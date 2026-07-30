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Bonilla acusa a Marina del Pilar de “victimizarse” para tapar sus reuniones con agencias de EEUU

Jaime Bonilla exige a Marina del Pilar aclarar sus reuniones con agencias de EU y advierte que debe revisarse su permanencia en el cargo

En un comunicado difundido por el PT, el comisionado político en Baja California exige que la mandataria asuma lo que se escucha en los audios y cese de atribuirle filtraciones con fines políticos
En un comunicado difundido por el PT, el comisionado político en Baja California exige que la mandataria asuma lo que se escucha en los audios y cese de atribuirle filtraciones con fines políticos
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El exgobernador Jaime Bonilla Valdez, actual Comisionado Político Nacional del PT en Baja California, exigió este martes a la gobernadora Marina del Pilar Ávila dejar de involucrarlo en la controversia que enfrenta y asumir con seriedad su responsabilidad sobre el contenido de las grabaciones que, dijo, la tienen catalogada por los mexicanos como una “traidora a la patria”.

Bonilla acusa “gira de medios” para victimizarse

A través de un comunicado del Partido del Trabajo, Bonilla calificó la reciente gira de medios de la mandataria por la Ciudad de México como una estrategia para “victimizarse y levantar cortinas de humo”, con el objetivo de desviar la atención del contenido de sus acercamientos con oficiales y asesores de agencias estadounidenses.

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“Marina del Pilar tiene que dejar de mentir y también de meterme en sus asuntos”, señaló el exgobernador, quien rechazó ser responsable de que la gobernadora sea señalada como corrupta o de que le hayan revocado la visa.

El posicionamiento del partido se sustenta en declaraciones públicas y filtraciones difundidas desde junio, en medio del choque con Jaime Bonilla y tras la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora
El posicionamiento del partido se sustenta en declaraciones públicas y filtraciones difundidas desde junio, en medio del choque con Jaime Bonilla y tras la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora

El contexto: audios, un exagente del FBI y una reunión en Panamá

El posicionamiento de Bonilla se da en medio de una cascada de filtraciones periodísticas —principalmente del columnista Héctor de Mauleón— que desde junio han puesto en jaque a la gobernadora:

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  • La revocación de la visa de no inmigrante de Marina del Pilar y su esposo, Carlos Torres, ocurrida en mayo de 2025, sin que EU explicara los motivos.
  • Audios en los que la mandataria reconoce haber sostenido al menos cuatro conversaciones con personas que decían representar a agencias estadounidenses para “orientarla” sobre el trámite de su visa.
  • Reportes sobre la contratación de Juan Sandoval, un exagente del FBI radicado en San Diego, junto con el abogado Michael Nadler, para gestionar contactos con autoridades de EU, incluyendo la posibilidad de una proffer letter (acuerdo de cooperación).
  • Grabaciones que sugieren una reunión pactada en Panamá para finales de agosto con representantes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un país considerado “territorio neutral”.

La gobernadora ha negado categóricamente que dicha reunión en Panamá se haya realizado y sostiene que fue víctima de una “emboscada” orquestada por Bonilla, a quien acusa de filtrar las grabaciones con fines políticos. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha evitado profundizar en el tema y ha señalado que corresponde a la propia mandataria dar las explicaciones.

El posicionamiento del partido se sustenta en declaraciones públicas y filtraciones difundidas desde junio, en medio del choque con Jaime Bonilla y tras la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora
El posicionamiento del partido se sustenta en declaraciones públicas y filtraciones difundidas desde junio, en medio del choque con Jaime Bonilla y tras la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora

Bonilla cuestiona el manejo emocional del caso

En su mensaje, el también excolaborador cercano a Morena reprochó que Marina del Pilar apele a sus hijos para justificar su temor a ser procesada penalmente en Estados Unidos, cuestionando por qué no pensó en su familia antes de involucrarse en presuntos acercamientos irregulares.

“Marina naufraga en el mar de sus mentiras (…) es una persona acostumbrada a manipular”, remachó Bonilla, quien además rechazó “facilitarle el camino” a quien, aseguró, ha hostigado judicialmente a sus colaboradores desde el inicio de la actual administración estatal.

Piden revisar su permanencia en el cargo

El comunicado del PT concluye advirtiendo que, de los propios dichos públicos de la gobernadora, se desprende la necesidad de revisar sus aptitudes para seguir al frente del gobierno de Baja California, en momentos en que la disputa entre ambas figuras políticas continúa escalando públicamente.

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