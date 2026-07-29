Karime Pindter deslumbra con lujoso vestido que solo había portado Kim Kardashian en ‘Solo Las Más 2′

Karime Pindter reaparece como conductora en la semifinal de Sola Las Más 2 con un vestido exclusivo de Balenciaga, una pieza de alta costura que solo había portado Kim Kardashian en un evento privado

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Karime Pindter reaparece como conductora en la semifinal de Sola Las Más 2 con un vestido exclusivo de Balenciaga, una pieza de alta costura que solo había portado Kim Kardashian en un evento privado.

El episodio, transmitido el pasado martes 28 de julio de 2026, marca el regreso de la celebridad al formato de La Más Draga, donde se convierte en tendencia por el uso de un modelo no disponible al público y por los giros inesperados en la competencia rumbo a la final.

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Vestido Balenciaga: la pieza que solo usó Kim Kardashian

La prenda utilizada por Karime Pindter es un vestido tipo bodycon negro de la colección de alta costura de Balenciaga, con cola larga y mangas integradas en forma de guantes.

Este diseño fue creado a medida para Kim Kardashian y se vio por primera vez en la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar, el 27 de marzo de 2022. La marca no comercializa este modelo ni publica su precio, ya que se trata de una pieza exclusiva de pasarela.

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Similares catsuits de Balenciaga han rondado entre 2,850 y 4,200 dólares en el mercado, pero las piezas hechas para alfombra roja suelen superar de manera significativa esos montos. El vestido que llevó Kim Kardashian es considerado una de las piezas más reservadas de la casa de moda, y su aparición en televisión mexicana es inédita.

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Regreso de Karime Pindter y repercusión en redes sociales

La conducción de Karime Pindter en el séptimo episodio de Solo Las Más 2 desata conversación en redes sociales. Usuarios destacan el regreso de la presentadora al reality, así como el impacto de su elección de vestuario. La combinación de celebridad, exclusividad y moda genera tendencia bajo el hashtag #KarimeEnLaMásDraga.

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En el panel de jueces estuvieron presentes Lola Cortés, Aldo Rendón y Alfonso Waithsman, figuras recurrentes en el programa. La presencia de Karime como conductora invitada distingue esta semifinal de otras ediciones y refuerza su lugar en el espectáculo nacional.

Momentos clave de la semifinal: alianzas y controversias

El episodio de semifinal estuvo marcado por una serie de eventos que alteraron la competencia. La temática de la pasarela, llamada La Muy Más, exigió a las participantes creatividad y ejecución en alto nivel.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando la concursante Juana Guadalupe utilizó su beneficio del juego para arrebatarle la estrella rosa a Lupita Kush. Esta maniobra, conocida como El Robo del Siglo, modificó la tabla de puntuaciones y expuso alianzas ocultas en el camerino. La jugada dejó momentáneamente fuera de la final a Lupita Kush, quien hasta ese instante era considerada favorita.

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En el mega reto de maquillaje, las participantes crearon un comercial para la marca patrocinadora. Lupita Kush y Deseos Fab ganaron la prueba, llevándose una estrella dorada cada una. Estos resultados mantienen alta la expectativa rumbo a la final.

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Gran Final de Solo Las Más 2: fechas y transmisión

La competencia culminará con la gran final el próximo 15 de agosto de 2026, en el Auditorio BB de la Ciudad de México. El evento será transmitido en tiempo real por YouTube. La organización espera alta audiencia tanto en la plataforma digital como en los recintos, consolidando a La Más Draga como uno de los formatos más vistos de la televisión y streaming en México.