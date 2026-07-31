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Tu ropa huele raro después del lavado: el vinagre que lo resuelve

Existen bacterias que el lavado no elimina y el vinagre blanco puede neutralizar, de acuerdo con instituciones sanitarias e investigaciones científicas

Lavadora, pila de ropa con líneas onduladas, lupa con bacterias, botella de vinagre, ropa secándose, documento, mano virtiendo vinagre, carro de compras con productos.
El vinagre blanco destilado figura entre los ingredientes de limpieza que organismos oficiales recomiendan por ser económicos y libres de tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ropa huele mal después del lavado porque algunas bacterias sobreviven al ciclo de lavado y se multiplican si la ropa tarda en secarse, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Gante y publicado en la revista científica BMC Biology.

El vinagre blanco, añadido al compartimento del suavizante, es uno de los limpiadores caseros que autoridades como el Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda para reducir microorganismos y olores en el hogar.

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El vinagre blanco es un ingrediente económico y accesible cualquier tienda de México y no requiere ningún producto industrial adicional.

Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Un ciclo de lavado estándar a baja temperatura puede aumentar la carga bacteriana en la ropa al sustituir microorganismos de la piel por los de la lavadora, según BMC Biology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos tipos de lavado no eliminan las bacterias: las redistribuyen

El estudio publicado en BMC Biology por investigadores del Centro de Ecología Microbiana y Tecnología de la Universidad de Gante encontró que un ciclo estándar de lavado a baja temperatura no reduce la carga bacteriana en la ropa.

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Un ciclo así la desplaza: los microorganismos de la piel son reemplazados por bacterias propias de la lavadora, muchas con capacidad de formar biofilm, una capa bacteriana resistente que se adhiere a las fibras.

Lavadora de carga frontal de acero inoxidable con la puerta abierta, pantalones vaqueros dentro y espuma de jabón. Panel de control en la parte superior.
El poliéster favorece la adhesión y proliferación de bacterias más que el algodón, lo que se traduce en mayor intensidad de olor tras el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio identificó que secar la ropa en condiciones húmedas, como tenderla en espacios cerrados o dejarla mucho tiempo dentro del tambor de la lavadora, favorece el crecimiento de bacterias asociadas al mal olor.

El secado al exterior con exposición solar directa es el método más eficaz para reducir la carga bacteriana residual.

Tipos de secado que aumentan el mal olor de la ropa

En México, el problema puede agravarse por la dureza del agua.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127 de la Secretaría de Salud establece que el agua potable puede contener hasta 500 miligramos por litro de minerales como calcio y magnesio, los principales causantes de la dureza.

Mujer de blusa floral y delantal vierte agua de balde verde en lavadero de piedra con ropa. Pared verde con plantas y estantes.
Autoridades sanitarias de México distinguen dos procesos distintos en la limpieza del hogar: uno remueve suciedad y otro elimina patógenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos depósitos se acumulan en las fibras y en el tambor de la lavadora, retienen humedad y favorecen la proliferación bacteriana.

El tipo de tela agrava el problema. Las prendas sintéticas como el poliéster retienen más bacterias y generan mayor olor que las naturales como el algodón.

El efecto se acumula con cada ciclo de lavado si no se corrige el método de secado: la ropa que vuelve a usarse húmeda o sin exposición solar reinicia el ciclo bacteriano desde el primer uso.

La temperatura del agua y las condiciones de secado determinan si las bacterias en la ropa se multiplican o se reducen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La temperatura del agua y las condiciones de secado determinan si las bacterias en la ropa se multiplican o se reducen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar el vinagre para que la ropa no huela mal al terminar de lavarla

El Departamento de Ecología del Estado de Washington, en su publicación Prácticas de limpieza más seguras para el hogar incluye el vinagre blanco destilado entre sus productos recomendados por ser económico, accesible y libre de sustancias tóxicas.

El material advierte que los productos etiquetados como “sin perfume” pueden contener químicos no revelados que enmascaran olores, no los eliminan.

Botella de vinagre blanco con etiqueta "VINAGRE BLANCO" junto a una pila de camisetas blancas dobladas sobre una mesa de madera, con una ventana y una cesta al fondo.
Profeco señala que no mezclar productos químicos es una medida básica de seguridad porque las mezclas pueden inactivar su función o generar sustancias dañinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como limpiador y neutralizador casero, puede utilizarse vinagre blanco destilado en el compartimento del suavizante.

El vinagre se libera durante el ciclo de enjuague, cuando actúa sobre los residuos minerales y los compuestos responsables del olor.

Limpiar no es desinfectar: lo que el vinagre puede y no puede hacer

La Profeco y la Secretaría de Salud distinguen a través del portal oficial del Gobierno de México entre limpiar y desinfectar: la limpieza remueve suciedad y reduce microorganismos, mientras que la desinfección requiere productos específicos como soluciones cloradas.

El vinagre es un limpiador, no un desinfectante.

Infografía sobre limpiar y desinfectar con ilustraciones de vinagre, esponja, microorganismos, desinfectante, cepillo, cloro, bicarbonato y símbolos de advertencia.
La Semarnat clasifica la mezcla de cloro y vinagre entre las combinaciones domésticas que producen gases tóxicos capaces de dañar el sistema respiratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) advierte mediante el mismo portal que mezclar cloro con vinagre produce gas cloro, una sustancia que provoca tos, dificultad para respirar y quemaduras en ojos y mucosas. Nunca deben combinarse.

La misma dependencia señala que mezclar productos químicos sin conocer sus reacciones puede inactivarlos, lo que aplica también al vinagre con bicarbonato: al combinarse, el ácido y la base se neutralizan entre sí y pierden la propiedad limpiadora.

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