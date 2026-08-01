Cada cuándo y cómo hidratar tus cactus y suculentas para evitar la pudrición de raíz

Frecuencia de riego de cactus y suculentas según tipo y estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El exceso de agua es la principal causa de pudrición de raíz en cactus y suculentas, según la Royal Horticultural Society y guías internacionales de botánica.

Estas instituciones recomiendan regar solo cuando el sustrato esté completamente seco y hacerlo con abundancia pero permitiendo el drenaje total.

La frecuencia varía: en verano cada diez a catorce días para cactus y cada dos a cuatro semanas para suculentas, reduciendo a casi nada en invierno.

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¿Por qué? Porque la acumulación de humedad constante favorece el ataque de hongos y bacterias destructivas.

Criterios de riego y señales de alerta

La Royal Horticultural Society (RHS), referente mundial en horticultura, sostiene que nunca debe regarse por costumbre ni según un calendario fijo.

Recomienda observar el estado de la tierra y solo actuar cuando se perciba completamente seca, al menos hasta la mitad de la maceta.

La organización subraya: “regar únicamente cuando la planta lo necesite de forma visible”, como al observar marchitamiento o sequedad absoluta.

Para comprobarlo, la RHS aconseja insertar un dedo entre dos y cinco centímetros en el sustrato. Si está seco en profundidad, es momento de regar.

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En cambio, si se percibe humedad, se debe esperar varios días más para evitar riesgos.

La clave para mantener tus cactus y suculentas sanos está en la observación y en la técnica adecuada de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia según estación y especie

La plataforma científica GetGrowli, especializada en plantas de colección, detalla que los cactus columnares requieren un riego profundo cada diez a catorce días durante el verano y cada cuatro a seis semanas en invierno, siempre tras comprobar que el sustrato está completamente seco.

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Para suculentas de hoja, la frecuencia ideal es de dos a cuatro semanas en épocas cálidas, con una reducción sustancial durante el periodo de reposo invernal.

PlantGuide coincide y aporta un cuadro comparativo: cactus, cada tres a cinco semanas; suculentas, entre dos y cuatro semanas.

Ambas fuentes resaltan que no existe una frecuencia universal, sino que el entorno, la luz, la temperatura y el tipo de sustrato modifican el intervalo real.

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Técnicas recomendadas por instituciones: Cómo regar sin riesgos

Las instituciones consultadas insisten en la importancia de la técnica: el riego debe ser lento y profundo, distribuyendo el agua por toda la superficie del sustrato y nunca solo en un punto.

Es imprescindible dejar que el agua escurra por completo a través de los orificios de drenaje y vaciar el plato o recipiente después de unos minutos.

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La RHS y PlantGuide coinciden: tras regar, nunca se debe dejar la maceta en contacto con agua residual, ya que esto puede asfixiar las raíces y provocar la aparición de patógenos.

El uso de sustratos muy drenantes, como los recomendados por la American Cactus and Succulent Society, es esencial para evitar la retención de agua junto a las raíces.

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Técnicas y recomendaciones de expertos para regar cactus y suculentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observación y prevención

La American Cactus and Succulent Society insiste en la observación activa de signos de exceso de riego.

Las señales de advertencia incluyen hojas blandas, manchas oscuras y raíces que se deshacen al tocarlas.

Ante la duda, la sociedad recomienda esperar antes de volver a regar y priorizar siempre la sequedad del sustrato sobre el temor a la sequía.

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En situaciones de sequía extrema, PlantGuide sugiere sumergir la maceta en agua durante unos minutos para rehidratar el sustrato de manera uniforme, asegurando el drenaje total después.

Además, tanto la RHS como GetGrowli recomiendan regar en las primeras horas de la mañana o al anochecer, para evitar la evaporación rápida y los choques térmicos.

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Cuándo y cómo hidratar cactus y suculentas según expertos

El consenso de las instituciones consultadas —Royal Horticultural Society, GetGrowli, PlantGuide y American Cactus and Succulent Society— es claro: cactus y suculentas deben regarse solo cuando el sustrato esté seco en profundidad, con abundancia pero garantizando el drenaje.

Además, la técnica y la observación son más importantes que la rutina, según estas fuentes especializadas.