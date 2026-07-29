La Casa de los Famosos México 2026: Estos son los dúos que arrasan en redes sociales

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

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Los primeros días de La Casa de los Famosos México 2026 ya tienen a las redes sociales debatiendo sobre quiénes serán las alianzas más fuertes de la temporada.

Tres dúos concentran la atención: Karina Torres con Gema Garona, Karina Torres con Aldo Rendón, y Yahir con Memo Schutz. El público los compara con parejas icónicas de ediciones anteriores y apuesta por su permanencia en la competencia.

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La dupla entre Karina Torres y Gema Garoa

Los seguidores del reality han destacado la forma tan orgánica en la que se formó este dúo, señalando que ambas son auténticas dentro de la casa.

Llegando a compararlas con Wendy Guevara y Marie Claire, habitantes de la primera temporada.

“Lo que me quitaron en la primera temporada con Marie Claire y Wendy... al fin lo va a sanar Gema y Karina por favor no me la saquen”, comentan usuarios en redes sociales.

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Seguidores de Karina Torres han mencionado que Gema les parece una gran dupla para “La Licenciada”, esperando que ambas puedan llegar lo más lejos posible.

“Gema ha sido una sorpresa buena esta temporada, se ve super genuina, bien desmadrosa... me gustó su personalidad...esperemos así siga y llegará lejos”

“Gema puede convertirse en la sorpresa de la temporada la verdad. Tiene carisma y la siento natural”

“Me encanta gema ojalá que le vaya bien y que salga con bastante trabajo y que consiga su tan anhelado protagónico”

Son algunos de los comentarios en redes sociales sobre el dúo en los primeros días de competencia.

Los seguidores de Karina Torres esperan que forme un gran equipo con Gema Garoa (Captura de pantalla )

Karina Torres y Aldo Rendón

Otros de los dúos que está tomando fuerza en redes sociales es la combinación entre Aldo Rendón y Karina Torres, los usuarios señalan que ambos comparten su sentido del humor.

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Señalan que este dúo es genuino y puede llegar a ser uno de los más fuertes y duraderos dentro de la casa para esta cuarta temporada.

Incluso el público espera ver un equipo entre Gema, Aldo y Karina, mencionando que son los más auténticos: “Gema, Aldo y Kari fueron genuinos. Entienden su humor sin problema y eso esta bien”.

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El público del reality espera que estos habitantes puedan formar un equipo (Captura de pantalla: X/@Jossqueen9)

Yahir y Memo Schutz

Por su parte, el dúo de Yahir y Memo Schutz ha comenzado a desatar las comparaciones con otras ediciones de La Casa de los Famosos México.

La comparación más mencionada de este dúo es con Arath de la Torre y Mario Bezares, los usuarios aseguran que ambos son personas tranquilas, conectan con el público y tienen “buenas vibras”.

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“Los dos tienen buen cotorreo y hablan de muchos temas. Me encantan y con Ernesto igual cotorrean chido los tres”

“Si, también cuando Memo se pone a hablar con Fede de deportes, es como un padre hablando con su hijo”

Son algunos de los comentarios acerca de este dúo.

A pesar de que ninguno de los dúos comparte cuarto entre si, se espera que con la dinámica de este martes 28 de julio pueda mover el rumbo de la competencia, emparejando por lo menos a uno de estos dúos.

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Yahir y Memo Schutz se postulan como uno de los dúos de la temporada (Captura de pantalla: X/@lacomadritaof_)

¿Cuál es la dinámica para este martes?

El público de La Casa de los Famosos México podrá tomar la decisión de mover a los habitantes de sus habitaciones actuales.

Esto representa el primer gran cambio dentro de la casa, modificando las primeras alianzas y estrategias entre los cuartos, cambio que podría formar alianzas muy importantes.

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La posibilidad de que el público reordene las habitaciones rompe cualquier estrategia de alianza que los participantes hayan comenzado a construir en sus primeras horas de convivencia. Las amistades y tensiones en Ibiza, Malibú y Tulum podrían quedar disueltas antes de que terminen los primeros dos días del juego.

(Infobae México/Jenifer Nava)

La redistribución rompe la primera estrategia armada por los capitanes

La asignación original de cuartos no surgió de una decisión libre de productores o concursantes. Una dinámica de pelotas al azar definió a los integrantes, mientras el público había elegido antes a los capitanes de la temporada.

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Tulum, Ibiza y Malibú son las nuevas habitaciones. (Infobae/Jenifer Nava)

Karina Torres encabeza Tulum, Fede Vigevani está al frente de Malibú y Aldo Rendón lidera Ibiza. Cada uno formó su grupo con apenas unas horas de conocer al resto de los habitantes.

Ibiza quedó integrada por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

En Malibú quedaron Fede Vigevani, Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Tulum se conformó con Karina Torres, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Ese reparto será el que el público podrá modificar este martes 28 de julio.