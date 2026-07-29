Gema Garoa “enseña de más” por accidente a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: “Me quedé fría”

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

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Gema Garoa pasó por un incómodo momento en la sala de La Casa de los Famosos México cuando se acostó encima de Aldo Rendón para abrazarlo y, sin querer, mostró de más cuando se le levantó el vestido. En ese momento, Karina Torres también se encontraba sentada en el sillón, por lo que ella vio todo lo que ocurrió.

Fue precisamente Karina quien le avisó a Gema. En tono divertido, le dijo: “Hermana, se te ve todo el asifor”. De inmediato, Memo Schutz bromeó con el asunto diciendo “Ya se viralizó”. La actriz tomó con humor el accidente y soltó: “Nadie me estaba grabando, nunca me ven las cámaras”.

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Para aligerar aún más la tensión, Karina Torres le dijo: “Se te veía hermosa. Me quedé fría. No usa calzones”, y Aldo Rendón también bromeó: “Se te vio la pan... qué asco y te me pones aquí”.

Gema Garoa y Karina Torres protagonizan momento gracioso en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla)

Gema Garoa entró al reality horas después de enterarse de la muerte de su padre

El ingreso de Gema Garoa a La Casa de los Famosos México 2026 estuvo marcado por una circunstancia que nadie esperaba. La actriz se enteró del fallecimiento de su padre, David García Chavira, de 70 años, mientras permanecía aislada en el hotel previo al estreno del programa. Aun así, decidió entrar.

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Garoa fue presentada como habitante sorpresa por la conductora Galilea Montijo durante la gala del domingo 26 de julio. Antes de ingresar a la casa, Montijo le dio un abrazo en el escenario. La actriz agradeció con la voz entre cortada.

Gema Garoa habla de la muerte de su papá. (Captura de pantalla)

Durante el brindis de la primera noche, Garoa tomó la palabra y puso el contexto sin buscar lástima: “Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer”.

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Aclaró de inmediato que la relación con su padre era reciente y que no tenía una convivencia de padre e hija con él. Luego lanzó la frase que arrancó aplausos de sus 17 compañeros: “No quiero que me salgan con la mamad* de que: ‘La nomino para que viva el duelo con su familia’”. Y remató: “No tengo familia, no tengo familia. Soy huérfana, entonces quiero vivir mi duelo con ustedes”.

Más de una década de carrera en telenovelas de Televisa

Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)

Su nombre completo es Gema García Figueroa, originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas. El apodo artístico “Garoa” surge de las iniciales de ese nombre. Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se graduó en 2013, y debutó en pantalla al año siguiente.

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En 2015 consiguió su primer papel en los melodramas de la televisora con Pasión y poder, producida por José Alberto “El Güero” Castro, junto a Fernando Colunga y Jorge Salinas. Desde entonces participó en producciones como Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Contigo sí y Fugitivas, en busca de la libertad, entre otras.

Su proyecto más reciente antes del reality fue Hermanas, un amor compartido (2026), donde interpretó a Marcela, una mujer en una relación marcada por violencia emocional. Para construir el personaje realizó un proceso de investigación sobre el tema. Compartió créditos con Osvaldo Benavides, Danna García y Adriana Louvier.

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“Como buena norteña, hablo recio”

Antes de entrar a la casa, Garoa fue directa sobre su carácter: “Como buena norteña, hablo recio y no me voy a quedar callada ni por nada, ni por nadie”. También advirtió que su propio radar con las personas puede jugarle en contra: “Luego pienso que todos son buena onda... y después me va de la ching*ada”.

Declaró que su objetivo es ser la fiesta de la temporada, llevarse buenos amigos y, de ser posible, ganar los 4 millones de pesos del premio mayor.

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