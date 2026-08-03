Mientras se debate la regulación de las redes sociales en México, el invitado de Sheinbaum defiende no prohibir contenidos

El psicólogo social Jonathan Haidt participa en la Mañanera del Pueblo, alertando sobre los riesgos de las plataformas digitales para niños y jóvenes. Un intérprete de lengua de señas acompaña la presentación en una ventana secundaria. El ponente, con lentes y auriculares, se muestra frente a una pared morada y un sofá. La intervención aborda la problemática del uso excesivo de estas herramientas.

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Jonh Haidt, autor del libro La generación ansiosa (2024), recomendó al gobierno de México que apueste por el diseño de plataformas de redes sociales, antes que por la regulación de dispositivos tecnológicos, esto durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 3 de agosto.

“Mi consejo es el siguiente: que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir los contenidos, podríamos aprovechar el ejemplo de Indonesia, que enumera las funcionalidades inapropiadas para niños, como hablar con desconocidos”, expresó el psicólogo.

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Además, contó que durante mucho tiempo se tenía la creencia de que impulsar el uso de dispositivos tecnológicos en la niñez contribuiría a su inteligencia y desarrollo; sin embargo, en años recientes se ha documentado que esta exposición tiene consecuencias negativas, como más ansiedad, extorsión, entre otras.

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