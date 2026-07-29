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Aldo Rendón decepciona al experto en moda Edy Smol con su look para La Casa de los Famosos México 2026

El stylist tuvo algunos problemas con el primer look del reality show

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
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Edy Smol criticó el outfit con el que Aldo Rendón llegó a la gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026. El experto en moda, amigo y colega del stylist, señaló que el look no cumplió con las reglas más básicas del vestido para televisión y que el resultado decepcionó frente a las expectativas que generaba un profesional de la imagen.

El veredicto llegó durante el programa Cuéntamelo, Ya!, donde Smol analizó uno a uno los atuendos de los participantes de la cuarta temporada del reality.

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“La regó completamente”, dijo Smol sobre Aldo Rendón

Aldo Rendón
El look total black de Aldo Rendón no gustó a Eddy Smol (@NachoConO)

Smol no guardó el comentario por consideración a la amistad. Fue directo desde el arranque: “Aldo Rendón me extraña, es mi amigo, lo quiero, compañeros de trabajo, pero la regó completamente. Lo primero que tú sabes cuando eres stylist es que si vas a vestir a una conductora, una cantante, una actriz se va a estar moviendo, no le puedes poner cosas que se caigan”.

La crítica apuntó a un error de oficio, no de gusto. Para Smol, Rendón ignoró una regla que él mismo aplica con sus clientes: la funcionalidad del look en movimiento. En una gala de televisión, donde el participante camina, sube escaleras y posa frente a cámaras, el vestuario tiene que sostenerse.

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Lentes, aretes y tacones: todo cayó durante la gala

Piden a Morena proteger más a sus candidatos. Morena, Edy Smol, 4T
Edy Smol dio su opinión sobre el ouftit de Aldo Rendón Crédito:Cuartoscuro

El look que llevó Aldo Rendón consistió en una vestimenta negra acompañada de aretes, lentes y tacones altos. El problema fue que ninguno de esos accesorios resistió la noche. Smol describió el momento con precisión: “Se le cayeron los lentes, se le cayeron los aretes, el tacón estaba... él mismo estaba que no aguantaba los tacones”.

La imagen del stylist luchando contra su propio calzado frente a las cámaras no pasó desapercibida. Smol remató su análisis con una frase que sintetizó la decepción colectiva: “Siento que esperábamos algo mega espectacular y sí quedó a deber”.

El peso de las expectativas sobre un stylist profesional

Aldo Rendón -México- 9 julio
Aldo Rendón lleva más de 20 años vistiendo a las más famosas de México (Instagram)

El señalamiento de Smol tiene un fondo que va más allá de la estética. Rendón es conocido en el medio por su trabajo como stylist de figuras del espectáculo y por sus looks personales, que suelen generar conversación en redes sociales. Esa trayectoria construyó una expectativa alta para su presentación en el reality.

Smol aclaró que su crítica no apuntó a la composición del atuendo en sí, sino a la ejecución. El problema no fue el concepto, sino que los elementos elegidos no estaban a la altura de las exigencias de una gala en vivo. Para alguien que viste a otros con esa lógica como parte de su trabajo, el error resultó más visible.

La audiencia se dividió en redes sociales

Las palabras de Edy Smol abrieron el debate entre los seguidores del programa. Las reacciones en redes oscilaron entre quienes respaldaron la crítica y quienes la atribuyeron a envidia. “La envidia hablando”, escribió un usuario. Otro respondió: “Eddy siempre se ha vestido mejor que Aldo y tiene razón en sus comentarios”.

Hubo quienes defendieron el estilo personal de Rendón con otro argumento: “Los que conocen a Aldo Rendón saben perfectamente que él se viste como le da la gana, que lo que sabe lo usa para y con sus clientes, más que con él mismo”. Una voz más añadió: “Creo que muchos no estamos preparados para el glamour de Aldo y menos para los precios que carga en sus outfits”.

Rendón, uno de los favoritos del público dentro de la casa

Más allá del debate por su vestimenta, Aldo Rendón se posiciona como uno de los habitantes más queridos por la audiencia en los primeros días de La Casa de los Famosos México 2026. Su presencia dentro de la casa ha generado momentos que circulan en redes, entre ellos el incidente con Gema Garoa en la sala, donde sus comentarios arrancaron carcajadas entre sus compañeros.

La polémica por su outfit de entrada no parece haber afectado su popularidad. El debate, en todo caso, le dio más visibilidad en un momento en que la temporada apenas arranca.

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