Autoridades aseguran casi tres millones de cigarros de procedencia ilícita: la mercancía pretendía entrar vía aérea al país. Crédito: Semar

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La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró 2 millones 880 mil cigarros ilícitos, equivalentes a 4 mil 31 kilos, según información compartida por las autoridades, que intentaban ingresar al país por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los embarques procedían de China y Corea, y fueron interceptados mediante inteligencia aduanera y equipos de revisión no intrusiva.

Parte de un operativo acumulado de más de 156 toneladas

Los aseguramientos se enmarcan en una estrategia de control fronterizo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han desarrollado durante 2025 y lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Autoridades aseguran casi tres millones de cigarros de procedencia ilícita: la mercancía pretendía entrar vía aérea al país. Crédito: Semar

En ese periodo, las tres dependencias acumularon el decomiso de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con información oficial difundida por las instituciones. Los 4 mil 31 kilos referidos en el comunicado más reciente representan una fracción de ese total.

Revisión documental, rayos X e inteligencia: así se detectó el contrabando

La detección fue posible gracias a una combinación de herramientas: revisión documental, inspección mediante equipos de rayos X, es decir, tecnología de revisión no intrusiva, e inspección física de los bultos. A ello se sumó la gestión integral de riesgos e inteligencia aduanera, que permitió identificar patrones irregulares en los envíos.

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Según la ANAM, los embarques tenían origen en China y Corea, y estaban destinados al territorio nacional. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión activaron los protocolos de inspección profunda que derivaron en los aseguramientos.

La actuación conjunta entre la ANAM, la Semar y la SSPC fue determinante para ejecutar los operativos en un entorno de alta rotación logística como el AICM.

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Daño a la economía, la salud y la propiedad intelectual

El contrabando de cigarros no es un delito menor en términos de impacto social. Según las autoridades, este tipo de mercancía ilícita afecta la economía formal al evadir impuestos y aranceles, lo que representa una pérdida directa para la recaudación del Estado mexicano.

Autoridades aseguran casi tres millones de cigarros de procedencia ilícita: la mercancía pretendía entrar vía aérea al país. Crédito: Semar

A eso se suman otros efectos: la violación de derechos de propiedad intelectual, la generación de competencia desleal frente a empresas legalmente establecidas y los riesgos para la salud pública. Al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad aún deben ser determinadas por las autoridades competentes, no existe garantía alguna sobre los ingredientes que contienen.

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La ANAM subrayó que estos aseguramientos representan un golpe directo a los esquemas organizados de contrabando de tabaco que operan a través de rutas aéreas internacionales.

Procedimientos legales en curso

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras avanzan las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para determinar la situación jurídica de la mercancía decomisada.

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Autoridades aseguran casi tres millones de cigarros de procedencia ilícita: la mercancía pretendía entrar vía aérea al país. Crédito: Semar

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con la modernización de los procesos de inspección y control aduanero, así como con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aplicada al comercio exterior.

Blindaje aduanero como política de Estado

El operativo en el AICM se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las fronteras mexicanas frente al ingreso de mercancías de alto riesgo. La coordinación entre dependencias de seguridad y la agencia aduanera refleja un modelo de intervención interinstitucional orientado a proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

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La ANAM destacó que los controles aplicados se apoyan en tecnología de última generación y en esquemas de inteligencia que permiten anticipar y neutralizar intentos de introducción de mercancías ilícitas antes de que alcancen el mercado interno.