Caen en Mexicali 4 presuntos miembros de Los Rusos que circulaban en un vehículo con reporte de robo en EEUU

Foto: FESC

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Cuatro hombres identificados como presuntos integrantes de Los Rusos fueron detenidos cuando circulaban a bordo de un vehículo con en el municipio de Mexicali, Baja California.

Su arresto se llevó a cabo durante un operativo preventivo desplegado por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y del Ejército Mexicano en inmediaciones del Ejido Guajardo.

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Los sujetos circulaban sobre la carretera Estatal Número 2, en el entronque con Carretera Federal Número 2, en donde los policías les marcaron el alto debido a que habían cometido una falta al Reglamento de Tránsito.

El vehículo Hyundai Sonata color gris, con engomados de Anapromex, se detuvo. Al descender el conductor, un hombre que se identificó como Ezequiel Joshua “N” de 19 años de edad, a quien le localizaron un arma de fuego corta.

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El copiloto se identificó como Julio Eduardo “N” de 37 años, quien intentó ocultar entre sus prendas un arma corta y un radio de comunicación; mientras que los dos ocupantes, de nombres José Lorenzo “N” de 28 años y Rubén Alejandro “N” de 28, no portaban ningún objeto ilícito en su ropa.

El vehículo contaba con reporte de robo en EEUU. Foto: FESC

Al revisar el interior del vehículo, los elementos también localizaron otros objetos ilícitos:

7 cargadores para armas

135 cartuchos útiles calibre 9mm —35 de ellos de tipo expansivo—

1 radio de comunicación adicional

2 candados de mano

1 barrote

1 pantalón táctico

1 par de botas tácticas

5 teléfonos celulares de diversas marcas

El vehículo contaba, además, con luces estroboscópicas. Al verificar sus datos a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) de Baja California, se confirmó que el número de serie registraba un reporte de robo en Calexico, California.

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Los cuatro hombres y los indicios asegurados fueron llevados a la Comandancia Central de Mexicali, donde se realizaron los trámites correspondientes para su puesta a disposición ante la autoridad competente para que determine su situación jurídica.

Los Rusos, el brazo armado de Los Mayos

"Los Rusos" se encuentran en la mira de autoridades federales y estatales al ser identificados como un brazo armado de la facción de "El Mayo" del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California (Infobae México / Jovani Pérez)

Los Rusos son una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa que opera como brazo armado de la facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

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Su surgimiento se remonta a las órdenes de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La lealtad del grupo hacia la familia Zambada García se consolidó durante los enfrentamientos del Cártel de Sinaloa contra los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez, conflictos que definieron el mapa criminal del noroeste mexicano durante la primera década del siglo.

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Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es identificado como el líder de este grupo criminal, el cual se dedica a gestionar la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia los Estados Unidos.

(FOTO: DEA)

Documentos judiciales detallan que desde el año 2012 “El Ruso” fue identificado por trabajar para Ismael Zambada. Bajo sus órdenes, se encargaba de dirigir una flota de sicarios del cártel para que cometieran secuestros, tomaran rehenes, realizaran torturas y asesinatos en un rancho de su propiedad ubicado en Culiacán, Sinaloa.

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Años más tarde se convirtió en el líder del grupo criminal de Los Rusos, el cual inicialmente funcionaba como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tras la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la toma del liderazgo de sus hijos de la facción de Los Chapitos, “El Ruso” rompió su alianza con este grupo para enfocar sus actividades con “El Mayo”.

Actualmente, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

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