Rescatan a tres personas secuestradas en Veracruz, dos de ellas con ficha nacional de búsqueda activa. Crédito: Semar

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La Marina, SSPC y FGR rescataron a tres personas secuestradas en Veracruz tras ejecutar 10 órdenes de cateo en inmuebles de los municipios de Boca del Río y Veracruz. Dos de las víctimas contaban con fichas nacionales de búsqueda activas al momento de su liberación.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia, investigación, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar una red de inmuebles vinculados al delito de secuestro. Las tres personas fueron halladas en una propiedad ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Veracruz, donde recibieron atención médica y psicológica de manera inmediata.

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Diez cateos simultáneos en dos municipios

Agentes de campo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano administrativo desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), identificaron 10 inmuebles en Boca del Río y Veracruz con presunta vinculación al delito de secuestro. Con esa información, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

Rescatan a tres personas secuestradas en Veracruz, dos de ellas con ficha nacional de búsqueda activa. Crédito Visuales IA Infobae

Las diligencias se ejecutaron de forma coordinada entre elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR. La acción simultánea en los 10 puntos buscó evitar que los presuntos responsables pudieran ser alertados o trasladar a las víctimas.

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Fue durante la intervención de uno de esos inmuebles, en la colonia Ricardo Flores Magón, donde se concretó el rescate de las tres personas privadas de su libertad.

Dos víctimas con ficha nacional de búsqueda

De las tres personas liberadas, dos figuraban en el sistema de fichas nacionales de búsqueda, lo que indica que su desaparición había sido denunciada formalmente ante las autoridades y que existían mecanismos de alerta activos para su localización.

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Rescatan a tres personas secuestradas en Veracruz, dos de ellas con ficha nacional de búsqueda activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fichas son administradas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las tres víctimas recibieron atención médica y psicológica conforme a los protocolos de atención a personas rescatadas en contextos de privación ilegal de la libertad.

Armas, teléfonos y documentación entre lo asegurado

Además del rescate, los cateos arrojaron el decomiso de diverso material relacionado con la operación delictiva. Las autoridades aseguraron siete equipos de telefonía celular y dos sobres con tarjetas SIM, elementos que podrían ser clave para rastrear comunicaciones entre los presuntos involucrados.

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También se decomisó una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación variada. Todos los inmuebles intervenidos y los objetos decomisados fueron procesados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Investigación abierta para determinar responsabilidades

La carpeta de investigación quedó en manos del Ministerio Público, cuya tarea será esclarecer los hechos, establecer la cadena de responsabilidades y determinar los cargos que correspondan a las personas involucradas.

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Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de combate al secuestro en el estado de Veracruz, que incluye labores de inteligencia previas a cada intervención y la coordinación entre fuerzas federales para garantizar la eficacia de los operativos.

El caso se suma a una serie de operaciones similares en las que la articulación entre SEMAR, SSPC y FGR ha sido el eje central para la localización y liberación de personas víctimas de privación ilegal de la libertad en distintas entidades del país.

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Secuestro en Veracruz: el tercer estado con más casos en el país

Veracruz acumula 213 casos de secuestro entre octubre de 2024 y junio de 2026, lo que lo posiciona como el tercer estado con mayor incidencia a nivel nacional, según datos de la asociación Alto al Secuestro. Solo Sinaloa y Chihuahua registran cifras superiores en ese periodo.

En junio de 2026, el estado registró ocho secuestros, cifra que lo colocó en el tercer lugar mensual del país y entre los ocho estados con mayor tasa por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el mismo informe. Poza Rica es el municipio veracruzano con mayor concentración histórica de casos: 41 secuestros acumulados en el periodo analizado, empatado en quinto lugar nacional con Cajeme, Sonora.

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La zona conurbada entre el puerto de Veracruz y Boca del Río concentra una parte considerable de esa actividad delictiva. En febrero de 2026, un operativo del Gabinete de Seguridad en esa misma área derivó en la detención de 14 presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del grupo en la región. Ese operativo incluyó 13 cateos simultáneos y culminó con la liberación de una persona privada de su libertad.

Entre el 17 y el 20 de julio de 2026, nuevos operativos coordinados en 37 municipios resultaron en la liberación de dos víctimas de privación ilegal de la libertad en Veracruz y Cazones, además de la localización de cinco hombres víctimas de secuestro virtual en Xalapa y Oteapan.

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