Danna enciende las redes con sensual foto en bikini y nuevo cambio de look

Danna comparte momentos en la playa (Instagram/ @danna)

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La cantante y actriz Danna encendió sus redes sociales al compartir fotografías en bikini desde la playa en sus historias de Instagram.

Las imágenes, que aparentemente forman parte de una colaboración con la marca italiana Calzedonia, no tardaron en generar una avalancha de reacciones entre sus seguidores: emojis de fuego, “VERANO DANNA” y “LOBERRIMAAAAAA” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación.

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Pero la foto que sacó verdaderos suspiros fue la selfie que se tomó en bikini y compartió a través de sus historias, demostrando la sensualidad de la artista en su nueva etapa creativa que la ha llevado a reinventarse como Danna dejando atrás la imagen que mucho tiempo marcó su carrera como Danna Paola.

La postal playera llega en uno de los momentos de mayor exposición de la artista de 30 años, quien acumula lanzamientos, colaboraciones pendientes y una polémica mediática que decidió cerrar con un comunicado directo a sus fans.

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Danna posa con un traje de baño blanco mientras se toma una selfie frente al espejo en un ambiente interior. (Instagram/@danna)

La era Lucid Dreams y una agenda sin pausas

El 25 de junio presentó el proyecto en vivo por primera vez en un show con entradas agotadas en The Roxy Theatre de Los Ángeles. Ese mismo día estrenó “Si Se Acaba El Mundo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Danna atraviesa la era Lucid Dreams, primer capítulo de su álbum conceptual VISIONS. El miniálbum de cinco canciones, publicado en abril de 2026, nació de su fascinación por el cuadro The Astral Body del estadounidense Mark Rogers y explora su faceta más espiritual e introspectiva.

El 25 de junio presentó el proyecto en vivo por primera vez en un show con entradas agotadas en The Roxy Theatre de Los Ángeles. Ese mismo día estrenó “Si Se Acaba El Mundo”, su colaboración con El Malilla, lanzada a través de Universal Music México y que combina reggaeton con pop contemporáneo.

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El debut en vivo del tema llegó cinco días después, el 30 de junio, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México, donde Danna invitó al reguetonero al escenario y lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!”.

El dueto con Belinda y el EP en camino

Danna había anticipado el proyecto en junio al ser abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ay, sí, ahí viene nuestra canción también. Muy contentas, la verdad”, dijo entonces sin revelar título ni fecha de estreno. (Instagram/@danna)

En paralelo, Danna avanza en uno de los proyectos más esperados del pop mexicano: su colaboración con Belinda. El videoclip del dueto fue grabado el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México, en una sesión que Belinda misma confirmó ante los micrófonos de TUDN tras el partido México vs. Ecuador.

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Danna había anticipado el proyecto en junio al ser abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ay, sí, ahí viene nuestra canción también. Muy contentas, la verdad”, dijo entonces sin revelar título ni fecha de estreno.

Ambas artistas publicaron en sus historias la frase “Dolce Vita”, que sus seguidores interpretaron de inmediato como el posible nombre del sencillo. Danna también confirmó que lanzará un nuevo EP como parte de esta etapa.

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La polémica con Kenia Os y cómo Danna la cerró

La cantante Danna comparte un mensaje escrito a sus seguidores 'Dreamers' a través de una publicación en redes sociales, abordando las críticas recibidas y anunciando proyectos futuros. (Danna/Redes Sociales )

El 21 de julio, una entrevista de Belinda con Vogue sobre su dueto con Danna desató una guerra de fandoms. La frase que encendió todo: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”. Los seguidores de Kenia Os leyeron la declaración como una omisión deliberada de su artista, quien ya tiene el dueto “Jackpot” con Belinda en el álbum Indómita (2025).

La tensión escaló hasta las amenazas de muerte. Belinda borró un comentario que había dejado en el perfil de Os y explicó la decisión en su canal de difusión: “Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”.

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El 23 de julio, Danna fue interceptada por la prensa. Se negó a declarar, dijo que no seguiría “alimentando el tema” y remitió a sus historias de Instagram, donde ya había publicado un comunicado. En él, rechazó la violencia digital y fue directa con sus “Dreamers”: “Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”. Añadió que no existe competencia entre colegas y que “hay lugar para todas”.

La canción de las tres, aún sin fecha

(IG: @applemusic)

Detrás de la polémica hay un proyecto que permanece detenido. Danna, Belinda y Kenia Os grabaron una canción conjunta entre agosto y septiembre de 2025, bautizada por la prensa como el “Blackout mexicano” y anunciada en octubre de ese año en un episodio de Apple Music Radio donde las tres se autoproclamaron “las Chicas Superpoderosas del pop mexicano”.

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El tema nunca se publicó. Fue Kenia Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, y precisó que la decisión provino de Sony Music, no de un conflicto entre las artistas. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”, añadió.

Danna, por su parte, atribuyó la pausa a “cositas administrativas” sin ofrecer más detalles. Kenia Os no emitió ningún comunicado sobre los ataques entre fandoms y el 23 de julio se limitó a publicar en sus historias una fotografía en el gimnasio y un aviso sobre sus próximos conciertos.

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