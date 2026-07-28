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Isaac del Toro: este fue el millonario premio que recibió tras el Tour de Francia 2026

Además de convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, Del Toro terminó entre los ciclistas con mayores ganancias de la edición 2026

(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)
(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)
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Isaac del Toro cerró una actuación histórica en el Tour de Francia 2026 al convertirse en el primer ciclista mexicano que sube al podio de la competencia.

El tercer lugar en la clasificación general no solo representó uno de los mayores logros del deporte mexicano, sino que también se tradujo en un importante premio económico tras completar las 21 etapas de la ronda gala.

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De acuerdo con cifras publicadas por el diario francés L’Equipe, el pedalista del UAE Team Emirates-XRG terminó entre los cinco corredores que más dinero obtuvieron durante la edición 2026 del Tour.

¿Cuánto dinero recibió Isaac del Toro por su tercer lugar?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Según el medio francés, Isaac del Toro recibió un premio de 154 mil 500 euros, cifra que equivale a más de tres millones de pesos mexicanos, considerando el tipo de cambio actual.

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El mexicano terminó como el tercer ciclista con mayores ganancias del Tour de Francia 2026, solo por detrás del campeón Tadej Pogacar y del subcampeón Remco Evenepoel.

Los cinco corredores con mayores premios económicos fueron:

  • Tadej Pogacar (Eslovenia): 612 mil euros
  • Remco Evenepoel (Bélgica): 248 mil euros
  • Isaac del Toro (México): 154 mil 500 euros
  • Richard Carapaz (Ecuador): 103 mil euros
  • Paul Seixas (Francia): 102 mil euros

En el caso de Pogacar, gran parte de sus ingresos provinieron del premio de 500 mil euros otorgado al campeón del Tour, además de las bonificaciones obtenidas por victorias de etapa y jornadas como líder de la clasificación general.

Un Tour histórico para el ciclismo mexicano

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Con apenas 22 años, Isaac del Toro protagonizó una de las actuaciones más destacadas del Tour de Francia 2026 desde las primeras etapas. Su victoria en Barcelona lo convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa de la carrera, siguiendo el camino marcado por Raúl Alcalá.

Aunque comenzó la competencia como uno de los principales gregarios de Tadej Pogacar, el bajacaliforniano fue consolidándose entre los mejores escaladores del pelotón y se mantuvo en la pelea por la clasificación general durante las jornadas de montaña.

El ciclista mexicano aseguró el tercer lugar absoluto tras la penúltima etapa con final en Alpe d’Huez, donde cruzó la meta junto a Pogacar, antes de cerrar su participación en los Campos Elíseos.

Además del podio, Del Toro conquistó el maillot blanco como el mejor ciclista joven del Tour, firmando así la actuación más importante de un mexicano en la historia de la competencia y confirmándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional.

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