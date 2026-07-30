México
Agregar Infobae enGoogle

¿Tus hijos aman el futbol? Taller “Viste a la Tierra” en CDMX: cuándo, dónde y cómo participar gratis

Hay opciones sin costo para que las infancias diseñen prendas, exploren exposiciones y participen en actividades de música, teatro y ciencia durante este fin de semana

Seis niños y niñas en un taller con dos camisetas deportivas colgando, dos globos terráqueos, hojas de papel, lápices de colores y trozos de tela.
Un grupo de niños y niñas participa en una actividad de diseño creativo, observando camisetas deportivas que cuelgan mientras dibujan y manipulan telas sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La emoción por la Copa del Mundo 2026 aún permanece en el ambiente, y ahora que las niñas y niños se encuentran en periodo vacacional, es una buena oportunidad para realizar actividades dentro y fuera de casa relacionadas con el futbol. A continuación te compartimos algunas opciones para disfrutar el tiempo libre a través de este divertido deporte.

El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, área perteneciente al gobierno de México, tiene preparado un taller “Viste a la Tierra”, donde las infancias podrán diseñar una prenda simbólica para la tierra. Esta actividad se encuentra relacionada a la exposición “Diosa redonda: antropotextiles y fútbol” de la artista Gabriela González.

PUBLICIDAD

Ambas actividades se llevan a cabo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez número 30 en el Centro Histórico.

La asistencia al taller será únicamente en estos dos días: sábado 1 y domingo 2 de agosto; la entrada es totalmente gratuita.

“Diosa redonda: Antropotextiles y fútbol”, la exposición que transforma balones y papel moneda en arte

Si visitas el Museo de la Ciudad de México, puedes aprovechar para ver las 19 piezas que comprenden la exposición “Diosa redonda”: “Antropotextiles y fútbol”, cuya propuesta es ver el fútbol como parte de nuestra sociedad en distintas áreas más allá de la cancha de juego.

PUBLICIDAD

Mujer con trenzas y camiseta negra frente a un cuadro redondo de Lionel Messi con camiseta número 10, rodeado de balones de fútbol
Una mujer posa junto a una obra de arte que representa a Lionel Messi, parte de la exposición ‘Diosa redonda’ en el Museo de la Ciudad de México. (Secretaría de Cultura)

En esta exposición se podrán ver cinco playeras de fútbol llamadas “Cosmotextiles” o “Cosmotejidos”, 14 máscaras de deidades mexicas y mayas armadas con balones de fútbol entretejidos, y una serie de tejidos titulados “Antropotextiles” hechos completamente con papel moneda.

Actividades para niñas y niños durante las vacaciones en la CDMX

Además de estas actividades, podrás disfrutar de la oferta que tiene el Centro Cultural de España México (CCE), a través del programa #EsteVeranoEs, dirigido a las niñas y niños para que creen, jueguen y disfruten de su periodo vacacional.

La programación de este recinto incluye actividades para las primeras infancias y propuestas en distintas disciplinas artísticas como música y teatro.

Estos son algunos de los talleres disponibles para los días 1 y 2 de agosto:

Curso de Verano / El ADN del Centro Histórico. Ciencia, la mutación del patrimonio

Del 27 de julio al 1 de agosto. Imparte: ADN, Aprende y Descubre la Naturaleza, colectivo de divulgación de la ciencia.

Sala de Lectura / El Campamento Secreto de No Lectorxs

Taller 4ª / 1 de agosto / 11:00 a 14:00 horas. Imparte: Sala El Aleph.

La ubicación del CCE es: República de Guatemala 18, Donceles número 97, colonia Centro. En la siguiente página también podrás consultar la programación para el resto del verano: https://ccemx.short.gy/9efGRK

Temas Relacionados

futbolCDMXInfancias en Méxicoque hacerMuseo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

San Luis Potosí deroga ley que regulaba el uso de la IA y amenazaba la libertad de expresión

Artículo 19 junto con otras organizaciones, emprendió una acción de inconstitucionalidad para derogar esta ley que ocasionó órdenes de captura de al menos 16 periodistas

San Luis Potosí deroga ley que regulaba el uso de la IA y amenazaba la libertad de expresión

Cuatro hábitos para proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular

La presión arterial alta, el sedentarismo y los traumatismos en la cabeza se encuentran entre los factores que pueden elevar el riesgo

Cuatro hábitos para proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular

Albergues documentan nuevas formas de extorsión a migrantes por medio de transferencias electrónicas en México

El uso de plataformas bancarias y tecnológicas facilita nuevas modalidades de extorsión a migrantes, según una investigación de la Universidad de Guadalajara

Albergues documentan nuevas formas de extorsión a migrantes por medio de transferencias electrónicas en México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: Onda tropical 22 continúa desplazándose sobre el sur, con lluvias intensas en 19 estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: Onda tropical 22 continúa desplazándose sobre el sur, con lluvias intensas en 19 estados

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 31 de julio

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco este viernes

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 31 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

Capturan al “R1″, autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Caen en Mexicali 4 presuntos miembros de Los Rusos que circulaban en un vehículo con reporte de robo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

Eugenio Derbez revela su talento oculto como pianista y causa sensación en redes sociales

Pop-Up de Harry Styles en CDMX: fechas, horarios y cómo acceder a la tienda exclusiva

Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

DEPORTES

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre

FC Juárez vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 3 de la Liga Mx