México
Agregar Infobae enGoogle

Cada cuándo y cómo hidratar tus cactus y suculentas para evitar la pudrición de raíz

Expertos explican cómo el riego correcto puede marcar la diferencia en el bienestar y apariencia de tus plantas

Infografía con texto sobre riego de cactus y suculentas. Muestra cinco tipos de plantas, regaderas, sol, nieve, luna, reloj, termómetro y una mano en tierra.
Frecuencia de riego de cactus y suculentas según tipo y estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El exceso de agua es la principal causa de pudrición de raíz en cactus y suculentas, según la Royal Horticultural Society y guías internacionales de botánica.

Estas instituciones recomiendan regar solo cuando el sustrato esté completamente seco y hacerlo con abundancia pero permitiendo el drenaje total.

La frecuencia varía: en verano cada diez a catorce días para cactus y cada dos a cuatro semanas para suculentas, reduciendo a casi nada en invierno.

PUBLICIDAD

¿Por qué? Porque la acumulación de humedad constante favorece el ataque de hongos y bacterias destructivas.

Criterios de riego y señales de alerta

La Royal Horticultural Society (RHS), referente mundial en horticultura, sostiene que nunca debe regarse por costumbre ni según un calendario fijo.

Recomienda observar el estado de la tierra y solo actuar cuando se perciba completamente seca, al menos hasta la mitad de la maceta.

La organización subraya: “regar únicamente cuando la planta lo necesite de forma visible”, como al observar marchitamiento o sequedad absoluta.

Para comprobarlo, la RHS aconseja insertar un dedo entre dos y cinco centímetros en el sustrato. Si está seco en profundidad, es momento de regar.

PUBLICIDAD

En cambio, si se percibe humedad, se debe esperar varios días más para evitar riesgos.

Una mujer sonríe mientras riega varias plantas de cactus y suculentas en macetas de terracota en un alféizar frente a una ventana luminosa.
La clave para mantener tus cactus y suculentas sanos está en la observación y en la técnica adecuada de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia según estación y especie

La plataforma científica GetGrowli, especializada en plantas de colección, detalla que los cactus columnares requieren un riego profundo cada diez a catorce días durante el verano y cada cuatro a seis semanas en invierno, siempre tras comprobar que el sustrato está completamente seco.

Para suculentas de hoja, la frecuencia ideal es de dos a cuatro semanas en épocas cálidas, con una reducción sustancial durante el periodo de reposo invernal.

PlantGuide coincide y aporta un cuadro comparativo: cactus, cada tres a cinco semanas; suculentas, entre dos y cuatro semanas.

Ambas fuentes resaltan que no existe una frecuencia universal, sino que el entorno, la luz, la temperatura y el tipo de sustrato modifican el intervalo real.

Técnicas recomendadas por instituciones: Cómo regar sin riesgos

Las instituciones consultadas insisten en la importancia de la técnica: el riego debe ser lento y profundo, distribuyendo el agua por toda la superficie del sustrato y nunca solo en un punto.

Es imprescindible dejar que el agua escurra por completo a través de los orificios de drenaje y vaciar el plato o recipiente después de unos minutos.

La RHS y PlantGuide coinciden: tras regar, nunca se debe dejar la maceta en contacto con agua residual, ya que esto puede asfixiar las raíces y provocar la aparición de patógenos.

El uso de sustratos muy drenantes, como los recomendados por la American Cactus and Succulent Society, es esencial para evitar la retención de agua junto a las raíces.

Infografía con cactus y suculentas en macetas, regadera, mano tocando tierra, calendario, lupa, maceta con drenaje, sustrato, suculenta con daño, relojes, texto instructivo.
Técnicas y recomendaciones de expertos para regar cactus y suculentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observación y prevención

La American Cactus and Succulent Society insiste en la observación activa de signos de exceso de riego.

Las señales de advertencia incluyen hojas blandas, manchas oscuras y raíces que se deshacen al tocarlas.

Ante la duda, la sociedad recomienda esperar antes de volver a regar y priorizar siempre la sequedad del sustrato sobre el temor a la sequía.

En situaciones de sequía extrema, PlantGuide sugiere sumergir la maceta en agua durante unos minutos para rehidratar el sustrato de manera uniforme, asegurando el drenaje total después.

Además, tanto la RHS como GetGrowli recomiendan regar en las primeras horas de la mañana o al anochecer, para evitar la evaporación rápida y los choques térmicos.

Cuándo y cómo hidratar cactus y suculentas según expertos

El consenso de las instituciones consultadas —Royal Horticultural Society, GetGrowli, PlantGuide y American Cactus and Succulent Society— es claro: cactus y suculentas deben regarse solo cuando el sustrato esté seco en profundidad, con abundancia pero garantizando el drenaje.

Además, la técnica y la observación son más importantes que la rutina, según estas fuentes especializadas.

Temas Relacionados

CactusSuculentasPlantasPlantas De InteriorJardineriaRiegomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

Tras varias invitaciones de la productora Rosa María Noguerón, dejó en claro su postura para regresar al reality

Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

A días de la primera eliminación, Moisés y Flor acusan a Aldo Rendón de robar cámara en el reality

Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

Arqueología, sabores y arte: los paseos culturales del INAH llegan con agenda especial en agosto

Esta iniciativa tendrá destino en: Cempoala, Chalcatzingo, El Tajín, Las Higueras, Quiahuiztlán, Tecoaque y Tetzcotzinco, incluyendo los chiles en nogada y la elaboración de la talavera

Arqueología, sabores y arte: los paseos culturales del INAH llegan con agenda especial en agosto

Sheinbaum ofrece a jóvenes rechazados de la UNAM estudiar en la Universidad Rosario Castellanos

En Oaxaca, la presidenta hizo tal ofrecimiento, luego de la crisis que enfrenta la Máxima Casa de Estudios por los resultados en su examen de admisión

Sheinbaum ofrece a jóvenes rechazados de la UNAM estudiar en la Universidad Rosario Castellanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Operativo Rastrillo: dos ataques contra policías en Zacatecas dejan un elemento muerto y cinco agresores abatidos

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

Fuerzas federales clausuran aserradero ilegal en Morelos, Edomex: decomisan vehículos y maquinaria

Defensa del ‘R1’ promueve amparo por presunta incomunicación y tortura tras su captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

Video de Belinda imitando a Aldo Rendón vuelve a viralizarse en redes sociales

Cachirula, Loojan y Alemán darán concierto gratis en Iztapalapa: esta es la cartelera completa y los horarios

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados

Concacaf se va contra la FIFA e incluye a México en celebración por desparición del plan de privatización del Mundial

Obed Vargas arranca como titular con el Atlético de Madrid ante Manchester United: busca convencer a Simeone

Romina Hinojosa hace historia en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿cómo le fue en su debut?

Osmar Olvera y Juan Celaya vuelven al podio y amplían el dominio de México en Santo Domingo 2026