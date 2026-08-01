La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón revela la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo

Aldo Rendón reveló la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo (Imagen: IG/aldorendon)

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El stylist Aldo Rendón reveló a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 la razón por la que dejó de vestir a Galilea Montijo.

Aldo Rendón señaló que únicamente fue por un problema de fechas, un conflicto en la agenda de ambos fue la razón por la que dejó de vestir a la presentadora.

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El diseñador tenía compromisos previos en San Francisco que coincidían exactamente con el arranque de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, lo que hizo inevitable su participación.

“Fue por fechas. Yo tenía un proyecto allá de clientas, pero tenía que estar justo en la fecha en las que arrancaba el reality. No iba a estar en ocho fechas y en un proyecto tan importante no puedes no estar. Esa fue la decisión”, explicó Rendón en febrero de 2026 durante una entrevista en el programa de radio de Yordi Rosado.

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El stylist contó que él mismo tomó la iniciativa de comunicarle la situación a la conductora: “Yo le dije: ‘Me voy a ir’”.

Según relató, ambos lo habían conversado desde enero, aunque la noticia no se hizo pública sino hasta que arrancó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

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En ese momento, Galilea Montijo era la única figura a la que Aldo Rendón vestía: “Ella era a la única que vestía, no vestía a nadie más que a Gali”.

Aldo Rendón mencionó que en ese momento únicamente vestía a Galilea Montijo.(Instagram: galileamontijo)

Una tensión tras su salida

A pesar de su salida, Rendón no ocultó la tensión que sintió al ver la primera gala sin él: “Estaba histérica, con un hoyo en la panza, y dije: ‘Si la viste mejor que yo me voy a querer morir’”.

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Con humor, admitió que al menos el primer look le dio cierta tranquilidad: “La gente podrá pensar lo que quiera, pero del primer look dije: ‘El mío estaba más bonito’”.

Lejos de cualquier rivalidad, elogió a Jessica Marmolejo, quien tomó su lugar: “Es muy talentosa. Además, es un placer trabajar con Galilea y vestirla; es un mujerón, pelazo, cuerpazo. Lo importante es que ella se vea chingona”.

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Incluso aseguró que el primer día felicitó públicamente a la stylist que la sustituyó: “Pero no, el primer día felicité a la chava que la viste”.

Marmolejo es una influencer de moda que ganó visibilidad en redes sociales por crear atuendos llamativos con prendas de segunda mano adquiridas en tianguis.

Con el tiempo consolidó su carrera al colaborar con firmas de lujo y celebridades como Aislinn Derbez y Angelique Boyer.

Jessica Marmolejo se convirtió en la stylist de Galilea Montijo tras la salida de Aldo Rendón (Imagen: IG/marmolviejo)

¿Cómo inició la carrera de stylist de Aldo Rendón?

Aldo Rendón llegó a la Ciudad de México gracias a Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, quien lo invitó a trasladarse a la capital.

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Sin estudios formales en diseño, comenzó como aprendiz de la diseñadora Sarah Bustani, experiencia que le abrió la puerta a la industria del espectáculo.

Su primer trabajo formal fue como editor de moda en la revista Spot, en los años 2000, y después colaboró con el periódico Reforma y las revistas Glamour México, GQ y Haunted Mag.

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A partir de esa base práctica construyó una carrera de más de 25 años como fashion stylist y consultor de imagen.

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Vistió a figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, Karol G y Angélica Rivera, entre otras.

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También participó en el vestuario de producciones como Mujeres Asesinas y colaboró con marcas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu.

Aldo Rendón ha compartido con sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026 distintos episodios de su trayectoria en la industria de la moda y de su vida personal.