México
Agregar Infobae enGoogle

Comida corrida por 11 pesos en la CDMX: todo lo que necesitas saber sobre los Comedores para el Bienestar

El Gobierno de la CDMX tiene una red de Comedores para el Bienestar en las 16 alcaldías donde se sirven comidas completas y nutritivas a bajo costo

El programa busca garantizar el derecho a la alimentación de quienes habitan o transitan por la Ciudad de México. (TikTok/@sebiencdmx)
Guardar

El Gobierno de la Ciudad de México opera una red de comedores donde cualquier persona puede obtener una comida completa por 11 pesos de lunes a viernes, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación en zonas con alta marginación.

El programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, suma 543 espacios distribuidos en las 16 alcaldías y proyecta servir más de 25 millones de raciones durante 2026.

PUBLICIDAD

Enchiladas con mole, arroz rojo y frijoles refritos servidos en plato de talavera sobre mantel de hule colorido; fondo de comedor desenfocado.
Cualquier persona puede acceder al servicio sin importar su lugar de origen o condición económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se ubican los Comedores para el Bienestar y cómo funciona el programa

El programa se llama Comedores para el Bienestar y funciona en cinco modalidades: Comedores Comunitarios, Comedores Públicos, Comedores Consolidados, Come Móviles y Comedores Emergentes.

Cada modalidad atiende un perfil distinto de población y opera con condiciones de acceso diferentes.

Infografía con el programa Comedores para el Bienestar en CDMX, sus modalidades, cifras, reglas de acceso, horarios, e iconos de ubicación.
La infografía detalla las cinco modalidades y las reglas de acceso al programa Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México, ofreciendo comidas a bajo costo o gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Comedores Comunitarios son la modalidad más extendida: 415 espacios gestionados por comités vecinales de al menos tres personas.

Aquí se cobra una cuota de recuperación de 11 pesos por ración. El horario es de lunes a viernes, de 13:00 a 16:00 horas, aunque puede ajustarse si la comunidad lo solicita.

PUBLICIDAD

Se puede consultar la ubicación más cercana a la persona interesada en el siguiente link: https://sebien.cdmx.gob.mx/comidas-completas-bajo-costo.

Albañiles con cascos comiendo, trabajadora doméstica en cocina, barrendero en banqueta, transportista en vehículo, puestos de comida con cocineras, sacos de cemento.
Quienes deseen llevarse la comida deben traer su propio recipiente, ya que no se entregan envases desechables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Comedores Públicos cuentan con 32 instalaciones donde la comida es completamente gratuita.

Están pensados para personas en situación de calle, familiares de pacientes hospitalizados y población en emergencia. El horario va de 10:00 a 17:00 horas, o antes si se agotan las raciones.

Cómo acceder: sin documentos, solo registro básico

El proceso para recibir la comida completa es directo y sencillo. En los Comedores Comunitarios, basta presentarse, anotar nombre completo, sexo, edad y firma en la libreta de asistencia, pagar los 11 pesos y recibir la ración. No se solicita identificación ni comprobante de domicilio.

Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
La cuota de recuperación en los Comedores Comunitarios es de 11 pesos por ración; en los Comedores Públicos y Come Móviles el servicio es gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los Comedores Públicos el procedimiento es similar: llegar, llenar una cédula de derechohabiente en las instalaciones y solicitar el servicio. El acceso no puede negarse por razones personales o sociales.

El programa da prioridad a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Nadie que transite o habite la ciudad queda excluido por su condición económica o lugar de origen.

Los Comedores Comunitarios atienden de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas; los Comedores Públicos, de 10:00 a 17:00 horas o hasta agotar raciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Comedores Comunitarios atienden de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas; los Comedores Públicos, de 10:00 a 17:00 horas o hasta agotar raciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recomendación práctica: quienes quieran llevarse la comida deben traer su propio recipiente, ya que el programa no entrega envases desechables.

Los Come Móviles llevan comida gratis a hospitales y zonas de difícil acceso

Doce unidades itinerantes —los Come Móviles— recorren la ciudad y se estacionan principalmente en los alrededores de hospitales públicos para atender a familiares de personas internadas.

