Cynthia Klitbo explota contra la suciedad en LCDLFM 2026: “He sacado papeles de baño usados de la regadera”

La Casa de los Famosos México - (Captura de pantalla)

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La convivencia en La Casa de los Famosos México 2026 comienza a mostrar sus primeras fracturas. Esta vez fue Cynthia Klitbo quien dejó ver su molestia durante una conversación con Ximena Herrera y otras habitantes, al asegurar que la falta de limpieza y el desinterés de algunos participantes están rebasando los límites.

La actriz afirmó que varios integrantes no están respetando las normas básicas de higiene ni colaborando con las tareas domésticas. “No están cumpliendo las reglas. Yo me la he pasado recogiendo botellas”, expresó, al explicar que constantemente encuentra basura fuera de su lugar y espacios comunes en malas condiciones.

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Pero la declaración que más llamó la atención llegó cuando lanzó una frase que refleja el nivel de su inconformidad: “Piensan que yo soy la mamá”, dejando claro que ya no está dispuesta a asumir responsabilidades que, considera, deben repartirse entre todos los habitantes del programa.

Cynthia Klitbo enumera los problemas de limpieza que encontró dentro de la casa

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida contra Masad Altamimi (Captura de pantalla )

Además de cuestionar la poca participación de algunos habitantes en las tareas domésticas, detalló varias situaciones que, asegura, han complicado la convivencia. Durante la conversación comentó que con frecuencia encuentra basura fuera de su lugar, botellas abandonadas y áreas comunes sin atender. “No están cumpliendo las reglas. Yo me la he pasado recogiendo botellas. Ahorita estaba la basura sin el basurero”, expresó, dejando claro que considera que las normas de limpieza no se están respetando.

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También habló de las condiciones en las que ha encontrado los baños. Señaló que en una ocasión el sanitario quedó con rastros de sangre menstrual y que las toallas faciales para desmaquillarse estaban siendo utilizadas para otros fines, lo que calificó como una falta de consideración hacia el resto de los habitantes. Además, recordó uno de los momentos que más le impactó: “A mí me ha tocado sacar papeles de baño de la regadera. Pregúntale a Aranza, Aranza estaba conmigo”, dijo al asegurar que otra participante presenció la escena. Incluso comentó que llegó a encontrar recipientes del baño en malas condiciones y residuos de papel sanitario en distintas áreas del espacio compartido.

Para la actriz todos estos episodios son consecuencia de que algunos habitantes no están asumiendo su parte en las labores del hogar. “Yo ya participé en todos mis quehaceres de toda la semana. Limpié baños ayer y hoy cociné”, recordó, antes de reiterar que ya no piensa seguir resolviendo problemas que corresponden a todos. Su decisión, explicó, será dejar de intervenir para comprobar hasta dónde llega el desorden si cada participante deja de hacerse responsable de las áreas comunes.

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La tensión podría detonar la primera gran discusión de la temporada

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Cynthia Klitbo anticipan un escenario de mayor tensión dentro del reality. La distribución de las labores domésticas suele convertirse en uno de los principales focos de conflicto cuando el encierro comienza a desgastar la convivencia entre los participantes.

La actriz adelantó que ya tomó una decisión: dejará de intervenir para resolver el desorden que encuentre en las áreas comunes. Con esa postura busca que el resto de los habitantes enfrente las consecuencias de no colaborar con la limpieza y el orden de la casa.

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Si las condiciones continúan igual, este tema podría convertirse en el detonante de la primera gran confrontación de La Casa de los Famosos México 2026, especialmente porque el reclamo involucra responsabilidades compartidas y el cumplimiento de las reglas de convivencia.

La convivencia empieza a cambiar el rumbo del reality

(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras semanas del programa suelen marcar el tono de la competencia y también revelan las diferencias de personalidad entre los famosos. Más allá de las estrategias para permanecer en el juego, la convivencia diaria termina poniendo a prueba la paciencia y la capacidad de trabajar en equipo.

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En esta ocasión, el reclamo de Cynthia Klitbo abrió la conversación sobre el compromiso de cada habitante con las tareas comunes, un aspecto que suele influir tanto en la dinámica interna como en la percepción del público sobre los participantes.

Con el ambiente cada vez más tenso y las diferencias saliendo a la luz, todo apunta a que los conflictos por la convivencia podrían convertirse en uno de los ingredientes más importantes de la temporada, mientras la audiencia sigue de cerca cada conversación y cada desacuerdo dentro de la casa.

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