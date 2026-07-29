Cómo saber si el asiento del Metro o del camión tiene chinches y los 3 puntos clave que debes revisar antes de sentarte

La chinche de cama no necesita volar ni saltar para moverse entre personas: le basta con adherirse a la ropa o el equipaje, según el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La chinche de cama (Cimex lectularius) se esconde durante el día en grietas, costuras y pliegues de muebles tapizados y viaja en ropa y equipaje, según un comunicado del ISSSTE publicado en su portal oficial.

No vuela ni salta, pero se desplaza con facilidad entre pasajeros y puede llegar al hogar fácilmente.

Tres manchas oscuras en la costura, una película translúcida pegada al pliegue del tapiz, un punto rojizo en la tela: eso es lo que hay que buscar antes de sentarse en el Metro o en el camión.

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Dejar la mochila o la bolsa sobre el asiento del camión o el Metro es uno de los principales mecanismos de traslado del insecto al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas chinches pueden convertirse en miles de 2 a 3 meses

Los Manuales MSD—referencia clínica médica de uso internacional— documentan que la chinche de cama se multiplica exponencialmente: una colonia pequeña alcanza miles de individuos en 2 a 3 meses.

El insecto se siente atraído por el calor corporal y el dióxido de carbono, lo que convierte cualquier asiento tapizado con presencia humana constante en un refugio viable.

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La chinche de cama no necesita volar ni saltar para moverse entre personas: le basta con adherirse a la ropa o el equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asientos tapizados del transporte público reúnen las condiciones que el insecto prefiere: superficies textiles, pliegues profundos, grietas en el armazón y flujo continuo de personas.

Según el comunicado del ISSSTE, las chinches se transportan en ropa y equipaje, y durante el día se esconden específicamente en costuras de sillones.

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El calor que emite el cuerpo humano y el aire que exhala son los dos estímulos que guían a la chinche hacia su huésped, documentan los Manuales MSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Punto 1: manchas negras en costuras y pliegues del tapizado

El primer indicador son pequeños puntos negros o café muy oscuro en las costuras del asiento, en el borde inferior del respaldo y en la unión entre el cojín y el armazón.

Son heces del insecto: se absorben en la tela y no se eliminan frotando en seco. En superficies duras se solidifican como costras diminutas.

Las manchas oscuras en las costuras de un asiento no siempre son suciedad: los CDC advierten que pueden ser excrementos de chinche, uno de los indicadores físicos más tempranos de una infestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), agencia federal del gobierno de Estados Unidos, señalan a través de su portal oficial que estos depósitos fecales son una de las cuatro señales físicas que confirman una infestación activa, junto con exoesqueletos, manchas de sangre y olor.

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Según el mismo organismo, esas señales son más confiables que las picaduras en piel, que pueden tardar hasta 14 días en aparecer o no manifestarse en absoluto.

El ISSSTE recomienda meter la ropa usada directamente a la lavadora con agua caliente y no dejarla reposar en el hogar antes de lavarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Punto 2: pieles mudadas y huevos en grietas del armazón

Las chinches mudan cinco veces antes de llegar a la etapa adulta. Cada muda deja una envoltura translúcida o ámbar pálido que conserva la forma del insecto.

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Los huevos miden aproximadamente 1 milímetro, son blanco perlado y quedan pegados firmemente a superficies textiles o rugosas.

Además de los depósitos fecales pueden encontrarse exoesqueletos mudados, manchas de sangre y un olor característico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los manuales MSD, estos restos se concentran en grietas entre el cojín y el armazón metálico o plástico, en ranuras de tornillos y en bordes del reposabrazos.

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Su presencia confirma una colonia reproductivamente activa, no solo individuos aislados.

Punto 3: manchas rojizas en asientos y olor en casos avanzados

Las manchas rojizas u oxidadas en la superficie del asiento resultan del aplastamiento accidental de chinches que acaban de alimentarse.

El CDC las clasifica como manchas de sangre color óxido y las ubica entre los indicadores físicos directos de infestación.

Para prendas delicadas que no soportan el calor, los Manuales MSD recomiendan el congelado a –20 °C por un mínimo de dos horas como método alternativo de eliminación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En infestaciones masivas, los Manuales MSD documentan un olor dulzón o mohoso —descrito como similar a bayas— producido por glándulas especializadas del insecto. A simple olfato humano solo es perceptible en escenarios avanzados.

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Lo que recomiendan las instituciones sanitarias para evitar traer chinches a casa

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) de la Ciudad de México, en un comunicado publicado en el portal de la Jefatura de Gobierno, recomienda no colocar mochilas ni bolsas sobre tapizados en el transporte público y lavar con detergente la ropa usada, preferentemente a altas temperaturas.

El comunicado del ISSSTE especifica lavar con agua caliente y secar a temperatura máxima durante al menos 30 minutos.

Infografía que ilustra las pautas que emiten las instituciones sanitarias de México para evitar el ingreso y la proliferación de chinches en el hogar tras viajes o desplazamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Manuales MSD indican que el secado en secadora a la temperatura más alta elimina chinches y huevos, y que congelar los artículos a –20 °C durante mínimo 2 horas también es efectivo para prendas que no toleran calor.

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La AGEPSA advierte que, en caso de infestación confirmada, la fumigación debe realizarla un experto autorizado con plaguicidas registrados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).