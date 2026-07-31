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Elvia, defensora de animales, fue encerrada y quemada presuntamente por su esposo en Aguascalientes

La familia reportó que más de 40 perros que Elvia rescató ahora se encuentran sin hogar tras los lamentables hechos

Imagen ilustrativa con fotografías obtenidas de redes sociales.
Imagen ilustrativa con fotografías obtenidas de redes sociales.
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Elvia Ramírez tenía 61 años y se dedicaba a rescatar y cuidar perros en situación de calle, los cuales albergaba dentro de la casa que compartía con su esposo Pedro “N”, en la comunidad de San Judas Tadeo, Calvillo, en el estado de Aguascalientes.

El pasado 27 de julio fue víctima de feminicidio cuando, tras una fuerte discusión con su pareja, él la encerró dentro de su casa y luego le prendió fuego. Fueron los vecinos quienes alertaron de la situación e hicieron lo posible por salvar a Elvia, sin embargo, lamentablemente, sufrió quemaduras graves y perdió la vida cuando recibía atención médica.

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Organizaciones como Amicus Hgo exigen justicia para Elvia, quien, de acuerdo a reportes, “informó al personal médico de la ambulancia que su esposo había sido quien la había encerrado en la recámara principal e incendiado”.

(Facebook Fiscalía General del Estado Ags)
(Facebook Fiscalía General del Estado Ags)

Fue encerrada y quemada por su esposo tras una discusión

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos Sexuales y de Género del estado de Aguascalientes, el responsable de los hechos, Pedro “N”, está vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

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El Juez de Control calificó de legal la detención e impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada como medidas cautelares. Además, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo pruebas.

De acuerdo a las investigaciones que está realizando la Fiscalía, Pedro “N” presuntamente inició un incendio en la habitación donde se encontraba la víctima, impidiéndole salir del lugar. La mujer fue rescatada con vida y trasladada para recibir atención médica especializada, pero falleció horas después por la gravedad de las quemaduras.

El imputado también fue hospitalizado bajo custodia policial y, una vez estable, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento penal. La carpeta de investigación fue integrada por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía especializada, quien presentó los datos de prueba ante el órgano jurisdiccional para sustentar la imputación.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Feminicidio indigna y exigen justicia para Elvia: deja al menos 40 perros sin hogar

La familia de Elvia Ramírez busca justicia tras el feminicidio ocurrido el 27 de julio, pero también resguarda el legado que ella dejó en vida: el rescate y cuidado de perros que se encontraban en situación de calle y que ella les brindó un hogar.

Brenda, sobrina de Elvia, recordó el compromiso que tenía su tía con los perros que encontraba en las calles y la forma en que convirtió su hogar en refugio.

“Mi tía dedicó su vida a rescatar perritos de la calle. No fueron uno ni dos; llegó a tener más de 40 perritos en su hogar, a los cuales les brindó no solo un techo, sino cuidados, una alimentación digna y, sobre todo, el amor más puro y desinteresado que alguien les pudo haber dado”, compartió Brenda a través de sus redes sociales.

La familia enfrenta ahora no solo el dolor de su ausencia, sino también la preocupación por el futuro de los animales que quedaron bajo su resguardo. “Los amaba más que a cualquier cosa en el mundo”, expresó Brenda, quien también hizo un llamado para que los responsables reciban castigo.

“A mi tía le arrebataron la vida de manera cobarde en un feminicidio que nos llena de indignación. Exigimos justicia con toda la fuerza de la ley para que este crimen no quede impune y el responsable pague por lo que hizo”, sostuvo.

“Hoy, esos más de 40 animalitos se han quedado esperando su regreso en casa”, señaló Brenda, quien también invitó a la comunidad a abrir las puertas a los animales y así honrar el legado de su tía.

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