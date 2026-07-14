Moisés Peñaloza subastará la ropa que use en LCDLFM 2026: “Bóxer, trusa, lo que traiga”

Moisés Peñaloza será parte de LCDLFM 2026 (Instagram)

Moisés Peñaloza se sumará a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México con una propuesta que llamó la atención de quienes siguen el reality.

En entrevista con Edén Dorantes, el actor adelantó detalles sobre su experiencia previa al encierro, cómo planea interactuar con el público y el destino que tendría la ropa que usará dentro del programa.

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“Toda la ropa que use se va a subastar”

Durante la charla, Moisés Peñaloza explicó que la ropa que utilizará dentro de La Casa de los Famosos México 4 sería subastada al finalizar su estancia.

“Muchos por ahí me dijeron: ‘Moi, vende tu ropa’. Bueno, llegó el momento de subastarla. Toda la ropa que se exhiba allá adentro y que esté sudadita va a tener una subasta acá afuera”, comentó.

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Moisés Peñaloza será parte de LCDLFM 2026 (Instagram)

El actor detalló que la dinámica incluiría desde prendas de uso diario hasta ropa interior, permitiendo que sus seguidores participaran para obtener alguna de las piezas.

Peñaloza también dijo en tono humorístico:

“Boxer, trusa, cachetero. Lo que traigamos puesto se va a poner en subasta para que la gente que quiera tener un pedacito de mí”.

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Explicó que la logística de la subasta estaría a cargo de su equipo y que su madre fungía como gerente general del proyecto, garantizando la organización y transparencia del proceso.

El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica. (IG Moisés Peñaloza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así planea conectar con sus seguidores y marcas

El actor compartió que buscó involucrar tanto a marcas reconocidas como a emprendedores para integrar sus prendas a los outfits que lucirá en el programa.

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“Estoy dando mucha oportunidad, para que todas esas personas que quieren o que han querido estar en algún proyecto así, exponer su marca, quieren a lo mejor que un par de piezas, zapatos, tenis, bandas, gorras, algo pueda estar dentro de la casa y nos acompañe. Y son bienvenidos”, sostuvo.

Infobae presenta el plan de Moisés Peñaloza para subastar su ropa usada en La Casa de los Famosos México 4, incluyendo prendas diarias y de marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peñaloza invitó a su público a sumarse a las dinámicas de redes sociales, a participar en encuestas y a integrarse a los canales de difusión en Instagram y WhatsApp.

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También prometió cumplir retos cada vez que resultara nominado y fuera salvado por el público, fomentando la interacción constante con sus seguidores.

Respecto al estilo que llevará a la casa, mencionó que sería una combinación “newyorkino, tampiqueño, citadino”.

“Realmente toda la ropa que van a poder ver de todos los días es ropa mía, en conjunto con un par de piezas esenciales de algunas marcas”, afirmó.

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Quién es Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza nació en Tamaulipas y desarrolló una carrera de más de diez años en la televisión mexicana.

El actor participó en telenovelas como Corazón de oro, El ángel de Aurora y otros proyectos unitarios. Peñaloza fue conocido por su versatilidad en papeles protagónicos y secundarios, así como por su cercanía con el público a través de redes sociales.

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El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

Antes de aceptar la invitación para ingresar a La Casa de los Famosos México 4, Peñaloza comentó que fue considerado en varias ocasiones para realities, pero fue hasta la tercera invitación cuando decidió unirse.

En la entrevista con Edén Dorantes, señaló:

“La tercera es la vencida. Venimos justo de terminar Corazón de oro. Todo se acomodó para que las cosas se acoplaran y contento de compartir a la gente que, pues ahora vamos a formar parte de esta cuarta temporada”.

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El video documenta la llegada y presentación de Moisés Peñaloza como nuevo integrante de La Casa de los Famosos México. Las imágenes inician con su descenso de un vehículo en un estacionamiento, seguido de escenas en un auto y preparativos en interiores. Posteriormente, se le observa caminando por un set de televisión. La secuencia culmina con su aparición dentro de una caja escenográfica grande, vestido con un traje amarillo y sosteniendo un objeto. Esta cobertura es la revelación del quinto participante del programa de telerrealidad. (lacasafamososmx/IG)

El actor agradeció el apoyo de sus seguidores y de quienes lo impulsaron a aceptar el reto.

“Si el público no hubiera estado diciendo: ‘Oye, sí es cierto que vas, sí es cierto que vas’. Yo no me atrevo a buscar a Rosa María y a lo mejor no suceden las cosas”, relató.

Peñaloza también mencionó su amistad con Cynthia Klitbo, con quien compartió proyectos previos, y aseguró que la dinámica dentro de la casa sería una oportunidad para que el público conociera nuevas facetas de su personalidad.

Prometió transparencia, autenticidad y compromiso con las reglas del reality, invitando a los fans a sumarse y votar por él en cada nominación.