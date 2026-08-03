Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana 4 de agosto

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando y este martes 4 de agosto será el turno de un nuevo grupo de beneficiarios que completaron su registro durante marzo. La entrega del apoyo económico forma parte del proceso de dispersión escalonada implementado para facilitar el acceso a los recursos y evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que el dinero llegue sin intermediarios a las familias beneficiarias. En esta etapa se entregan 2 mil 500 pesos, un apoyo destinado a contribuir con la compra de uniformes, útiles escolares y otros gastos relacionados con el próximo ciclo escolar de niñas y niños de primaria.

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Las autoridades organizaron la dispersión conforme a la primera letra de la CURP de cada estudiante. Este mecanismo permite distribuir los depósitos durante varios días, agilizar la atención en cajeros y sucursales y brindar un proceso más ordenado para todas las familias que forman parte del programa.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026

Una madre mexicana y su hija de unos 11 años muestran una sutil expresión de preocupación mientras la madre sostiene una tarjeta de la Beca Universal Rita Cetina Educación Básica frente a un cajero automático con la pantalla en blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de depósitos continúa de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto | Letras A y B

Martes 4 de agosto | Letra C

Miércoles 5 de agosto | Letras D, E y F

Jueves 6 de agosto | Letra G

Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K y L

Lunes 10 de agosto | Letra M

Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12 de agosto | Letra R

Jueves 13 de agosto | Letra S

Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y y Z

Para este martes 4 de agosto, corresponde el depósito a los beneficiarios cuya CURP inicia con la letra C. Si la inicial de tu documento es diferente, será necesario esperar al día asignado dentro del calendario para que el recurso sea depositado.

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El esquema escalonado busca evitar largas filas y una alta concentración de personas en los cajeros automáticos y sucursales del Banco del Bienestar, permitiendo que cada grupo cobre el apoyo en la fecha que le corresponde sin afectar la operación del programa.

¿Cómo consultar el depósito y qué debes revisar antes de acudir?

Una vez llegada la fecha asignada, las familias pueden confirmar si el recurso ya fue depositado mediante distintas opciones. La más común es consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, aunque también es posible hacerlo desde la aplicación móvil oficial de la institución, lo que evita traslados innecesarios si el dinero aún no ha sido reflejado.

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Antes de acudir a retirar el apoyo, es recomendable verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar permanezca activa y en buen estado, además de confirmar que los datos personales del beneficiario estén actualizados ante las autoridades correspondientes. También es importante revisar previamente la letra inicial de la CURP para identificar correctamente el día de depósito y evitar acudir antes de tiempo.

La Beca Rita Cetina busca respaldar la permanencia escolar mediante un apoyo económico que contribuya a reducir el impacto de los gastos educativos en las familias beneficiarias. Seguir el calendario oficial y utilizar los canales disponibles para consultar el saldo permite realizar el cobro de forma más ágil y ordenada, garantizando que los recursos lleguen conforme a la programación establecida.

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