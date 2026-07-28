Caso Alberto Israel Jasso: Tejiendo Redes Infancia exigió a la Fiscalía de CDMX investigar el acoso digital contra la alumna.

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Tejiendo Redes Infancia exigió este lunes protección urgente para una estudiante adolescente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México que enfrenta hostigamiento digital masivo tras denunciar al profesor Alberto Israel Jasso Cruz por presunto abuso sexual, el video póstumo que el docente difundió antes de morir reveló su nombre completo y, según el pronunciamiento de la organización, datos médicos, escolares y familiares distribuidos a través de un correo masivo, lo que la organización advierte puede constituir una campaña organizada de odio impulsada por redes antiderechos.

La adolescente presentó su denuncia el 14 de julio de 2026 ante la Dirección Jurídica del IEMS y ante el Ministerio Público, donde señaló que Jasso Cruz la tocó en seis ocasiones durante una jornada escolar, lo que le provocó una crisis de ansiedad y derivó en una hospitalización. El docente fue localizado sin vida en su domicilio el 21 de julio. Dos días después, el 23 de julio, comenzó a circular en redes sociales el video que grabó antes de morir, negó los hechos, difundió públicamente el nombre completo de la estudiante y calificó su muerte como un “sacrificio” para cuestionar el sistema de justicia y advertir a las mujeres sobre las denuncias.

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Violación de derechos y marco legal

Tejiendo Redes Infancia subrayó que la adolescente no cometió ningún ilícito al acudir a las autoridades. "Acudir a las autoridades no puede convertirse en motivo de castigo, exposición pública, hostigamiento o culpabilización“, afirmó la organización.

El señalamiento apuntó a una lección que ninguna menor debería recibir, asegurando que "Ninguna niña o adolescente debería aprender que denunciar una posible agresión puede colocar su nombre, su historia clínica, su escuela y su seguridad en manos de miles de personas desconocidas“.

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Caso Alberto Israel Jasso: Tejiendo Redes Infancia exigió a la Fiscalía de CDMX investigar el acoso digital contra la alumna. Crédito: Tejiendo Redes Infancia.

La organización identificó en la difusión del video una violación a los artículos 76 a 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíben divulgar información que permita identificar a una persona menor de edad cuando ello pueda afectar su imagen, dignidad, seguridad o reputación. Esa protección tiene carácter reforzado en el entorno digital y obliga a autoridades, medios, plataformas y creadores de contenido a prevenir la revictimización.

La organización también cuestionó el debate adultocéntrico que otorga automáticamente más valor a la voz adulta sin considerar las desigualdades de poder entre estudiantes y docentes. Tejiendo Redes Infancia señaló además que redes digitales que, según su análisis, promueven ideologías antifeministas y coordinan campañas de acoso contra mujeres que denuncian agresiones habrían amplificado el hostigamiento contra la adolescente.

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Presunción de inocencia y protección no se excluyen

El organismo rechazó la falsa disyuntiva entre proteger a la adolescente y respetar el proceso contra el docente. Separar preventivamente a un profesor, proteger la confidencialidad del expediente o brindar acompañamiento psicológico, aclaró la organización, “no equivale a declarar su culpabilidad”: son medidas para evitar daños mientras las autoridades investigan.

Sobre el desenlace del caso, la postura fue directa: "La muerte de la persona denunciada no prueba su inocencia ni confirma los hechos denunciados. Una muerte no resuelve una investigación“, señaló el escrito.

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Exigencias a autoridades, medios y plataformas

La organización dirigió exigencias concretas a cuatro actores. A la institución educativa le pidió un plan integral de protección que incluya evaluación de riesgo, acompañamiento psicológico y jurídico, continuidad educativa sin represalias y resguardo de datos, además de un programa de alfabetización digital crítica para toda la comunidad estudiantil.

Caso Alberto Israel Jasso: Tejiendo Redes Infancia exigió a la Fiscalía de CDMX investigar el acoso digital contra la alumna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes le exigió intervenir de oficio y escuchar a la adolescente de manera segura. “La protección no debe depender de que ella o su familia presenten nuevas denuncias mientras enfrentan una exposición pública que no provocaron”, advirtió Tejiendo Redes Infancia.

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A la FGJCDMX le solicitó abrir una línea de investigación sobre la violencia digital, preservar la evidencia y determinar si existió “organización, sincronización, monetización o participación deliberada de redes anti derechos humanos” en la difusión del video.

A medios, plataformas y usuarios les pidió eliminar nombres, imágenes, datos médicos y referencias escolares que permitan identificar a la estudiante, frenar la amplificación algorítmica y reportar los materiales de odio.

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El Estado tiene la obligación de actuar

Tejiendo Redes Infancia cerró su pronunciamiento con una postura que rechaza presentar el debido proceso y la protección de la víctima como objetivos incompatibles. "La respuesta democrática no es elegir entre el debido proceso y la protección de las víctimas: es garantizar ambos“, concluyó la organización.

“La adolescente denunció mediante los canales institucionales. El Estado y la sociedad tienen ahora la obligación de protegerla”, afirmó el comunicado.

El video que desencadenó la violencia digital

La difusión del material generó de inmediato una oleada de hostigamiento en redes sociales. Según reportó Proceso el 26 de julio, al menos tres jóvenes que comparten el nombre de la adolescente denunciante recibieron acoso y amenazas de usuarios que las confundieron con ella. Cuentas con miles de seguidores difundieron versiones no verificadas sobre la menor, atribuyéndole motivaciones sin sustento probatorio.

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Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) dejó un mensaje público relacionado con una denuncia de acoso sexual en su contra, difundido antes de su deceso. En el video, el profesor expone su perspectiva sobre los hechos.

Tejiendo Redes Infancia advirtió que estos patrones responden a una lógica de daño que se perpetúa con cada reenvío: "cada reenvío continúa distribuyendo culpa, señalamiento y castigo“, señaló la organización. La dinámica que instala el video es asimétrica: la versión del adulto queda fijada con autoridad moral, mientras la adolescente enfrenta una trampa sin salida.

"Su silencio puede ser interpretado injustamente como admisión; su defensa pública puede obligarla a revelar información íntima; y cualquier intento de explicar lo sucedido puede alimentar nuevas oleadas de hostigamiento“, advirtió la organización en su posicionamiento sobre el caso.

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La respuesta institucional y sus límites

Tras permanecer en silencio varios días, el IEMS emitió un comunicado en el que reconoció que la difusión de datos personales de la estudiante generó “escarnio y revictimización” de las personas afectadas por “un posible hecho violento”. La institución solicitó respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la privacidad.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS (SUTIEMS) lamentó el fallecimiento de Jasso Cruz y exigió una investigación con debido proceso y acompañamiento psicológico para ambas partes. En su comunicado, el sindicato expresó: "Era un profesor que enfrentaba una acusación de la que se declaraba inocente. Lamentamos profundamente que no encontrara otra salida ni recibiera acompañamiento a tiempo“. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha informado públicamente el estado de ninguna de las dos carpetas de investigación abiertas: la relativa a la denuncia original y la relacionada con la muerte del docente.

Este lunes 27 de julio, estudiantes, familiares y colectivos se congregaron frente al plantel Carmen Serdán del IEMS para rendir homenaje al profesor. En paralelo circula en redes una propuesta denominada "Ley Alberto“, impulsada por la organización Equidad y Justicia junto con colectivos y usuarios de redes sociales, que plantea revisar los protocolos escolares ante denuncias contra docentes y sancionar las denuncias deliberadamente falsas.