas por medios locales muestran la magnitud del impacto:

  • Los dos automóviles terminaron con daños severos en la carrocería.
  • Paramédicos atendieron a los lesionados a un costado de la vialidad.
  • Agentes de tránsito acordonaron el área para facilitar las labores de rescate.
  • Las grúas retiraron las unidades una vez concluidas las investigaciones iniciales.
  • La circulación permaneció parcialmente cerrada mientras se limpiaba la zona y se retiraban los restos del accidente.
Carretera con tráfico de vehículos detenidos por la noche. Un coche blanco tiene la puerta del conductor abierta y un hombre está de pie. Restos en el asfalto.
Varios vehículos se detienen en una autopista durante la noche debido a un incidente, mientras una persona permanece de pie junto a un automóvil blanco con su puerta abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Carretera nocturna con dos vehículos colisionados, uno tipo camioneta y otro automóvil, rodeados de personal de emergencia y un vehículo de ambulancia con luces encendidas. Escombros dispersos.
Servicios de emergencia asisten un accidente vehicular en una carretera durante la noche, donde dos automóviles presentan daños considerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afectaciones a la vialidad

Mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el retiro de los vehículos y la limpieza del pavimento, agentes de Tránsito de Guadalupe implementaron un operativo de abanderamiento para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Las maniobras ocasionaron afectaciones momentáneas a la circulación en los carriles con dirección al oriente, por lo que varios automovilistas tuvieron que disminuir la velocidad o buscar rutas alternas.

Aunque la circulación fue restablecida una vez concluidos los trabajos, durante varios minutos se registró una importante carga vehicular en la zona.

Autoridades investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si alguno de los conductores circulaba bajo los efectos del alcohol o si el exceso de velocidad fue un factor determinante en el choque.

Peritos y elementos de Tránsito de Guadalupe realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

La avenida Morones Prieto es una de las principales arterias de la zona metropolitana de Monterrey y con frecuencia registra accidentes debido al elevado flujo vehicular y a las incorporaciones entre distintos carriles.

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