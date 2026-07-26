México

Albóndigas en salsa de tomate y chile morita: el toque ahumado que transforma este clásico casero

Una combinación de ingredientes tradicionales con un ligero picor que convierte este platillo en una opción perfecta para cualquier comida familiar

Guardar
Google icon
Plato hondo con cinco albóndigas en salsa de tomate decoradas con hojas de orégano fresco sobre una mesa de madera oscura.
Un plato hondo contiene varias albóndigas cubiertas con salsa de tomate y hojas de orégano fresco, dispuestas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas en salsa de tomate y chile morita son una deliciosa variante de uno de los platillos más tradicionales de la cocina mexicana. La mezcla del jitomate con el característico sabor ahumado del chile morita da como resultado una salsa con mayor profundidad de sabor, ideal para acompañar unas albóndigas jugosas y bien sazonadas.

Esta receta es perfecta para quienes disfrutan de los sabores caseros con un toque diferente. El chile morita aporta un picante moderado que no opaca el resto de los ingredientes, sino que realza el sabor de la carne y convierte cada bocado en una experiencia reconfortante. Además, puede acompañarse con arroz blanco, frijoles o tortillas recién hechas para completar una comida equilibrada.

PUBLICIDAD

Otro de los atractivos de este platillo es que puede prepararse con anticipación. Conforme pasan las horas, la carne absorbe mejor los sabores de la salsa, logrando una mezcla más intensa. Por ello, es una receta práctica para compartir en reuniones familiares o para disfrutar durante varios días sin perder calidad.

Ingredientes y preparación para unas albóndigas en salsa de tomate y chile morita

Un plato blanco contiene albóndigas en salsa de tomate con trozos de tomate y hojas de albahaca. Un tenedor de metal reposa en el plato.
Albóndigas de carne con salsa de tomate y hojas de albahaca se presentan en un plato blanco junto a un tenedor sobre una mesa oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ingredientes fáciles de conseguir es posible elaborar una receta llena de sabor. La combinación entre el jitomate y el chile morita ofrece un equilibrio entre frescura, aroma y un ligero toque ahumado que distingue este platillo.

PUBLICIDAD

Ingredientes

Para las albóndigas

  • 500 gramos de carne molida de res.
  • 250 gramos de carne molida de cerdo.
  • 1 huevo.
  • ½ taza de pan molido.
  • 2 dientes de ajo finamente picados.
  • ¼ de cebolla finamente picada.
  • 2 cucharadas de perejil picado.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.

Para la salsa

  • 6 jitomates maduros.
  • 2 chiles morita sin tallo.
  • ¼ de cebolla.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 tazas de caldo de pollo o agua.
  • 2 hojas de laurel.
  • Sal y pimienta al gusto.

Preparación

  1. Mezcla la carne de res y la de cerdo con el huevo, el pan molido, el ajo, la cebolla, el perejil, la sal y la pimienta.
  2. Forma albóndigas del mismo tamaño.
  3. Calienta el aceite y dora ligeramente las albóndigas por todos sus lados. Reserva.
  4. Hierve los jitomates junto con los chiles morita durante cinco minutos.
  5. Licúa los jitomates, los chiles, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo o agua.
  6. Cuela la salsa y viértela en una cacerola.
  7. Agrega las hojas de laurel, sal y pimienta.
  8. Cocina la salsa durante 10 minutos a fuego medio.
  9. Incorpora las albóndigas y cocina a fuego bajo durante 25 minutos o hasta que estén completamente cocidas.
  10. Sirve calientes.

El chile morita aporta un sabor único a esta receta

Un bol con albóndigas en salsa y perejil, un plato con pan y una albóndiga, pan, una copa de vino, cubiertos y una vela sobre una mesa de madera.
Un platillo de albóndigas caseras en salsa de tomate se sirve con pan y vino, junto a una vela encendida, sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile morita se distingue por su aroma ahumado y su picor moderado, características que lo convierten en un excelente complemento para las salsas de jitomate. A diferencia de otros chiles secos, su sabor no domina la preparación, sino que aporta profundidad y un ligero toque especiado que combina muy bien con la carne.

Para obtener una salsa equilibrada es recomendable hervir previamente los chiles junto con los jitomates. Este paso ayuda a suavizar su intensidad y facilita que se integren mejor durante el licuado. Si se busca un sabor más intenso, pueden añadirse más chiles, siempre considerando el nivel de picante deseado.

Otra recomendación es cocinar las albóndigas directamente en la salsa durante los últimos minutos de preparación. De esta manera, la carne absorbe mejor los aromas del jitomate, el ajo y el chile morita, consiguiendo un resultado más jugoso y lleno de sabor.

Un platillo tradicional con un toque diferente

Un plato contiene albóndigas en salsa de tomate con albahaca y ajo sobre una mesa de madera, con una servilleta, un tenedor, una botella de aceite y un bote en el fondo.
Albóndigas de carne en salsa de tomate con hojas de albahaca fresca y láminas de ajo se presentan en un plato sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas en salsa de tomate y chile morita representan una alternativa para quienes desean salir de la receta tradicional sin perder la esencia de la cocina casera. La combinación de ingredientes sencillos permite obtener un platillo completo que puede servirse tanto en comidas familiares como en ocasiones especiales.

Su preparación es práctica y no requiere técnicas complicadas, por lo que cualquier persona puede elaborarla con buenos resultados. Además, el equilibrio entre la carne y la salsa hace que sea una opción rendidora y fácil de acompañar con arroz, pasta, puré de papa o tortillas de maíz.

Gracias al sabor característico del chile morita, esta receta ofrece una experiencia diferente sin dejar de lado el estilo tradicional de las albóndigas. El resultado es un platillo aromático, reconfortante y perfecto para disfrutar de una comida casera llena de sabor.

Temas Relacionados

Albóndigassalsa de tomatesalsamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan en Puebla a director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante fiesta patronal: hay un detenido

Roger Hernández Flores fue atacado a balazos frente a su familia al salir de una iglesia en Izúcar de Matamoros, donde participaba en la celebración de Santiago Apóstol

Asesinan en Puebla a director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante fiesta patronal: hay un detenido

Beca  Rita Cetina 2026: los tres consejos antes de recoger la tarjeta del Bienestar

La distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la más reciente convocatoria de la beca comenzó el 18 de mayo

Beca  Rita Cetina 2026: los tres consejos antes de recoger la tarjeta del Bienestar

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

La imagen promete revelar detalles inéditos del set antes del estreno

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

La organización defensora de Derechos Humanos, Front Line Defenders, señaló que presuntos integrantes del crimen organizado dijeron a los familiares tener retenido al ambientalista

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

El relevo de “El Mayo” en el Cártel de Sinaloa: especialista identifica a familias que podrían asumir el control de sus facciones

Los últimos Chapitos en pie: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los herederos de El Chapo que siguen prófugos

ENTRETENIMIENTO

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después: el elenco original regresa y María León da la gran sorpresa

“Wey, estuvimos tan cerca”: el corto LGBT+ que estremeció a la Selección Mexicana pese a la homofobia deportiva

Karina Torres se despide previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Puede que no regrese nunca”

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

DEPORTES

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Se acaba el Tour de Francia 2026 e Isaac del Toro hace historia al terminar como 3 lugar en la calcificación general

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

Paulo Strehlke, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado suman las primeras medallas del día para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026