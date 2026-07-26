Albóndigas en salsa de tomate y chile morita: el toque ahumado que transforma este clásico casero

Un plato hondo contiene varias albóndigas cubiertas con salsa de tomate y hojas de orégano fresco, dispuestas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas en salsa de tomate y chile morita son una deliciosa variante de uno de los platillos más tradicionales de la cocina mexicana. La mezcla del jitomate con el característico sabor ahumado del chile morita da como resultado una salsa con mayor profundidad de sabor, ideal para acompañar unas albóndigas jugosas y bien sazonadas.

Esta receta es perfecta para quienes disfrutan de los sabores caseros con un toque diferente. El chile morita aporta un picante moderado que no opaca el resto de los ingredientes, sino que realza el sabor de la carne y convierte cada bocado en una experiencia reconfortante. Además, puede acompañarse con arroz blanco, frijoles o tortillas recién hechas para completar una comida equilibrada.

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Otro de los atractivos de este platillo es que puede prepararse con anticipación. Conforme pasan las horas, la carne absorbe mejor los sabores de la salsa, logrando una mezcla más intensa. Por ello, es una receta práctica para compartir en reuniones familiares o para disfrutar durante varios días sin perder calidad.

Ingredientes y preparación para unas albóndigas en salsa de tomate y chile morita

Albóndigas de carne con salsa de tomate y hojas de albahaca se presentan en un plato blanco junto a un tenedor sobre una mesa oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ingredientes fáciles de conseguir es posible elaborar una receta llena de sabor. La combinación entre el jitomate y el chile morita ofrece un equilibrio entre frescura, aroma y un ligero toque ahumado que distingue este platillo.

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Ingredientes

Para las albóndigas

500 gramos de carne molida de res.

250 gramos de carne molida de cerdo.

1 huevo.

½ taza de pan molido.

2 dientes de ajo finamente picados.

¼ de cebolla finamente picada.

2 cucharadas de perejil picado.

Sal y pimienta al gusto.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Para la salsa

6 jitomates maduros.

2 chiles morita sin tallo.

¼ de cebolla.

2 dientes de ajo.

2 tazas de caldo de pollo o agua.

2 hojas de laurel.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

Mezcla la carne de res y la de cerdo con el huevo, el pan molido, el ajo, la cebolla, el perejil, la sal y la pimienta. Forma albóndigas del mismo tamaño. Calienta el aceite y dora ligeramente las albóndigas por todos sus lados. Reserva. Hierve los jitomates junto con los chiles morita durante cinco minutos. Licúa los jitomates, los chiles, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo o agua. Cuela la salsa y viértela en una cacerola. Agrega las hojas de laurel, sal y pimienta. Cocina la salsa durante 10 minutos a fuego medio. Incorpora las albóndigas y cocina a fuego bajo durante 25 minutos o hasta que estén completamente cocidas. Sirve calientes.

El chile morita aporta un sabor único a esta receta

Un platillo de albóndigas caseras en salsa de tomate se sirve con pan y vino, junto a una vela encendida, sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile morita se distingue por su aroma ahumado y su picor moderado, características que lo convierten en un excelente complemento para las salsas de jitomate. A diferencia de otros chiles secos, su sabor no domina la preparación, sino que aporta profundidad y un ligero toque especiado que combina muy bien con la carne.

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Para obtener una salsa equilibrada es recomendable hervir previamente los chiles junto con los jitomates. Este paso ayuda a suavizar su intensidad y facilita que se integren mejor durante el licuado. Si se busca un sabor más intenso, pueden añadirse más chiles, siempre considerando el nivel de picante deseado.

Otra recomendación es cocinar las albóndigas directamente en la salsa durante los últimos minutos de preparación. De esta manera, la carne absorbe mejor los aromas del jitomate, el ajo y el chile morita, consiguiendo un resultado más jugoso y lleno de sabor.

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Un platillo tradicional con un toque diferente

Albóndigas de carne en salsa de tomate con hojas de albahaca fresca y láminas de ajo se presentan en un plato sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas en salsa de tomate y chile morita representan una alternativa para quienes desean salir de la receta tradicional sin perder la esencia de la cocina casera. La combinación de ingredientes sencillos permite obtener un platillo completo que puede servirse tanto en comidas familiares como en ocasiones especiales.

Su preparación es práctica y no requiere técnicas complicadas, por lo que cualquier persona puede elaborarla con buenos resultados. Además, el equilibrio entre la carne y la salsa hace que sea una opción rendidora y fácil de acompañar con arroz, pasta, puré de papa o tortillas de maíz.

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Gracias al sabor característico del chile morita, esta receta ofrece una experiencia diferente sin dejar de lado el estilo tradicional de las albóndigas. El resultado es un platillo aromático, reconfortante y perfecto para disfrutar de una comida casera llena de sabor.