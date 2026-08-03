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Encuentro histórico de Sheinbaum: la presidenta podría reunirse en México con la primera ministra de Japón

El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial

El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial, durante la gira del ministro Toshimitsu Motegi
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que existe la expectativa de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúnan próximamente en territorio mexicano, en un encuentro que el canciller Roberto Velasco calificó como “un hito histórico”.

La declaración se dio durante la visita a México del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien sostuvo una reunión de trabajo con Velasco en el marco del fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.

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Un “momento inédito” según la Cancillería

Velasco destacó que actualmente “vivimos un momento inédito”, ya que por primera vez ambos gobiernos —el de México y el de Japón— son encabezados por mujeres: Sheinbaum y Takaichi, respectivamente. Fue en ese contexto que el canciller señaló la relevancia de un eventual encuentro entre ambas mandatarias en suelo mexicano.

“Esperamos pronto contar con la visita a México de la Primer Ministra Takaichi, que las dos mujeres líderes se encuentren en suelo mexicano, será un hito histórico”, afirmó Velasco, aunque hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial para dicha visita.

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La visita de Toshimitsu Motegi dejó acuerdos para elevar la cooperación en inteligencia artificial, economía digital y logística estratégica, en un contexto en el que Japón ya es un inversor clave con miles de compañías asentadas. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo
La visita de Toshimitsu Motegi dejó acuerdos para elevar la cooperación en inteligencia artificial, economía digital y logística estratégica, en un contexto en el que Japón ya es un inversor clave con miles de compañías asentadas. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Diálogo político y económico entre ambos países

El canciller mexicano subrayó que el vínculo entre ambas naciones ha sido constante durante este año, con contacto directo entre las mandatarias, comunicación permanente entre las cancillerías y la realización de la 11a reunión del mecanismo de consultas políticas.

Como parte de los acuerdos alcanzados en esta visita, ambos países decidieron:

  • Iniciar un grupo de trabajo para fortalecer el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón y la membresía compartida en el TIPAT.
  • Lanzar un diálogo económico de alto nivel México-Japón, enfocado en inteligencia artificial, economía digital y cadenas de suministro estratégicas.
  • Poner en marcha un programa conjunto entre JICA y AMEXCID para atender la problemática del sargazo en el Caribe.
El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial, durante la gira del ministro Toshimitsu Motegi
El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial, durante la gira del ministro Toshimitsu Motegi

Japón, socio estratégico para México

De acuerdo con Velasco, Japón es actualmente el octavo socio comercial de México y el cuarto país con mayor inversión en territorio mexicano, siendo el primero entre las economías de Asia-Pacífico. El canciller indicó que existen más de 1,600 empresas japonesas establecidas en México, que generan cerca de 350 mil empleos.

El funcionario también recordó que la presidenta Sheinbaum sostuvo recientemente una reunión con la Confederación Empresarial de Japón, en la que se confirmó el interés compartido por ampliar la inversión japonesa en México y profundizar el diálogo en torno al T-MEC.

El titular de la SRE ubica a Japón como octavo socio comercial del país y cuarto origen de inversión, y recuerda un encuentro reciente de Claudia Sheinbaum con la Confederación Empresarial japonesa. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El titular de la SRE ubica a Japón como octavo socio comercial del país y cuarto origen de inversión, y recuerda un encuentro reciente de Claudia Sheinbaum con la Confederación Empresarial japonesa. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Solidaridad por los sismos en Japón

Antes de abordar los temas de cooperación bilateral, Velasco reiteró la solidaridad del pueblo y del Gobierno de México por la pérdida de vidas humanas y los daños causados por los sismos que afectaron la prefectura de Kumamoto el pasado 28 de julio.

Hasta el momento, la Cancillería no ha dado a conocer una fecha específica para la posible visita de Takaichi a México.

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