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Cynthia Klitbo revela en La Casa de los Famosos México cómo descubrió una infidelidad: ellos son sus exnovios

La actriz abrió su corazón y contó un episodio de engaño que vivió en el pasado

En redes sociales se filtraron fotos y videos del momento en que fue custodiada por autoridades de la Ciudad de México tras salir de un bar en su lujosa camioneta Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo se sincera sobre su pasado amoroso. Crédito: Cuartoscuro
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Cynthia Klitbo se ha convertido en una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 con más historias qué contar. Así lo demostró durante un momento en la cocina donde contó a otros habitantes un episodio de infidelidad que vivió en el pasado.

Según la actriz, descubrió que su pareja le era infiel y que además metía a su amante a su casa y a su cama para tener relaciones sexuales. Cynthia Klitbo no dio nombres, pero sí detalló que, cuando sus sospechas ya eran demasiadas, quiso ponerle “un cuatro”. Según su testimonio, su ex cayó en la trampa.

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Su plan consistió en llamarle a un paparazzi para que vigilara su casa todo el tiempo y así lograra fotografiar a su pareja saliendo de su casa con la amante.

Pese a que no reveló el nombre del infiel, ya circulan algunas teorías en redes sociales sobre el posible hombre protagonista de la historia. Aquí te contamos de las exparejas de Cynthia Klitbo y la historia de cómo terminó con ellos.

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Jorge Antolín: se casó con ella para tapar su homosexualidad

La famosa actriz mexicana se casó a los 23 años de edad luego de que el famoso le asegurara que con ello ya no sería llamada “prostituta” Cynthia Klitbo,Jorge Antolin
Cynthia Klitbo revela detalles íntimos de su tormentoso primer matrimonio Credito:IMBD Credito:Cuartoscuro

El primer esposo de Klitbo fue el actor y presentador Jorge Antolín. Ella tenía 23 años cuando él llegó a su puerta. En entrevista, Cynthia ha contado cómo le pidió matrimonio:

“Te casas conmigo. Porque nadie va a estar diciendo que tú eres una prostituta, te voy a dar mi nombre”. Klitbo aceptó.

Lo que siguió fue una luna de miel inexistente y tres años de maltrato. La actriz relató que en la noche de bodas, Antolín apareció en pijama viendo las noticias y le dijo: “¿Qué? La farsa se acabó”.

Klitbo descubrió después que él habría usado el matrimonio para ocultar su orientación sexual. La experiencia le dejó una depresión profunda, un intento de suicidio y bulimia que sostuvo cerca de tres años.

Francisco Gattorno: cinco años juntos y varias infidelidades

Cynthia Klitbo y de Francisco Gattorno
Fotos: Instagram@laklitbocynthia // Televisa

El siguiente matrimonio fue con el actor cubano Francisco Gattorno, su pareja más mediática. Vivieron juntos casi cinco años antes de casarse; el matrimonio duró tres meses. Klitbo perdonó varias infidelidades durante la relación, hasta que Gattorno tuvo un hijo con otra mujer.

“Me pintó el cuerno, pero muchas veces. Cuando nos separamos fue porque él estaba esperando bebé con otra chava”, dijo la actriz.

El escándalo se hizo público cuando Gattorno protagonizó un accidente automovilístico en Quintana Roo acompañado por una mujer que no era Klitbo. A pesar de todo, ambos mantienen hoy una amistad cercana.

Rubén Lira: el padre de su hija Elisa

Mujer con cabello castaño y vestido blanco de lentejuelas. Detrás, un letrero de neón azul que dice "La Casa de los Famosos México".
Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubén Lira, coordinador artístico de Televisa, es el padre de Elisa, la única hija de Klitbo. Se conocieron en 2005 durante la primera temporada de Bailando por un sueño.

La actriz quedó embarazada, pero después se enteró de que Lira tenía otra familia. No volvió a ver a su hija desde que la niña tenía 2 años y 8 meses. Elisa, según declaró Klitbo, quiere quitarse el apellido de su padre.

El cuarto matrimonio fue con el escultor David Gerstein. Duró cuatro años y fue Klitbo quien anunció el divorcio. Entre sus relaciones también figura el actor Juan Vidal, con quien tuvo un noviazgo que describió como “bastante difícil”.

Luis Rodríguez: el novio actual, 30 años menor

Cynthia Klitbo
(@laklitbocynthia)

Desde finales de mayo de 2026, Klitbo sale con Luis Rodríguez, cineasta, fotógrafo y sociólogo mexicano aproximadamente 30 años menor que ella.

La actriz hizo pública la relación antes de entrar al reality. Rodríguez dirige la película El Tigre y evita la exposición mediática. Ante las críticas por la diferencia de edad, Klitbo fue directa: “Yo no sé por qué cuando los hombres se enamoran de una más joven, no pasa nada”.

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