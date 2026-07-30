Albergues documentan nuevas formas de extorsión a migrantes por medio de transferencias electrónicas en México

Una mujer recibe a un joven con mochila en un mural que decora una pared, junto a la inscripción "Casa del Migrante El Refugio" sobre un fondo amarillo. (Universidad de Guadalajara | Michele Ferris Doble)

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Personas migrantes en tránsito por México son víctimas de secuestro y extorsión a través de ofertas laborales falsas, una modalidad que involucra el uso de aplicaciones bancarias para realizar transferencias electrónicas en tiempo real. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Guadalajara, organizaciones criminales aprovechan la migración para captar a quienes buscan empleo y privarlos de su libertad con fines de lucro.

La investigadora Michele Ferris Dobles señala que el acceso inmediato al dinero, facilitado por la tecnología, ha incrementado el riesgo para quienes migran. Los delincuentes no solo exigen pagos a los familiares de las víctimas mediante plataformas como Paypal y Western Union, sino que también obligan a las personas secuestradas a utilizar sus propias aplicaciones de bancarización.

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Durante su estancia en albergues de entidades como Guadalajara y Saltillo, Ferris Dobles identificó que los migrantes permanecen en estos lugares hasta seis u ocho meses, enfrentando un contexto de incertidumbre y riesgo.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha contribuido a que más migrantes permanezcan en territorio mexicano, lo que prolonga la exposición a escenarios de extorsión y secuestro. Ferris Dobles advierte que el fenómeno de la “externalización de las fronteras” permite que la problemática se desplace a México, donde la inseguridad y la espera activa en albergues se convierten en parte del proceso migratorio.

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Tecnología: doble filo en la movilidad migrante

La tecnología resulta fundamental en la vida diaria de las personas migrantes, quienes la emplean para mantenerse en contacto con sus familias, organizar rutas de viaje y compartir ubicaciones en tiempo real. Sin embargo, estas mismas herramientas representan un riesgo cuando son utilizadas como mecanismos de control y extorsión por parte de grupos delictivos.

Ferris Dobles documenta que algunas víctimas utilizan estrategias como el envío de ubicaciones por WhatsApp para reducir el peligro de desaparición, aunque estas tácticas no garantizan su seguridad total.

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Un individuo sujeta un teléfono móvil con un mensaje de extorsión, mientras las manos de otra persona se extienden en respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de transferencia de dinero digital forman parte de la infraestructura criminal, pues permiten a los secuestradores exigir depósitos inmediatos. “Hemos documentado casos donde se realizaban extorsiones a través de Paypal, Western Union, entre otros”, sostiene la investigadora al medio Universidad de Guadalajara.

Estrategias de protección y retos en los albergues

Para disminuir los riesgos, algunos albergues han desarrollado bolsas de trabajo propias, aunque la demanda de empleo supera la oferta disponible. La convivencia prolongada en estos espacios implica que las personas migrantes viven un “proceso de espera activa”, donde buscan empleo y realizan trámites de regularización mientras enfrentan el peligro de caer en nuevas formas de secuestro.

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Un centro de acogida para personas refugiadas exhibe un mensaje en la pared que dice "En esta casa los sueños siguen vivos", junto a un cartel de la ACNUR. (Universidad de Guadalajara | Michele Ferris Doble)

Además de los usos utilitarios, la tecnología permite a los migrantes gestionar dificultades físicas y emocionales a través de redes de apoyo afectivo.

Ferris Dobles destaca que el registro digital que hacen las personas en desplazamiento sobre los lugares que habitan o transitan durante sus viajes mediante fotos y videos, se convierte en un recurso para mantener el vínculo con sus seres queridos y para sobrellevar la travesía migratoria.

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