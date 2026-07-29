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Terremoto en Japón sorprende a Werevertumorro: el youtuber narra cómo vivió el fenómeno

Gabriel Montiel se encuentra de vacaciones en el País del Sol Naciente, donde se reportó un fuerte sismo en la prefectura de Kumamoto

Werevertumorro
El youtuber se encuentra en Japón al elegirlo como su lugar para vacacionar. [Twitter/@Werevertumorro]
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Gabriel Montiel, figura mexicana que se consagró como uno de los pioneros del entretenimiento digital, en virtud del éxito por su canal de Youtube, Werevetumorro, informó en sus redes sociales que tomaría unas lujosas vacaciones en Japón, donde recién se registró un terremoto con magnitud de 7.1.

De inmediato, los fans de Werever comenzaron a preguntar por él para saber si se encontraba bien tras el fenomeno ocurrido en el País del Sol Naciente. Afortunadamente, Gabriel Montiel se pronunció en su cuenta de X para confirmar que se encuentra bien.

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“Todo bien, es muy lejos de Tokio donde pasó“, confirmó el youtuber que, además, compartió una imagen de la distancia que existe entre la prefectura de Kumamoto, donde fue el epicentro de este terremoto, con su ubicación actual en el país de Asia.

Mapa satelital de Japón con ciudades Fukuoka, Osaka, Tokio y Hakodate. Un pin rojo señala Fukuoka y un círculo azul marca Tokio. Mar de Japón visible.
El youtuber tranquilizó a sus seguidores, afirmando estar bien porque el epicentro fue lejos de su localización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 23 de julio, Werevertumorro hizo saber que tomaría un vuelo rumbo a Japón y quiso saber de sus propios followers que tipo de contenido les gustaría ver para no repetir el mismo contenido que ya anteriormente grabaron otros youtubers de México.

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“Me voy a Japón y obvio iré a las cosas típicas, pero me gustaría ir a otro tipo de lugares atípicos. Ya hay 15 videos de los 7eleven o de las tarjetas Pokemon... se me ocurrió ir al béisbol, ir a los casinos de allá... cosas así. ¿Alguna cosa “rara” que les gustaría ver?”, publicó Gaborever.

Terremoto de magnitud 7.1 sacude el sur de Japón

El terremoto en Japón dejó cortes de electricidad y agua, suspendió el Shinkansen, cerró temporalmente el Aeropuerto Aso Kumamoto y causó daños en la autopista de Kyushu y el Castillo de Kumamoto.
Vista aérea muestra el centro comercial dañado tras un terremoto de magnitud 7,1 (Crédito Reuters)

El terremoto que se registró este 28 de julio en Japón tuvo epicentro en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, con una magnitud de 7.1. Las autoridades reportaron al menos una persona fallecida, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos, principalmente por el colapso de un centro comercial en la localidad de Kashima.

Varias personas quedaron atrapadas tras el derrumbe del segundo piso y un incendio posterior. Se estima que hasta 30 empleados del centro comercial no han podido ser localizados hasta el momento.

El terremoto en Japón ocasionó cortes de electricidad que afectaron a más de 45,000 hogares y establecimientos, daños en carreteras y puentes, la suspensión del transporte ferroviario y aéreo en la región. Incluso, más de 150,000 residentes recibieron la orden de evacuar hacia refugios habilitados por las autoridades.

Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta preventiva de tsunami, que fue retirada poco después al no detectarse actividad anormal en el mar. La autoridad nuclear japonesa confirmó que no se registraron anomalías en las plantas nucleares cercanas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, informó que los trabajos de rescate persisten a marchas forzadas y que el gobierno labora para restablecer los servicios afectados, y atender a las víctimas por este fenómeno natural con magnitud de 7.1 sucedido este martes 28 de julio.

México expresa solidaridad con Japón tras terremoto

La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico de magnitud 7.1 y difunde que, hasta ahora, no hay connacionales lesionados ni afectados
La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico de magnitud 7.1 y difunde que, hasta ahora, no hay connacionales lesionados ni afectados

El gobierno de México, a través de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó los desastres en Japón provocados por el terremoto en Kumamoto, que sacudió la isla de Kyushu hoy.

“La SRE lamenta los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y le expresa a su pueblo la solidaridad de México en estos momentos difíciles", dice el mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

De igual manera la SRE informó que no hay reporte de connacionales afectados por el sismo en el país del Sol Naciente. “La Embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento".

Asimismo, la Cancillería recomienda a los mexicanos que radican en Japón que se mantengan informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades japonesas mientras habilitan un número de emergencia disponible las 24 horas de la semana para brindar asistencia o protección consular.

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