El servicio es gratuito, igual que en los Comedores Emergentes, que se activan durante contingencias o desastres.

Chilaquiles divorciados, pollo, huevo estrellado, contraste de salsas, desayuno mexicano tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Por cada ración en un Comedor Comunitario, el gobierno aporta un subsidio de 13 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comedores instalados en las Utopías y Casas de las 3Rs también cobran 11 pesos por ración.

En estos espacios el horario varía: las Utopías atienden de martes a sábado, de 13:00 a 17:00 horas; las Casas de las 3Rs, de lunes a viernes en el mismo horario.

Ilustración vectorial plana de una mesa de madera con un desayuno variado. Se ven huevos fritos, tostadas de aguacate, tocino, yogur con bayas, requesón, café y bebidas.
Para localizar el comedor más cercano o solicitar información, la Dirección de Comedores Sociales atiende al 55 8957 3466, extensión 135. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un presupuesto de 573 millones de pesos para 2026

El programa opera con un presupuesto total de 573 millones de pesos para el ejercicio 2026, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.

De ese monto, 311 millones se destinan a los Comedores Comunitarios y 203 millones a los Comedores Públicos, incluidas las modalidades emergentes y los Come Móviles.

Por cada ración en un Comedor Comunitario, el gobierno aporta un subsidio de 13 pesos que el comité administrador usa exclusivamente para la compra de insumos.

Infografía sobre el presupuesto de comedores sociales con texto, números, monedas, balanza, personas comiendo, edificio, camión de comida, mano, teléfono y mapa.
El programa da prioridad a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuota de 11 pesos que paga el usuario completa el costo operativo real de cada comida.

Para localizar los comedores, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social dispone de un mapa interactivo en su portal oficial donde se puede consultar nombre, dirección y teléfono de cada espacio. También se puede llamar directamente a la Dirección de Comedores Sociales al 55 8957 3466, extensión 135.

Temas Relacionados

Comedor ComunitarioComidaComida GratisProgramas Para El BienestarCdmxSecretaria Del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

La conductora de Hoy respondió a los comentarios sobre su imagen y adelantó que hablará del tema junto a su doctora

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

La primera jornada marca el inicio de la nueva etapa en la historia del futbol femenil mexicano

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

La presidenta subrayó que la cooperación bilateral es constante y recíproca, e insistió en que ambos gobiernos deben asumir responsabilidades compartidas

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Denuncian intimidación contra periodista Rossi Linares que cubría operativo policial en Morelos: la retuvieron casi dos horas

Organizaciones como CIMAC acusaron violencia contra mujeres periodistas al limitar su trabajo por razones de género

Denuncian intimidación contra periodista Rossi Linares que cubría operativo policial en Morelos: la retuvieron casi dos horas

México está en el nivel más bajo de inseguridad alimentaria, pero 21 millones siguen sin acceso pleno a comida, reconoce Sheinbaum

La presidenta celebró que un informe de la ONU señaló que México redujo 3.1% el costo relativo de una dieta saludable

México está en el nivel más bajo de inseguridad alimentaria, pero 21 millones siguen sin acceso pleno a comida, reconoce Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Trabajador dispara y mata a presunto ladrón durante robo en empresa de Coyoacán

“FGR sigue investigando a ‘El Mayo’ Zambada”: Sheinbaum evita fijar postura sobre posible acuerdo entre el capo y EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Caso Roxana Guzmán: alcalde de Ixhuatlán del Sur asegura que los señalamientos en su contra se basan en una imagen hecha con IA

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

Roberto Palazuelos revela el motivo definitivo de su ruptura con Luis Miguel

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Ultra México 2026: Precios de los boletos, fases de venta y dónde comprarlos antes de que se agoten

DEPORTES

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

Canelo Álvarez respalda a joven seleccionado mexicano y cubrirá sus gastos para competir en el Mundial Sub-19

México se adueña del mar Caribe: así le fue a la delegación de surf en Santo Domingo 2026

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte