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Quién es Gibrán Ramírez, el senador de MC que alertó por crisis política en Oaxaca

Ante los recientes asesinatos de periodistas en la entidad, exigió la renuncia del gobernador Salomón Jara

El diputado Gibrán Ramírez Reyes se dirige a la Comisión Permanente, durante su intervención, el legislador solicita la renuncia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y pide al Senado de la República que declare la desaparición de poderes en dicho estado por el alto indice de violencia en la entidad donde han muerto líderes sociales y periodistas.
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El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, envió una petición al Senado de la República para que se desaparezcan los poderes en el estado de Oaxaca y exigió la renuncia del gobernador Salomón Jara al considerar una inacción ante la crisis que enfrenta la entidad.

Durante su intervención en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 29 de julio, el emecista sostuvo que los poderes en el estado han sido rebasados ante la crisis de inseguridad que viven periodistas y activistas, por lo que acusó al gobierno de Salomón Jara como principal responsable.

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Estas declaraciones surgen en el marco del asesinato del periodista Alejandro Leyva, quien fue acribillado a balazos cuando desayunaba en un puesto ambulante a escasos metros de su casa en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Gibrán Ramírez Reyes, ex de Morena, con Dante Delgado y Samuel García de Movimiento Ciudadano
El politólogo confirmó que fue invitado al evento de Movimiento Ciudadano. Foto: Facebook/Gibrán Ramírez Reyes

¿Quién es Gibrán Ramírez y cuál ha sido su carrera política?

Gibrán Ramírez Reyes se ha consolidado como una figura reconocida en el análisis político y la vida pública de México, a partir de su formación académica y su participación en distintas fuerzas políticas, sin embargo, también ha sido criticado por sus cambios de postura en cuanto a opiniones partidistas.

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Nacido en la Ciudad de México hace 34 años, Ramírez Reyes posee un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como una maestría en Ciencia Política por El Colegio de México. Además, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, donde obtuvo la Medalla Gabino Barreda, y cuenta con estudios en Derecho Constitucional por el gobierno de España.

El politólogo no se guardó nada sobre el pasado del líder morenista.
Gibrán Ramírez y Mario Delgado (Imagen ilustrativa)

Inició su carrera como asesor parlamentario en el Senado de la República y en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Posteriormente, se desempeñó como consultor en temas de gobernanza, políticas públicas y desigualdad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Además, tiene una constante presencia en medios de comunicación, donde ha participado como panelista en los programas “Es la hora de opinar” y “Mesa para todos”.

En el terreno político, Ramírez Reyes formó parte de Morena y fue cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2020, intentó contender por la presidencia de ese partido, aunque finalmente rompió con la organización por discrepancias ideológicas, según argumentó. Ha señalado la concentración de poder y la falta de democracia interna como motivos centrales de su distanciamiento, con críticas directas a Mario Delgado y Citlalli Hernández, figuras clave del partido guinda.

Recientemente, Ramírez Reyes se integró a Movimiento Ciudadano, partido con el que se registró como candidato a diputado federal por la Ciudad de México para las elecciones de 2024. Su paso de Morena a Movimiento Ciudadano ha estado marcado por la búsqueda de nuevos espacios políticos y por una postura crítica hacia la dirección que ha tomado el movimiento fundado por López Obrador.

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