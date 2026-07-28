¿Hay una iniciativa de ley para regular que menores usen redes sociales? Sheinbaum aclara campaña de concientización

Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que su gobierno no ha elaborado ninguna iniciativa de ley para regular el uso de redes sociales en niños y adolescentes, luego de que esta semana presentara los avances de la campaña de concientización sobre los efectos que tienen los dispositivos en los menores de edad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la intención actual es abrir un debate público sobre los efectos que tienen las plataformas digitales en la salud mental y el desarrollo infantil, antes de definir si será necesario impulsar cambios legislativos:

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“Todavía no está redactada ninguna ley ni ninguna restricción. Lo que queremos en este momento es abrir la discusión y que a partir de ello pueda venir”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum explicó que una de las medidas que eventualmente podría analizarse consiste en prohibir el uso de teléfonos celulares durante las clases en educación básica, una disposición que, recordó, ya opera en alrededor de 14 entidades del país.

“Algo muy sencillo puede ser que, en efecto, no se puedan usar celulares en la educación básica. Ya existe en cerca de catorce estados. Entonces, hacerlo nacional es algo muy sencillo y puede tener impactos positivos, pero queremos que sea parte de lo que se discuta”, señaló.

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La presidenta insistió en que cualquier decisión deberá construirse mediante el diálogo y no como una imposición del Gobierno federal.

Foros públicos definirán si es necesaria una regulación

Sheinbaum informó que el Gobierno abrirá foros de discusión para escuchar a especialistas, familias, docentes, niñas, niños y adolescentes.

Posteriormente, explicó, las conclusiones podrían trasladarse a una discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde se evaluaría la conveniencia de impulsar algún tipo de regulación.

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“No queremos que sea una decisión solo del Gobierno, sino que sea parte de lo que se discuta”, subrayó.

La mandataria añadió que estos espacios servirán para analizar hasta dónde debe llegar la regulación y cuáles son las responsabilidades tanto de las familias como de las empresas tecnológicas.

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Algoritmos están diseñados para causar adicción, dice Sheinbaum

La campaña de concientización está basada en evidencia científica y en la opinión de especialistas, para informar a madres, padres, docentes y jóvenes sobre los riesgos asociados con el uso excesivo de redes sociales y dispositivos electrónicos.

Además del papel de madres, padres y cuidadores, Sheinbaum adelantó que el Gobierno pondrá sobre la mesa la responsabilidad de las compañías propietarias de las plataformas digitales.

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La presidenta anunció que el próximo lunes abordará un caso judicial resuelto en Texas, donde —dijo— se acreditó que ciertos algoritmos fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo de las plataformas.

Según explicó, uno de los mecanismos que más preocupa es el llamado “scrolling infinito”, una función que permite consumir contenido de manera continua sin pausas y que incentiva a permanecer conectado durante más tiempo.

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“Hay que hablar también de cómo las plataformas han generado estos esquemas de algoritmos adictivos, vamos a ponerlo así, a través de lo que le llaman el scrolling infinito”, expresó.

La especialista Tania Jiménez García presentó recomendaciones para reducir el tiempo frente a pantallas según la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aclaración de este martes ocurre un día después de que especialistas invitados a la conferencia presidencial explicaran los efectos que el uso problemático de la tecnología puede tener sobre el cerebro de niñas, niños y adolescentes.

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Durante la conferencia del lunes 27 de julio, Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones, explicó que el uso excesivo de redes sociales, videojuegos y otras plataformas digitales activa el sistema de recompensa del cerebro mediante una elevada liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la gratificación.

La especialista señaló que la sobreestimulación constante puede hacer que el cerebro reduzca tanto la producción de dopamina como la cantidad de receptores disponibles, provocando que actividades cotidianas como estudiar, hacer ejercicio o convivir con la familia resulten cada vez menos gratificantes.

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También advirtió que el uso problemático de la tecnología puede afectar la corteza prefrontal, región relacionada con la atención, la concentración, el control de impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones, especialmente en menores de edad, cuyo cerebro aún se encuentra en desarrollo.

Asimismo, explicó que este tipo de comportamiento comparte características con otras adicciones, como la pérdida de control, la necesidad de aumentar el tiempo de uso, la persistencia pese a consecuencias negativas y síntomas de irritabilidad o ansiedad cuando se intenta limitar el acceso a los dispositivos.

Especialistas recomiendan acompañamiento y límites según la edad

Como parte de la estrategia de prevención presentada el lunes, Jiménez García compartió recomendaciones para reducir el uso recreativo de pantallas de acuerdo con la edad.

Entre ellas destacan retirar los dispositivos en menores de 12 años cuando su uso sea exclusivamente para entretenimiento y sustituir ese tiempo por actividades recreativas saludables, mientras que en adolescentes mayores de 13 años recomendó una disminución gradual acompañada de apoyo profesional cuando exista un uso problemático.

La especialista enfatizó que solo un profesional de la salud puede diagnosticar una adicción tecnológica, por lo que llamó a evitar etiquetar a niñas, niños o adolescentes únicamente por presentar alguno de los síntomas.

Informar antes que prohibir

Con las declaraciones de este martes, la presidenta buscó aclarar que la estrategia del Gobierno federal no consiste en prohibir de inmediato las redes sociales ni en presentar una iniciativa de ley, sino en abrir un proceso de discusión nacional sustentado en evidencia científica.

Mientras continúan los foros y las presentaciones de especialistas, el Ejecutivo federal plantea colocar sobre la mesa dos temas centrales: fortalecer la información para que las familias puedan prevenir un uso problemático de la tecnología y analizar la responsabilidad que tienen las plataformas digitales por el diseño de algoritmos que incentivan el consumo prolongado de contenido.