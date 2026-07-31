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Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

El volante, que se encuentra libre, volvió a ser relacionado con uno de los clubes más fuertes de la Liga MX, a la que volvería tras su paso por el Club León

James Rodríguez
James Rodríguez suena con fuerza para llegar al América de México y regresaría a la Liga MX - crédito FCF
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James Rodríguez pasó de ser uno de los futbolistas colombianos más costosos del mercado de fichajes, con interés de distintos clubes, a tener dificultades para que alguna escuadra inicie negociaciones debido a su irregularidad en los equipos durante los últimos siete años, periodo en el que pasó por nueve clubes.

Se conoció que América de México es un posible destino para James en el segundo semestre, pues tendría conversaciones avanzadas y, supuestamente, un acuerdo salarial para firmar contrato con el máximo campeón de la Liga MX, además de volver a esa competencia.

Por otro lado, el volante necesita club para sumar minutos y ser tenido en cuenta por la selección Colombia, pues Néstor Lorenzo renovó contrato y, durante el Mundial 2026, le brindó toda la confianza para ser titular en los cinco partidos en Norteamérica, pese a no brillar como se esperaba.

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¿James Rodríguez llegará al América?

Desde que terminó el contrato con Minnesota United, el colombiano volvió a buscar un club que le brinde continuidad y espacio para mostrar su talento, aunque ahora se le volvió más complicada la tarea porque, previo a firmar con los estadounidenses, demoró dos meses en encontrar club tras su salida de León.

Según medios como Marca, "el exjugador del Real Madrid estaría dispuesto a bajar sus pretensiones para poder firmar con el equipo de Guillermo Almada”, entrenador al que deberá convencer para que lo ponga a jugar y no sufra la misma situación de los últimos años: una mala relación con el técnico de turno.

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James Rodríguez sería el fichaje millonario del América para la temporada, aunque la directiva apostaría ahora por la austeridad - crédito Jesús Aviles/Infobae
James Rodríguez sería el fichaje millonario del América para la temporada, aunque la directiva apostaría ahora por la austeridad - crédito Jesús Aviles/Infobae

“Se sabe que anteriormente, James Rodríguez llegó a ganar cerca de 5 millones de dólares por temporada, sin embargo, luego de no tener un desempeño regular y ser castigado por las lesiones, el colombiano está dispuesto a bajar considerablemente su sueldo para no quedarse sin jugar el resto del año, una ventaja para América que, por otro lado, no está haciendo grandes esfuerzos económicos para el Apertura 2026, a diferencia de otros torneos”, añadió.

Sin embargo, el medio mexicano TV Azteca Jalisco mencionó que aún no existen negociaciones entre el América y James Rodríguez, el cual continúa como agente libre y dedicándose a otros asuntos comerciales mientras llega una oferta concreta para discutir con su círculo cercano.

Guillermo Almada, técnico del América, le apostaría a jugadores más jóvenes en su plantilla de 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Guillermo Almada, técnico del América, le apostaría a jugadores más jóvenes en su plantilla de 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Una de las razones por las que el máximo campeón de la Liga MX no vería con buenos ojos al colombiano es por los objetivos del entrenador con la nómina, que son desarrollar la cantera, buscar talento joven y trabajar con poco presupuesto, así que no se enfocaría en fichajes fuertes.

¿Volverá a la selección Colombia?

Además de la falta de un club en el mercado de fichajes que realmente quiera negociar con James Rodríguez, está el asunto de la Tricolor para el nuevo proceso al Mundial 2030, el cual volverá a ser liderado por el técnico Néstor Lorenzo, aunque ya no sería bajo las mismas condiciones.

No es seguro que Néstor Lorenzo vuelva a confiar en James Rodríguez para la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS
No es seguro que Néstor Lorenzo vuelva a confiar en James Rodríguez para la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Está en duda que James continúe con la selección Colombia, debido a las críticas por su rendimiento en la Copa del Mundo 2026, por no marcar goles ni asistencias, y llegar a la convocatoria con apenas ocho encuentros en el primer semestre, lo que generó polémica en el equipo.

Por un lado, hay sectores de la afición y periodistas como Carlos Antonio Vélez que piden un recambio generacional en el combinado nacional, el primero que saldría es el mediocampista por tener 35 años y lo que muchos consideran un “ciclo cumplido”, pese a que el mediocampista, por ahora, no anuncia una renuncia al seleccionado y está dispuesto a recibir el llamado para los amistosos de septiembre y octubre, en caso de que se dé la situación.

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