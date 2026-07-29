La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué es la Prueba Semanal y qué se juega hoy martes 28 de julio?

El logo del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México aparece en una imagen que incluye la frase "Prueba Semanal". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes 28 de julio, La Casa de los Famosos México 2026 pone en marcha la prueba semanal, una dinámica que define el presupuesto para comprar alimentos en los siguientes días y que obliga a los 18 habitantes a trabajar en equipo, después de que el lunes Fede Vigevani ganó el liderazgo de la cuarta temporada.

Lo que se juega hoy es el presupuesto semanal completo o una reducción en la despensa. Si los participantes cumplen la misión y respetan todas las reglas, conservan el monto total para la compra de comida; si fallan o incumplen las condiciones, deberán abastecerse con menos productos durante toda la semana.

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Después de la Prueba del Líder del lunes, la dinámica cambia de un beneficio individual a uno colectivo. Fede Vigevani aseguró inmunidad por esta semana, acceso a la Suite del Líder, el poder de salvación y una camioneta como premio.

¿Qué es la Prueba Semanal de La Casa de los Famosos México?

Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)

La Jefa presenta este martes el reto con reglas específicas. La mecánica cambia cada semana y puede incluir pruebas físicas, de habilidad, memoria, coordinación o resistencia, pero todas tienen el mismo objetivo: medir disciplina y colaboración durante varios días.

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Una vez explicada la dinámica, los habitantes deben ajustarse a las condiciones que marque la producción. Según el tipo de prueba, pueden tener que alcanzar una meta diaria, repetir una actividad durante cierto tiempo o completar objetivos antes de una fecha determinada.

Al final del periodo asignado, La Jefa informa si la misión fue superada o si el presupuesto será reducido. En temporadas anteriores, perder esta prueba implicó convivir con una despensa limitada y esa restricción derivó en conflictos por el reparto de alimentos dentro de la casa.

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La cuarta temporada mantiene esta competencia como uno de los ejes de la convivencia semanal. A la par, este martes incluye actividades como Vida en Fotos, las Noches de Cine y la nueva Cabina de las Tentaciones.

(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde y a qué hora ver el inicio de la Prueba Semanal hoy martes 28 de julio?

El inicio de la Prueba Semanal se puede ver en la gala diaria, que arranca a las 22:00 horas por el Canal 5. Mientras que en ViX, la pregala comienza a las 21:30 horas y la postgala está programada para las 23:00 horas. Cabe recordar que la transmisión en vivo de la casa se mantiene disponible las 24 horas a través del servicio de streaming.

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Los martes también suman dinámicas en la temporada 2026

Además del arranque de la prueba semanal, los martes incluyen esas nuevas secciones para modificar la convivencia y abrir espacio a nuevas estrategias entre los participantes. La edición 2026 las suma como parte de los cambios de formato de esta temporada.

Aunque la prueba de hoy influye de manera directa en la comida y en el ambiente dentro de la casa, la permanencia de los habitantes no depende de ese resultado. La continuidad en el reality sigue en manos del público.

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En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

¿Cuál es el cronograma de actividades de la semana en La Casa de los Famosos México?

Lunes: Prueba de Líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal, Noche de Cine, Vida en Fotos y Cabina de las Tentaciones.

Miércoles: Noche de Nominación.

Jueves: Prueba de Salvación, final de la prueba semanal, Moneda o Caja del Destino y Cena de Nominados.

Viernes: Robo de Salvación y Fiesta Temática.

Sábado: Compra de despensa.

Domingo: Posicionamiento, Sinceramiento y Gala de Eliminación.