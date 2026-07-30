¿Tus hijos aman el futbol? Taller “Viste a la Tierra” en CDMX: cuándo, dónde y cómo participar gratis

Un grupo de niños y niñas participa en una actividad de diseño creativo, observando camisetas deportivas que cuelgan mientras dibujan y manipulan telas sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La emoción por la Copa del Mundo 2026 aún permanece en el ambiente, y ahora que las niñas y niños se encuentran en periodo vacacional, es una buena oportunidad para realizar actividades dentro y fuera de casa relacionadas con el futbol. A continuación te compartimos algunas opciones para disfrutar el tiempo libre a través de este divertido deporte.

El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, área perteneciente al gobierno de México, tiene preparado un taller “Viste a la Tierra”, donde las infancias podrán diseñar una prenda simbólica para la tierra. Esta actividad se encuentra relacionada a la exposición “Diosa redonda: antropotextiles y fútbol” de la artista Gabriela González.

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Ambas actividades se llevan a cabo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez número 30 en el Centro Histórico.

La asistencia al taller será únicamente en estos dos días: sábado 1 y domingo 2 de agosto; la entrada es totalmente gratuita.

“Diosa redonda: Antropotextiles y fútbol”, la exposición que transforma balones y papel moneda en arte

Si visitas el Museo de la Ciudad de México, puedes aprovechar para ver las 19 piezas que comprenden la exposición “Diosa redonda”: “Antropotextiles y fútbol”, cuya propuesta es ver el fútbol como parte de nuestra sociedad en distintas áreas más allá de la cancha de juego.

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Una mujer posa junto a una obra de arte que representa a Lionel Messi, parte de la exposición ‘Diosa redonda’ en el Museo de la Ciudad de México. (Secretaría de Cultura)

En esta exposición se podrán ver cinco playeras de fútbol llamadas “Cosmotextiles” o “Cosmotejidos”, 14 máscaras de deidades mexicas y mayas armadas con balones de fútbol entretejidos, y una serie de tejidos titulados “Antropotextiles” hechos completamente con papel moneda.

Actividades para niñas y niños durante las vacaciones en la CDMX

Además de estas actividades, podrás disfrutar de la oferta que tiene el Centro Cultural de España México (CCE), a través del programa #EsteVeranoEs, dirigido a las niñas y niños para que creen, jueguen y disfruten de su periodo vacacional.

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La programación de este recinto incluye actividades para las primeras infancias y propuestas en distintas disciplinas artísticas como música y teatro.

☀️ Este verano, el CCEMx se llena de historias, música, teatro, talleres y experiencias para compartir en familia.



👧🧒 Niñas y niños podrán crear, experimentar, imaginar y jugar a través de actividades gratuitas pensadas para despertar su curiosidad y creatividad.



🎭🎨🎶 Desde… pic.twitter.com/VL6RTgWtsE — Centro Cultural de España México (@ccemx) July 30, 2026

Estos son algunos de los talleres disponibles para los días 1 y 2 de agosto:

Curso de Verano / El ADN del Centro Histórico. Ciencia, la mutación del patrimonio

Del 27 de julio al 1 de agosto. Imparte: ADN, Aprende y Descubre la Naturaleza, colectivo de divulgación de la ciencia.

Sala de Lectura / El Campamento Secreto de No Lectorxs

Taller 4ª / 1 de agosto / 11:00 a 14:00 horas. Imparte: Sala El Aleph.

La ubicación del CCE es: República de Guatemala 18, Donceles número 97, colonia Centro. En la siguiente página también podrás consultar la programación para el resto del verano: https://ccemx.short.gy/9efGRK

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