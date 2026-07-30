México
Agregar Infobae enGoogle

Caen en Mexicali 4 presuntos miembros de Los Rusos que circulaban en un vehículo con reporte de robo en EEUU

Los sujetos fueron localizados con dos armas de fuego, cartuchos y equipo de comunicación

Cuatro detenidos de Los Rusos en BC
Foto: FESC
Guardar

Cuatro hombres identificados como presuntos integrantes de Los Rusos fueron detenidos cuando circulaban a bordo de un vehículo con en el municipio de Mexicali, Baja California.

Su arresto se llevó a cabo durante un operativo preventivo desplegado por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y del Ejército Mexicano en inmediaciones del Ejido Guajardo.

PUBLICIDAD

Los sujetos circulaban sobre la carretera Estatal Número 2, en el entronque con Carretera Federal Número 2, en donde los policías les marcaron el alto debido a que habían cometido una falta al Reglamento de Tránsito.

El vehículo Hyundai Sonata color gris, con engomados de Anapromex, se detuvo. Al descender el conductor, un hombre que se identificó como Ezequiel Joshua “N” de 19 años de edad, a quien le localizaron un arma de fuego corta.

PUBLICIDAD

El copiloto se identificó como Julio Eduardo “N” de 37 años, quien intentó ocultar entre sus prendas un arma corta y un radio de comunicación; mientras que los dos ocupantes, de nombres José Lorenzo “N” de 28 años y Rubén Alejandro “N” de 28, no portaban ningún objeto ilícito en su ropa.

Detenidos de Los Rusos en BC
El vehículo contaba con reporte de robo en EEUU. Foto: FESC

Al revisar el interior del vehículo, los elementos también localizaron otros objetos ilícitos:

  • 7 cargadores para armas
  • 135 cartuchos útiles calibre 9mm —35 de ellos de tipo expansivo—
  • 1 radio de comunicación adicional
  • 2 candados de mano
  • 1 barrote
  • 1 pantalón táctico
  • 1 par de botas tácticas
  • 5 teléfonos celulares de diversas marcas

El vehículo contaba, además, con luces estroboscópicas. Al verificar sus datos a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) de Baja California, se confirmó que el número de serie registraba un reporte de robo en Calexico, California.

Los cuatro hombres y los indicios asegurados fueron llevados a la Comandancia Central de Mexicali, donde se realizaron los trámites correspondientes para su puesta a disposición ante la autoridad competente para que determine su situación jurídica.

Los Rusos, el brazo armado de Los Mayos

"Los Rusos" del Cártel de Sinaloa
"Los Rusos" se encuentran en la mira de autoridades federales y estatales al ser identificados como un brazo armado de la facción de "El Mayo" del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California (Infobae México / Jovani Pérez)

Los Rusos son una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa que opera como brazo armado de la facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Su surgimiento se remonta a las órdenes de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La lealtad del grupo hacia la familia Zambada García se consolidó durante los enfrentamientos del Cártel de Sinaloa contra los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez, conflictos que definieron el mapa criminal del noroeste mexicano durante la primera década del siglo.

Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es identificado como el líder de este grupo criminal, el cual se dedica a gestionar la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia los Estados Unidos.

El Ruso, Cártel de Sinaloa, La Mayiza, Los Chapitos, Sinaloa
(FOTO: DEA)

Documentos judiciales detallan que desde el año 2012 “El Ruso” fue identificado por trabajar para Ismael Zambada. Bajo sus órdenes, se encargaba de dirigir una flota de sicarios del cártel para que cometieran secuestros, tomaran rehenes, realizaran torturas y asesinatos en un rancho de su propiedad ubicado en Culiacán, Sinaloa.

Años más tarde se convirtió en el líder del grupo criminal de Los Rusos, el cual inicialmente funcionaba como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tras la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la toma del liderazgo de sus hijos de la facción de Los Chapitos, “El Ruso” rompió su alianza con este grupo para enfocar sus actividades con “El Mayo”.

Actualmente, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

Temas Relacionados

Los RusosMexicaliBaja CaliforniadetenidosEstados UnidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luna Menguante de agosto 2026: cuándo verla con su resplandor gris pálido y cuál es su significado

Según la NASA, esta fase corresponde al final del ciclo lunar, cuando la luz visible se reduce a una línea delgada

Luna Menguante de agosto 2026: cuándo verla con su resplandor gris pálido y cuál es su significado

Muere madre y su hijo de ocho años en incendio en Coahuila: investigan si fue accidente

La mujer de 28 años y su hijo fueron encontrados tras que bomberos apagaran el incendio en Torreón, sin embargo las llamas no los alcanzaron: investigan si murieron por intoxicación

Muere madre y su hijo de ocho años en incendio en Coahuila: investigan si fue accidente

Detectan 3 kilos de metanfetamina escondidos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Personal de Aduanas México, en coordinación con la SSPC, frustró el intento de traslado de la droga mediante detección visual y manual

Detectan 3 kilos de metanfetamina escondidos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Así es el Museo Arqueológico del Puuc: qué piezas exhibe y cuáles son sus principales atractivos

Tras su primera semana de apertura, el nuevo recinto del INAH ha recibido gran respuesta del público. Entre sus mayores atractivos destacan la Estela 14 de Uxmal, las jambas del Popol Nah y un recorrido interactivo

Así es el Museo Arqueológico del Puuc: qué piezas exhibe y cuáles son sus principales atractivos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de julio: Tráiler aplasta un auto en la México-Toluca, reportan cinco personas heridas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de julio: Tráiler aplasta un auto en la México-Toluca, reportan cinco personas heridas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Jalisco a dos estadounidenses buscados por el FBI y U.S. Marshals por homicidio y narcotráfico

Capturan en Jalisco a dos estadounidenses buscados por el FBI y U.S. Marshals por homicidio y narcotráfico

Hallan cinco cuerpos con signos de violencia en carretera de la Sierra Tarahumara, Chihuahua: investigan disputa entre grupos criminales

Policía de la CDMX captura a cinco hombres con más de 100 dosis de droga en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: detienen a cuatro hombres con marihuana en Iztapalapa, tres tenían antecedentes penales

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: coqueteos, confesiones y un susto entre los habitantes

Eugenio Derbez revela su talento oculto como pianista y causa sensación en redes sociales

Pop-Up de Harry Styles en CDMX: fechas, horarios y cómo acceder a la tienda exclusiva

Jueves 2x1: estos son los conciertos con descuento de Ticketmaster hoy 30 de julio

Quién fue Carlota de Habsburgo, la mujer a la que Belinda dará vida para una serie de televisión

DEPORTES

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre

FC Juárez vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 3 de la Liga Mx

CMLL oficializa dos luchas de apuestas para su 93 Aniversario: quiénes arriesgarán máscaras y cabelleras

¡Oficial! Selección Mexicana confirma primeros partidos en la era de Rafa Márquez camino al 2030

Osmar Olvera brilla en el trampolín de 1 m con medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026