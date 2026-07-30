Conductor de autobús roba sonrisas al recorrer Acapulco disfrazado de iguana: “México vuelve a superar a la IA”

La divertida escena ya supera los dos millones de reproducciones y es considerada por muchos como otro ejemplo del ingenio mexicano.

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Hablar de Acapulco es pensar en playas, atardeceres sobre la bahía, recorridos por la Costera Miguel Alemán, los tradicionales clavados en La Quebrada, mariscos frescos y una intensa vida nocturna. Sin embargo, el puerto guerrerense volvió a convertirse en tendencia por un motivo muy distinto: un conductor de autobús que decidió trabajar disfrazado de una enorme iguana verde.

La divertida escena quedó registrada en video y rápidamente se transformó en uno de los contenidos más vistos en redes sociales, donde miles de personas aseguraron que se trata de una muestra más del ingenio mexicano y de esas situaciones que difícilmente podrían ser imaginadas por una inteligencia artificial.

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Un viaje fuera de lo común

El conductor utilizó un llamativo disfraz para recibir a los pasajeros con humor y se volvió una sensación en internet.

Las imágenes muestran a un operador del transporte público completamente caracterizado como una iguana, una de las especies más representativas de la región.

Lejos de tratarse de un espectáculo preparado, el conductor realiza sus actividades con total normalidad. Recibe a los pasajeros, cobra el pasaje y continúa el recorrido sin perder el buen humor, provocando sonrisas entre quienes suben a la unidad.

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Su peculiar apariencia convirtió un trayecto cotidiano en una experiencia que muchos viajeros difícilmente olvidarán.

Un compañero captó el momento

La creatividad del conductor desató miles de comentarios y convirtió un recorrido por el puerto en un fenómeno viral.

La escena fue grabada por otro trabajador del transporte, quien no dejó pasar la oportunidad de sacar su teléfono celular para registrar el momento.

En cuestión de horas, el video comenzó a compartirse en distintas plataformas, donde usuarios celebraron la creatividad del conductor y destacaron que situaciones como esta son parte del encanto que caracteriza a México.

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Para muchos internautas, el clip representa perfectamente la frase que suele repetirse en redes sociales: “México supera a la IA”, haciendo referencia a que la espontaneidad y el sentido del humor de los mexicanos resultan imposibles de replicar.

Un fenómeno viral

La grabación fue publicada por la página de Facebook Zona Turística Pie de la Cuesta, donde rápidamente comenzó a ganar popularidad.

Hasta el momento, el contenido supera los 2.2 millones de reproducciones y ha generado más de 300 mil comentarios, además de miles de reacciones y compartidos entre usuarios de distintas partes del país.

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Los comentarios reflejan el cariño que despertó el conductor, pues muchos aseguraron que esperan coincidir con él durante sus próximas vacaciones en Acapulco para vivir la experiencia en persona.

Acapulco sigue sorprendiendo

El puerto continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos favoritos de México no solo por sus atractivos naturales, sino también por las historias que nacen entre su gente.

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Quienes visitan Acapulco suelen disfrutar de recorridos por la bahía, paseos en embarcaciones, tardes en sus playas, espectáculos en La Quebrada y una amplia oferta gastronómica. Ahora, a esa lista se suma un chofer disfrazado de iguana que logró arrancar sonrisas a pasajeros y usuarios de internet.

El ingenio mexicano vuelve a hacerse viral

En redes sociales abundaron los mensajes de personas que reconocieron el entusiasmo del conductor por hacer diferente la rutina de quienes utilizan el transporte público.

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Algunos usuarios señalaron que acciones sencillas como esta demuestran que el buen humor también forma parte de la experiencia de viajar por México, mientras que otros bromearon con que ninguna inteligencia artificial habría imaginado una escena tan peculiar.

Aunque para el conductor probablemente solo se trató de una manera divertida de desempeñar su trabajo, el resultado fue un fenómeno viral que continúa acumulando reproducciones y posicionando a Acapulco como escenario de una de las historias más simpáticas de las vacaciones.

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Una vez más, el puerto no solo llamó la atención por sus playas y paisajes, sino también por el ingenio de su gente, capaz de convertir un simple recorrido en autobús en una anécdota que millones de personas ya disfrutaron a través de las redes sociales.