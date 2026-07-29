¿Y la austeridad? Hugo Aguilar regala mil pesos a una mujer durante mitin en Oaxaca

La grabación muestra a Sonia Rodríguez de la Rosa llorando mientras afirma que le quitaron su bolso en el acto público, con credenciales, llaves y $5,500 que usaría para limpiar un cañaveral

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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer denuncia haber sido víctima de un robo durante un mitin encabezado por el ministro Hugo Aguilar en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca. De acuerdo con las imágenes, la afectada relató entre lágrimas que le sustrajeron su cartera con documentos personales y una cantidad de dinero en efectivo.

La mujer se identificó como Sonia Rodríguez de la Rosa, originaria de Tuxtepec, quien señaló que acudió al evento por interés propio en escuchar al ministro, sin especificar quién la invitó formalmente.

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¿Qué le robaron, según su testimonio?

Según el relato de la afectada, del interior de su cartera desaparecieron:

Su credencial para votar

Un documento identificado como credencial relacionada con el sector cañero

Sus llaves

$5 mil 500 pesos en efectivo, que —de acuerdo con su testimonio— destinaría a labores de limpieza de un cañaveral

La mujer explicó que dejó su bolso sobre una silla mientras se encontraba en el evento y que, al notar su ausencia, no pudo identificar con certeza a los responsables. Sin embargo, atribuyó sospecha, sin confirmación alguna, a un grupo de asistentes que, según le comentaron a ella misma, provenían de la localidad de Tierra Blanca. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de los responsables ni se ha reportado que se haya presentado una denuncia formal ante la autoridad correspondiente.

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Apoyo económico durante la grabación

En el video se observa que, mientras la mujer narraba lo ocurrido, una persona presente en el lugar le entregó mil pesos como forma de apoyo inmediato. Posteriormente, según se escucha en la grabación, otra persona ofreció una cantidad adicional similar. No ha sido posible confirmar de manera independiente la identidad de quienes realizaron dichas aportaciones, por lo que no se afirma que se trate del propio Hugo Aguilar.

La grabación muestra a Sonia Rodríguez de la Rosa llorando mientras afirma que le quitaron su bolso en el acto público, con credenciales, llaves y $5,500 que usaría para limpiar un cañaveral

Reacciones y contexto

La afectada expresó su malestar por lo sucedido, calificando el hecho como una injusticia, aunque evitó realizar acusaciones directas contra alguna persona en particular. Trascendió, a través de las mismas imágenes, que el incidente ocurrió dentro del evento y no en un punto externo al mismo, según la versión de la mujer.

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Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del equipo de Hugo Aguilar ni de autoridades locales sobre el hecho, y no ha sido posible verificar de manera independiente la versión completa de los hechos más allá de lo mostrado en el video.

Se recomienda a los asistentes a eventos públicos masivos resguardar sus pertenencias personales, dado que este tipo de incidentes de sustracción de objetos de valor suelen presentarse en aglomeraciones.

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