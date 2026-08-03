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Avanzan investigaciones por delitos sexuales contra menores en Puebla: hay dos vinculaciones a proceso y una detención

Los imputados son investigados por los delitos de violación agravada, estupro y abuso sexual cometidos presuntamente en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y Tlahuapan

(Crédito: X |@FiscaliaPuebla)
(Crédito: X |@FiscaliaPuebla)
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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo dos vinculaciones a proceso y ejecutó una orden de aprehensión contra tres hombres investigados por presuntos delitos sexuales cometidos en agravio de niñas y adolescentes en distintos municipios de la entidad.

Las acciones judiciales corresponden a investigaciones por los delitos de violación agravada, estupro y abuso sexual, derivadas de denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares.

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En el primer caso, un juez vinculó a proceso a Juan Carlos “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente en el municipio de Puebla.

Durante la audiencia, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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En un segundo expediente, Israel “N”, de 33 años, fue vinculado a proceso por el presunto delito de estupro cometido contra una adolescente en el municipio de San Pedro Cholula.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez también ordenó prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Por otro lado, agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Delfino “N”, de 61 años, señalado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una niña en el municipio de Tlahuapan.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas etapas del proceso penal.

Fiscalía mantiene investigaciones por delitos contra menores

La Fiscalía de Puebla señaló que las acciones fueron realizadas a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, como parte de las investigaciones para esclarecer delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

La institución indicó que continuará integrando las carpetas de investigación y presentando ante la autoridad judicial a las personas presuntamente responsables de este tipo de delitos.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Juan Carlos “N”, Israel “N” y Delfino “N” se presumen inocentes y deberán ser considerados como tales mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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