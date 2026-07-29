Sin tener representación oficial, Vicente Fox presume invitación a la toma de protesta de Keiko Fujimori

Vicente Fox señaló que sostuvo grandes conversaciones con líderes de distintas naciones. Crédito: X/ @VicenteFoxQue

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El ex presidente Vicente Fox informó que viajó a Perú para acompañar la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori, según un mensaje que publica este 28 de julio en su cuenta de X.

En el mismo tuit, Fox sostuvo que mantuvo “grandes conversaciones con líderes de distintas naciones” con el objetivo de “fortalecer la democracia, la libertad y la cooperación entre nuestros pueblos”. También agregó: “¡América Latina merece un futuro de oportunidades!”

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Cabe destacar, las relaciones diplomáticas entre México y Perú están rotas desde el 3 de noviembre de 2025. El país sudamericano tomó la decisión unilateral de cortarlas después de que México concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo.

La presidenta electa Keiko Fujimori asume este 28 de julio en el Congreso de Perú

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú este 28 de julio en el Congreso y devolvió el apellido Fujimori al Ejecutivo tras más de 30 años. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú este 28 de julio con la presencia de sus hijas y hermanos en el Congreso, pero sin Kenji, una ausencia que coincide con el inicio de un gobierno que devuelve el apellido Fujimori al Ejecutivo más de tres décadas después de la primera investidura presidencial de su padre.

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Los familiares de la presidenta electa entraron al Palacio Legislativo alrededor de las 10:00 horas (hora local) y ocuparon uno de los palcos de honor del hemiciclo. Desde ahí siguieron la sesión solemne en la que se realiza la juramentación presidencial y arranca la nueva gestión.

Entre los asistentes están sus hijas Kiara y Kaori Fujimori, así como sus hermanos Sachi Fujimori e Hiro Fujimori, quienes llegaron con sus familias para acompañar la ceremonia. En el mismo palco también estaban el novio de Kiara, la esposa y los hijos de Hiro, y la hija de Sachi.

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Gobierno de Keiko Fujimori promete un bono único para micro y pequeñas empresas tras el alza salarial

El gobierno de Fujimori no precisó la fecha de entrada en vigor del aumento a la remuneración mínima vital. REUTERS/Angela Ponce

La presidenta Keiko Fujimori anunció este 28 de julio que la remuneración mínima vital subirá a 1 mil 300 soles, una medida que su gobierno vincula con mejores ingresos para los trabajadores y con un apoyo extraordinario a micro y pequeñas empresas para enfrentar el mayor costo laboral durante el periodo 2026-2031.

El nuevo monto representa un alza frente a los 1 mil 130 soles vigentes, cantidad que quedó establecida tras el aumento aprobado en 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte. La presidenta no precisó la fecha de entrada en vigor, pero sí confirmó que el ajuste irá acompañado de un bono compensatorio por única vez.

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Fujimori presentó la medida en su primer Mensaje a la Nación tras jurar en el cargo ante el Congreso de la República. En ese discurso delineó el enfoque económico de su administración, que tendrá al frente del Ministerio de Economía y Finanzas a Elmer Cuba.

El propio discurso puso el acento en el mecanismo de compensación. La presidenta sostuvo que servirá para ayudar a incorporar trabajadores a la formalidad y para asumir de manera responsable el nuevo costo laboral.

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Keiko Fujimori llegó a la Presidencia para el periodo 2026-2031 y se convirtió en la primera mandataria elegida desde los comicios de 2021, en los que Pedro Castillo resultó ganador. Su primer mensaje como jefa del Estado ocurrió después de tres intentos fallidos en los que alcanzó la segunda vuelta.

Vicente Fox publica un video para respaldar a Ernesto Ruffo y dice que “mete la mano al fuego”

Vicente Fox publicó un video en el que respaldó a Ernesto Ruffo y aseguró que “mete la mano al fuego” por el exgobernador panista. (Foto: redes sociales)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el pasado 24 de julio a la defensa pública que hizo Vicente Fox de Ernesto Ruffo y reiteró que el exgobernador de Baja California es el principal accionista de la empresa señalada por contrabando de combustible y fraude para evadir el IEPS, en una investigación de la FGR que, dijo, lleva un año.

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Fox publicó en su cuenta de X un video para respaldar al exgobernador panista. Ahí afirmó: “¡Atención! Yo meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo y lo haré mil veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, sé su integridad, su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida, conozco su gobierno. Meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo”.

En dicho caso hay ocho órdenes de aprehensión, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que la indagatoria sigue abierta.

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