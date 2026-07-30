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Los famosos que se suman al rescate de Aldo Rendón: El Malilla y Ana de la Reguera entre los más destacados

Seis figuras del espectáculo mexicano se suman al respaldo del stylist, quien quedó en la placa desde su primera noche y depende de la movilización del público rumbo a este 2 de agosto

El Malilla recibió en su taquería al influencer Aldo Rendón (YT)
El Malilla recibió en su taquería al influencer Aldo Rendón (YT)
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El Malilla y seis figuras del entretenimiento mexicano lanzaron un llamado público para movilizar votos a favor de Aldo Rendón, el stylist que quedó nominado desde la primera noche de La Casa de los Famosos México 2026.

El reguetonero grabó un video dirigido a su comunidad con un mensaje directo: “Necesitamos y ocupamos su voto para nuestra nominada, Aldo Rendón, su jota favorita”. Cerró con una advertencia en tono humorístico: “Si no votan, no votan, vamos a hacer un puto desmadre”.

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Aldo Rendon recibe apoyo de El Malilla/TikTok

Por qué Aldo Rendón está en riesgo de eliminación

Rendón entró al reality el 26 de julio y quedó en la placa esa misma noche. La dinámica fue directa: Arantza Ruiz recibió una llamada con instrucciones de Wendy Guevara y eligió al stylist para enviarlo a nominación de forma inmediata.

En la primera gala oficial del miércoles 29 de julio, la placa creció. Yanet García lideró con 16 puntos, Mariana Ochoa acumuló nueve y Arantza Ruiz ocho. Rendón ya tenía asegurado su lugar antes de esa ceremonia.

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El domingo 2 de agosto, a las 20:30 horas, se conocerá al primer eliminado de la temporada.

Quiénes son los famosos que lo apoyan

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

El Malilla —cuyo nombre real es Fernando Hernández— es un reguetonero originario de Valle de Chalco, Estado de México, que acumula 3,9 millones de seguidores en Instagram y 7 millones en TikTok. Considerado una de las caras del género urbano en México, se presentó en el Flow Fest 2024 y fue el primer reguetonero mexicano en asistir a Coachella.

Ana de la Reguera es una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional. Nacida en Veracruz en 1977, debutó en la telenovela Azul (1996) y construyó una carrera que abarca Hollywood: participó en Nacho Libre (2006), la serie Narcos de Netflix y Army of the Dead (2021). Antes de que Rendón confirmara su participación en el reality, ya le había manifestado su apoyo públicamente, según Infobae.

Leexa Fox es el nombre artístico de Axeel Díaz Gutiérrez, artista drag originaria de Mexicali, Baja California. Ganó la segunda temporada de Drag Race México en 2024 y fue la primera concursante de La Más Draga en alzarse con una temporada de Drag Race.

Gala Varo —nombre artístico de Jesús Meza Arroyo, nacido en Morelia en 1989— es drag performer con doctorado en Ciencias Biomédicas. Compitió en la primera temporada de Drag Race México y representó al país en RuPaul’s Drag Race Global All Stars. Fuera del escenario, conduce Galapedia, un canal de divulgación sobre diversidad sexual y salud.

Cyn Álvarez, Lupita Chopin y Marcela Gaeta

Las tres figuras aparecen en el llamado junto a los anteriores, demostrando el poder de convocatoria que tiene el stylist.

El apoyo externo de celebridades es una estrategia recurrente en La Casa de los Famosos México: los participantes permanecen aislados sin acceso a redes sociales y dependen por completo de la movilización de sus comunidades para mantenerse en la competencia.

Cómo votar para salvar a Aldo Rendón

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)
Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

El público puede votar en el sitio oficial del programa y en la plataforma ViX. Las cuentas gratuitas tienen derecho a un voto; los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, concentrados en un participante o repartidos entre varios nominados.

Las votaciones se habilitan al cierre de cada gala y permanecen abiertas hasta el domingo 2 de agosto, cuando se cerrará el conteo previo a la primera eliminación.

Las polémicas de Aldo Rendón dentro de la casa

Arantza Ruiz y Aldo Rendón tuvieron la primera pelea de la temporada
Arantza Ruiz y Aldo Rendón protagonizaron el primer conflicto de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fricción entre Aldo Rendón y Arantza Ruiz comenzó antes del primer día de encierro. Durante la presentación oficial de participantes, Arantza eligió el emoji de diamante para identificarse en redes, sin saber que Rendón ya lo había seleccionado. La conductora Wendy Guevara tuvo que intervenir y, tras un intercambio de comentarios, la actriz se quedó con el símbolo y el stylist aceptó el de cohete.

Ya dentro de la casa, la tensión escaló en la primera dinámica. Arantza tomó el teléfono rojo y recibió instrucciones de Guevara para nominar a un compañero. Su elección fue Rendón, con una justificación directa: “A Aldo Rendón porque no me vas a decir inmunda dos veces. Una, es una cosa, pero dos…”

La reacción del stylist quedó captada en cámara frente a integrantes de su cuarto: “Maldita perra inmunda gata”. Más tarde, al ser designado líder del cuarto Ibiza y enviar a Arantza al cuarto Tulum, añadió: “Esa arpía, donde esté va a ser igual”.

Los comentarios se viralizaron bajo el hashtag #LaCasaDeLosFamososMx y dividieron a la audiencia entre quienes condenaron el lenguaje y quienes lo interpretaron como parte del espectáculo. Días después, Rendón grabó un video en Instagram para explicar su postura: “La palabra inmunda es como decir ‘te quiero, te amo, te adoro’”, argumentó, al señalar que en su círculo cercano el término funciona como expresión de afecto.

El conflicto tuvo un giro inesperado al cierre de la misma noche: las cámaras captaron a Arantza acercándose a Rendón para darle un abrazo, sin que se registrara una confrontación directa posterior.

La polémica no se detuvo ahí. Un día después, Rendón cuestionó el look de Arantza frente a Karina Torres al compararla con un integrante de la subcultura Therian —jóvenes que sienten identificación profunda con un animal no humano—. La actriz respondió con un escueto “No, siempre”, en un tono que no pareció compartir el humor del grupo. Rendón extendió el momento preguntando a los presentes qué animal serían si fueran Therian; Torres respondió que una pantera entre risas, mientras Arantza no participó del intercambio.

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