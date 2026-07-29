Comida corrida por 11 pesos en la CDMX: todo lo que necesitas saber sobre los Comedores para el Bienestar

El programa busca garantizar el derecho a la alimentación de quienes habitan o transitan por la Ciudad de México. (TikTok/@sebiencdmx)

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El Gobierno de la Ciudad de México opera una red de comedores donde cualquier persona puede obtener una comida completa por 11 pesos de lunes a viernes, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación en zonas con alta marginación.

El programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, suma 543 espacios distribuidos en las 16 alcaldías y proyecta servir más de 25 millones de raciones durante 2026.

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Cualquier persona puede acceder al servicio sin importar su lugar de origen o condición económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se ubican los Comedores para el Bienestar y cómo funciona el programa

El programa se llama Comedores para el Bienestar y funciona en cinco modalidades: Comedores Comunitarios, Comedores Públicos, Comedores Consolidados, Come Móviles y Comedores Emergentes.

Cada modalidad atiende un perfil distinto de población y opera con condiciones de acceso diferentes.

La infografía detalla las cinco modalidades y las reglas de acceso al programa Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México, ofreciendo comidas a bajo costo o gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Comedores Comunitarios son la modalidad más extendida: 415 espacios gestionados por comités vecinales de al menos tres personas.

Aquí se cobra una cuota de recuperación de 11 pesos por ración. El horario es de lunes a viernes, de 13:00 a 16:00 horas, aunque puede ajustarse si la comunidad lo solicita.

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Se puede consultar la ubicación más cercana a la persona interesada en el siguiente link: https://sebien.cdmx.gob.mx/comidas-completas-bajo-costo.

Quienes deseen llevarse la comida deben traer su propio recipiente, ya que no se entregan envases desechables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Comedores Públicos cuentan con 32 instalaciones donde la comida es completamente gratuita.

Están pensados para personas en situación de calle, familiares de pacientes hospitalizados y población en emergencia. El horario va de 10:00 a 17:00 horas, o antes si se agotan las raciones.

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Cómo acceder: sin documentos, solo registro básico

El proceso para recibir la comida completa es directo y sencillo. En los Comedores Comunitarios, basta presentarse, anotar nombre completo, sexo, edad y firma en la libreta de asistencia, pagar los 11 pesos y recibir la ración. No se solicita identificación ni comprobante de domicilio.

La cuota de recuperación en los Comedores Comunitarios es de 11 pesos por ración; en los Comedores Públicos y Come Móviles el servicio es gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los Comedores Públicos el procedimiento es similar: llegar, llenar una cédula de derechohabiente en las instalaciones y solicitar el servicio. El acceso no puede negarse por razones personales o sociales.

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El programa da prioridad a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Nadie que transite o habite la ciudad queda excluido por su condición económica o lugar de origen.

Los Comedores Comunitarios atienden de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas; los Comedores Públicos, de 10:00 a 17:00 horas o hasta agotar raciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recomendación práctica: quienes quieran llevarse la comida deben traer su propio recipiente, ya que el programa no entrega envases desechables.

Los Come Móviles llevan comida gratis a hospitales y zonas de difícil acceso

Doce unidades itinerantes —los Come Móviles— recorren la ciudad y se estacionan principalmente en los alrededores de hospitales públicos para atender a familiares de personas internadas.

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El servicio es gratuito, igual que en los Comedores Emergentes, que se activan durante contingencias o desastres.

Por cada ración en un Comedor Comunitario, el gobierno aporta un subsidio de 13 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comedores instalados en las Utopías y Casas de las 3Rs también cobran 11 pesos por ración.

En estos espacios el horario varía: las Utopías atienden de martes a sábado, de 13:00 a 17:00 horas; las Casas de las 3Rs, de lunes a viernes en el mismo horario.

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Para localizar el comedor más cercano o solicitar información, la Dirección de Comedores Sociales atiende al 55 8957 3466, extensión 135. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un presupuesto de 573 millones de pesos para 2026

El programa opera con un presupuesto total de 573 millones de pesos para el ejercicio 2026, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.

De ese monto, 311 millones se destinan a los Comedores Comunitarios y 203 millones a los Comedores Públicos, incluidas las modalidades emergentes y los Come Móviles.

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Por cada ración en un Comedor Comunitario, el gobierno aporta un subsidio de 13 pesos que el comité administrador usa exclusivamente para la compra de insumos.

El programa da prioridad a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuota de 11 pesos que paga el usuario completa el costo operativo real de cada comida.

Para localizar los comedores, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social dispone de un mapa interactivo en su portal oficial donde se puede consultar nombre, dirección y teléfono de cada espacio. También se puede llamar directamente a la Dirección de Comedores Sociales al 55 8957 3466, extensión 135.

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