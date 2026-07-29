México se acerca al Medio Oriente: Roberto Velasco habla con canciller de Jordania para “explorar vías de cooperación”

Roberto Velasco durante la mañanera del pueblo de este 9 de junio. (Presidencia)

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Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que esta mañana dialogó por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, con el objetivo de reforzar la relación entre ambos países.

La SRE detalló que durante la llamada de trabajo ambos cancilleres coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral.

Asimismo, acordaron iniciar las gestiones para “activar el mecanismo de consultas políticas entre México y Jordania”, así como explorar nuevas vías de cooperación”.

“El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada de trabajo este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania (@ForeignMinistry), Ayman Safadi (@AymanHsafadi), en la que coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral", escribió la dependencia en la red social X.

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En la misma publicación, destacó que también se incluyó la agenda regional y que ambos expresaron interés en sostener un encuentro presencial más adelante, sin señalar una posible fecha.